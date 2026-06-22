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Steiner snoeihard over Aston Martin en Honda: "Dit is onacceptabel"

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Steiner snoeihard over Aston Martin en Honda: "Dit is onacceptabel"

Guenther Steiner blijft erg kritisch op de motor van Honda. Aston Martin heeft in Monaco het eerste punt van het seizoen behaald, maar competitief valt het team nog absoluut niet te noemen. De voormalige teambaas van Haas is erg kritisch op Aston Martin.

Cadillac en Aston Martin zijn de twee teams die achterin het veld meerijden, en dat is niet wat Adrian Newey en Lawrence Stroll hoopten en verwachtten toen zij samen in zee gingen. De motor van Honda lijkt echter niet goed genoeg om Aston Martin naar voren te brengen.

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Cadillac lijkt zelfs goed

"Met Aston Martin lijkt Cadillac zelfs nog goed, en Cadillac stond aan het einde van de race drie ronden achter. Wat Aston Martin nu doet, is naar mijn mening gewoonweg onacceptabel. Dat voldoet niet meer aan de F1-normen. Je eindigt als laatste, met een enorme achterstand, en dan rijd je de race ook nog eens uit", aldus Steiner in The Red Flags Podcast.

Stroll is allesbehalve blij, dat gelooft Steiner. "Ik denk niet dat Lawrence Stroll trots is op wat daar gebeurt. Maar hij is uiteindelijk verantwoordelijk. Hij is de eigenaar van het team." Aston Martin heeft een serieus jaar gehad sinds het bestaan, maar verder deed het meestal mee in de middenmoot. 

Kan Domenicali helpen?

Kan Stefano Domenicali Aston Martin op een manier helpen of juist ingrijpen? "Stefano heeft geen bevoegdheid om te bepalen wanneer ze wel of niet moeten ingrijpen, wat ze doen of hoe ze presteren. Helaas voor hem, en in de Formule 1 bestaat er geen degradatieregel in het reglement; in de meeste andere sporten word je, als je niet presteert, gewoon gedegradeerd."

Degradatie zou het allerbeste zijn voor zowel Aston Martin als Honda, aldus Steiner. Hij denkt dat ADUO, ook wel Additional Development and Upgrade Opportunities, niet genoeg is. "Het ligt niet aan een gebrek aan inzet van Lawrence Stroll; er zijn maar weinig mensen die zoveel eigen geld in de Formule 1 steken als Lawrence heeft gedaan. Ik denk dat ze meer nodig hebben dan ADUO. Ik denk dat Honda veel aan ADUO zal hebben, omdat ze zo slecht presteren. Het zal ze zeker helpen, want als Honda blijft waar ze zijn, moeten ze naar de Formule 2."

gridiron

Posts: 3.532

Gelukkig dat Haas ieder jaar mee deed voor de titel

  • 1
  • 22 jun 2026 - 12:06
F1 Nieuws Guenther Steiner Aston Martin Honda

Reacties (1)

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  • gridiron

    Posts: 3.532

    Gelukkig dat Haas ieder jaar mee deed voor de titel

    • + 1
    • 22 jun 2026 - 12:06

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WK standen 2026

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Team
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Mercedes
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2
Ferrari
190
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McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

IT Guenther Steiner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 7 apr 1965 (61)
  • Geb. plaats Merano, Italy, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Aston Martin
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