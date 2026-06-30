Adrian Newey heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn opvallende afwezigheid in de media tijdens het moeizame seizoen van Aston Martin. De teambaas was sinds de seizoensopener in Australië nauwelijks meer op de voorgrond te zien, terwijl de Britse renstal sportief diep wegzakte. Ondertussen blijven de geruchten over een nieuwe teambaas aanhouden.

Aston Martin beleeft een dramatisch seizoen. De renstal stond tijdens de laatste drie Grands Prix telkens op de volledige laatste startrij en zag zijn coureurs dit jaar al tien keer uitvallen. Daardoor groeit de druk op de organisatie, terwijl Newey bewust op de achtergrond blijft.

'Mike doet de media, ik bouw aan de toekomst'

In gesprek met de officiële kanalen van Aston Martin legde Newey uit waarom hij nauwelijks zichtbaar is tijdens de raceweekenden. Volgens de Brit is de taakverdeling binnen het team bewust zo ingericht. "Mike Krack is degene die het team vertegenwoordigt richting de media en tijdens de raceweekenden. Dat ligt hem uitstekend en daarom laten we die verantwoordelijkheid bij hem."

Zelf richt Newey zich liever op de technische kant van het project. "Ik kan mijn tijd veel beter besteden op de fabriek in Silverstone. Daar werk ik samen met de engineers aan de ontwikkeling van de auto, de langetermijnstrategie en de toekomst van het team. Op die manier lever ik volgens mij de grootste bijdrage." Daarbij onthulde Newey ook dat hij in 2025 niet volledig fit was, maar dat zijn gezondheid inmiddels weer op orde is.

'Wheatley op weg naar Aston Martin'

De uitspraken van Newey voeden tegelijkertijd de speculaties dat Aston Martin nog altijd op zoek is naar een nieuwe teambaas. In de paddock wordt Jonathan Wheatley, die eerder vertrok bij Audi en jarenlang samenwerkte met Newey bij Red Bull Racing, nadrukkelijk genoemd als kandidaat om die rol op zich te nemen.

Volgens F1-fotograaf en paddock-insider Kym Illman zou een aankondiging zelfs al tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië kunnen volgen. "Meerdere mensen hebben mij dit weekend verteld dat Jonathan Wheatley de nieuwe teambaas van Aston Martin wordt. Twee bronnen verwachten zelfs dat het nieuws op Silverstone naar buiten komt. Ik weet niet zeker of die timing klopt, maar als het gebeurt, dan hebben jullie het hier als eerste gehoord."