Het team van Max Verstappen moet een flinke tegenslag verwerken. Verstappens GT3-team komt aankomend weekend in actie op het circuit van Misano, maar daar moeten ze het doen zonder vaste coureur Chris Lulham. Verstappens protegé ontbreekt vanwege medische redenen, en wordt vervangen door Jules Gounon.

Verstappen Racing heeft dit jaar enorme stappen gezet. Ze hebben een fabrieksdeal met Mercedes gesloten, en kwamen met Verstappen zelf al uit in de 24 uur van de Nürburgring. Naast het avontuur in de Groene Hel, rijdt het team dit jaar ook in de GT World Challenge Europe. Ze nemen daar deel aan zowel de Sprint Cup als de Endurance Cup, maar ze moeten voor aankomend weekend de line-up wijzigen. Op het circuit van Misano wordt geracet in de Sprint Cup, waar normaal gesproken Lulham en Daniel Juncadella de auto delen.

Wat deelt het team?

Het team van Verstappen laat weten dat Lulham om medische redenen ontbreekt op het circuit van Misano. Het Britse talent zal worden vervangen door Jules Gounon, die samen met Lulham en Juncadella uitkomt in de Endurance Cup. Samen met Verstappen, Juncadella en Lucas Auer kwam Gounon ook in actie in de 24 uur van de Nürburgring. Voor het team van Verstappen is dit dus geen groot probleem, aangezien Gounon het team goed kent.

Wat is er aan de hand met Lulham?

Lulham laat op Instagram weten wat er aan de hand is. In een story geeft hij tekst en uitleg aan zijn fans: "Mijn blindedarm is weggehaald, dus ik kan niet racen dit weekend! Succes, Jules!" Lulham ontbrak afgelopen weekend ook op het Goodwood Festival of Speed, waar hij zou gaan rijden met de Mercedes-AMG GT3 van Verstappens team.

Veel pech

Het team van Verstappen beleeft vooralsnog een teleurstellend seizoen. In de GT World Challenge Europe komen ze aardig voor de dag, maar raakten ze meerdere keren betrokken bij incidenten. Zo moesten ze opgeven in Monza en vielen ze na een eerder incident uit in de 24 uur van Spa.

Verstappen zal de avonturen van zijn team op Misano waarschijnlijk op afstand volgen. Hij komt aankomend weekend zelf in actie op het circuit van Spa-Francorchamps, waar de Belgische Grand Prix op het programma staat.