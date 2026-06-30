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Newey laat zich uit over mogelijke komst Wheatley bij Aston Martin

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Newey laat zich uit over mogelijke komst Wheatley bij Aston Martin

Adrian Newey heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn opvallende afwezigheid in de media tijdens het moeizame seizoen van Aston Martin. De teambaas was sinds de seizoensopener in Australië nauwelijks meer op de voorgrond te zien, terwijl de Britse renstal sportief diep wegzakte. Ondertussen blijven de geruchten over een nieuwe teambaas aanhouden.

Aston Martin beleeft een dramatisch seizoen. De renstal stond tijdens de laatste drie Grands Prix telkens op de volledige laatste startrij en zag zijn coureurs dit jaar al tien keer uitvallen. Daardoor groeit de druk op de organisatie, terwijl Newey bewust op de achtergrond blijft.

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'Mike doet de media, ik bouw aan de toekomst'

In gesprek met de officiële kanalen van Aston Martin legde Newey uit waarom hij nauwelijks zichtbaar is tijdens de raceweekenden. Volgens de Brit is de taakverdeling binnen het team bewust zo ingericht. "Mike Krack is degene die het team vertegenwoordigt richting de media en tijdens de raceweekenden. Dat ligt hem uitstekend en daarom laten we die verantwoordelijkheid bij hem."

Zelf richt Newey zich liever op de technische kant van het project. "Ik kan mijn tijd veel beter besteden op de fabriek in Silverstone. Daar werk ik samen met de engineers aan de ontwikkeling van de auto, de langetermijnstrategie en de toekomst van het team. Op die manier lever ik volgens mij de grootste bijdrage." Daarbij onthulde Newey ook dat hij in 2025 niet volledig fit was, maar dat zijn gezondheid inmiddels weer op orde is.

'Wheatley op weg naar Aston Martin'

De uitspraken van Newey voeden tegelijkertijd de speculaties dat Aston Martin nog altijd op zoek is naar een nieuwe teambaas. In de paddock wordt Jonathan Wheatley, die eerder vertrok bij Audi en jarenlang samenwerkte met Newey bij Red Bull Racing, nadrukkelijk genoemd als kandidaat om die rol op zich te nemen.

Volgens F1-fotograaf en paddock-insider Kym Illman zou een aankondiging zelfs al tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië kunnen volgen. "Meerdere mensen hebben mij dit weekend verteld dat Jonathan Wheatley de nieuwe teambaas van Aston Martin wordt. Twee bronnen verwachten zelfs dat het nieuws op Silverstone naar buiten komt. Ik weet niet zeker of die timing klopt, maar als het gebeurt, dan hebben jullie het hier als eerste gehoord."

SennaDaSilva

Posts: 4.182

Het jammere van dit team is dat alle ingredienten er zijn. Maar men mist iemand die er een geheel van kan maken.

Papa Stroll kan prima bedrijven opbouwen en financeren. Maar hij moet zich niet bezig houden met het opbouwen van een sport team. Hij moet lekker eigenaar gaan spelen en luisteren de... [Lees verder]

  • 3
  • 30 jun 2026 - 20:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 Adrian Newey Aston Martin

Reacties (3)

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  • mr.Monza

    Posts: 10.131

    Stroll Sr. breekt nog maar een stripje Lorazepam open.

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 19:00
    • The Wolf

      Posts: 1.124

      Een pallet nitrazepam heeft hij zojuist genomen..

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 20:16
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.182

    Het jammere van dit team is dat alle ingredienten er zijn. Maar men mist iemand die er een geheel van kan maken.

    Papa Stroll kan prima bedrijven opbouwen en financeren. Maar hij moet zich niet bezig houden met het opbouwen van een sport team. Hij moet lekker eigenaar gaan spelen en luisteren de mannen die in zijn dienst zijn en wél ervaring hebben in dat deel.

    Niet als de boze CEO en de almachtige proberen te zijn, gewoon stapje achteruit doen, z'n zoon vervangen door een jong talent, Alonso nog 2 jaar bijtekenen en hopen dat het team dan er aardig voor staat en een nieuwe grote naam aantrekken.

    • + 3
    • 30 jun 2026 - 20:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Aston Martin
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