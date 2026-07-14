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Domper voor team Verstappen: coureur ontbreekt om medische redenen

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Domper voor team Verstappen: coureur ontbreekt om medische redenen

Het team van Max Verstappen moet een flinke tegenslag verwerken. Verstappens GT3-team komt aankomend weekend in actie op het circuit van Misano, maar daar moeten ze het doen zonder vaste coureur Chris Lulham. Verstappens protegé ontbreekt vanwege medische redenen, en wordt vervangen door Jules Gounon.

Verstappen Racing heeft dit jaar enorme stappen gezet. Ze hebben een fabrieksdeal met Mercedes gesloten, en kwamen met Verstappen zelf al uit in de 24 uur van de Nürburgring. Naast het avontuur in de Groene Hel, rijdt het team dit jaar ook in de GT World Challenge Europe. Ze nemen daar deel aan zowel de Sprint Cup als de Endurance Cup, maar ze moeten voor aankomend weekend de line-up wijzigen. Op het circuit van Misano wordt geracet in de Sprint Cup, waar normaal gesproken Lulham en Daniel Juncadella de auto delen.

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Wat deelt het team?

Het team van Verstappen laat weten dat Lulham om medische redenen ontbreekt op het circuit van Misano. Het Britse talent zal worden vervangen door Jules Gounon, die samen met Lulham en Juncadella uitkomt in de Endurance Cup. Samen met Verstappen, Juncadella en Lucas Auer kwam Gounon ook in actie in de 24 uur van de Nürburgring. Voor het team van Verstappen is dit dus geen groot probleem, aangezien Gounon het team goed kent.

Wat is er aan de hand met Lulham?

Lulham laat op Instagram weten wat er aan de hand is. In een story geeft hij tekst en uitleg aan zijn fans: "Mijn blindedarm is weggehaald, dus ik kan niet racen dit weekend! Succes, Jules!" Lulham ontbrak afgelopen weekend ook op het Goodwood Festival of Speed, waar hij zou gaan rijden met de Mercedes-AMG GT3 van Verstappens team.

Veel pech

Het team van Verstappen beleeft vooralsnog een teleurstellend seizoen. In de GT World Challenge Europe komen ze aardig voor de dag, maar raakten ze meerdere keren betrokken bij incidenten. Zo moesten ze opgeven in Monza en vielen ze na een eerder incident uit in de 24 uur van Spa.

Verstappen zal de avonturen van zijn team op Misano waarschijnlijk op afstand volgen. Hij komt aankomend weekend zelf in actie op het circuit van Spa-Francorchamps, waar de Belgische Grand Prix op het programma staat.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • snailer

    Posts: 33.857

    Gewoon lekker naar je team, Verstappen!. Echt racen.

    En dan ontloop je ook direct de gevaarlijke RBR met de manke achterkant.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 13:26
  • Cypher

    Posts: 2.196

    Komt deze auto ooit wel aan de finish? Heb t gevoel dat ie vaker de garage ingeduwd wordt dan dat ie aan de finish komt. Misschien beter bij Ferrari kunnen blijven

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 14:24

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WK standen 2026

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Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
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McLaren
179
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Red Bull Racing
128
5
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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