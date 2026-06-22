Guenther Steiner blijft erg kritisch op de motor van Honda. Aston Martin heeft in Monaco het eerste punt van het seizoen behaald, maar competitief valt het team nog absoluut niet te noemen. De voormalige teambaas van Haas is erg kritisch op Aston Martin.

Cadillac en Aston Martin zijn de twee teams die achterin het veld meerijden, en dat is niet wat Adrian Newey en Lawrence Stroll hoopten en verwachtten toen zij samen in zee gingen. De motor van Honda lijkt echter niet goed genoeg om Aston Martin naar voren te brengen.

Cadillac lijkt zelfs goed

"Met Aston Martin lijkt Cadillac zelfs nog goed, en Cadillac stond aan het einde van de race drie ronden achter. Wat Aston Martin nu doet, is naar mijn mening gewoonweg onacceptabel. Dat voldoet niet meer aan de F1-normen. Je eindigt als laatste, met een enorme achterstand, en dan rijd je de race ook nog eens uit", aldus Steiner in The Red Flags Podcast.

Stroll is allesbehalve blij, dat gelooft Steiner. "Ik denk niet dat Lawrence Stroll trots is op wat daar gebeurt. Maar hij is uiteindelijk verantwoordelijk. Hij is de eigenaar van het team." Aston Martin heeft een serieus jaar gehad sinds het bestaan, maar verder deed het meestal mee in de middenmoot.

Kan Domenicali helpen?

Kan Stefano Domenicali Aston Martin op een manier helpen of juist ingrijpen? "Stefano heeft geen bevoegdheid om te bepalen wanneer ze wel of niet moeten ingrijpen, wat ze doen of hoe ze presteren. Helaas voor hem, en in de Formule 1 bestaat er geen degradatieregel in het reglement; in de meeste andere sporten word je, als je niet presteert, gewoon gedegradeerd."

Degradatie zou het allerbeste zijn voor zowel Aston Martin als Honda, aldus Steiner. Hij denkt dat ADUO, ook wel Additional Development and Upgrade Opportunities, niet genoeg is. "Het ligt niet aan een gebrek aan inzet van Lawrence Stroll; er zijn maar weinig mensen die zoveel eigen geld in de Formule 1 steken als Lawrence heeft gedaan. Ik denk dat ze meer nodig hebben dan ADUO. Ik denk dat Honda veel aan ADUO zal hebben, omdat ze zo slecht presteren. Het zal ze zeker helpen, want als Honda blijft waar ze zijn, moeten ze naar de Formule 2."