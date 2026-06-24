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Cadillac beschermt Pérez: "Checo maakt een enorme indruk"

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Cadillac beschermt Pérez: "Checo maakt een enorme indruk"

Sergio Pérez voelt zich na een moeizame periode bij Red Bull Racing weer helemaal op zijn plek in de Formule 1. De Mexicaan stelde onlangs dat hij zichzelf nog altijd tot de beste coureurs op de grid rekent, maar dat hij dat niveau bij Red Bull nooit volledig heeft kunnen laten zien. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon schaart zich nu nadrukkelijk achter zijn coureur.

De Amerikaanse renstal kende een lastige start van het seizoen en wacht nog altijd op de eerste WK-punten. Toch ziet Lowdon dat Pérez, samen met teamgenoot Valtteri Bottas, een onmisbare rol speelt in de opbouw van het nieuwe Formule 1-project.

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Lowdon prijst invloed van Pérez binnen Cadillac

Volgens de teambaas wordt er van Pérez en Bottas veel meer gevraagd dan alleen snelheid op het circuit. Juist hun ervaring helpt Cadillac om de fundamenten te leggen voor de toekomst.

"Alle coureurs in de Formule 1 zijn goed, maar Checo heeft mij echt verrast met zijn bijdrage aan het team", vertelt Lowdon tegenover diverse media.

"Valtteri en Checo zijn totaal verschillende persoonlijkheden, maar ik werk graag met allebei. We verwachten veel meer van hen dan alleen het besturen van een raceauto. Hun inzet en betrokkenheid zijn van enorme waarde voor dit project."

Lowdon benadrukt dat Cadillac veel investeert in de relatie met beide coureurs. "We staan voortdurend met elkaar in contact. Niet letterlijk dag en nacht, maar ze weten precies wat wij van hen verwachten en wij weten wat zij nodig hebben."

Pérez voelt weer vertrouwen na moeilijke Red Bull-jaren

Pérez gaf eerder aan dat hij nooit is gestopt met geloven in zijn eigen kwaliteiten. De Mexicaan is ervan overtuigd dat hij nog altijd tot de top van de Formule 1 behoort, al kwam dat volgens hem bij Red Bull niet volledig tot uiting.

Lowdon begrijpt die woorden en ziet hoe belangrijk Pérez is voor de ontwikkeling van het team. "Valtteri en Checo hebben een cruciale rol gespeeld in waar Cadillac vandaag staat. Ze weten dat we hen waarderen en dat hun bijdrage veel verder gaat dan alleen het rijden van snelle rondetijden."

"Ze helpen mee aan de ontwikkeling van de auto, de opbouw van het team en de processen achter de schermen. Dat maakt hun rol uniek. Natuurlijk verwachten we dat ze snel zijn, maar hun invloed reikt veel verder dan wat er op de baan gebeurt."

Hoewel Cadillac nog wacht op de eerste punten van het seizoen, blijft het vertrouwen binnen het team groot. Met de ervaring van Pérez en Bottas hoopt de Amerikaanse renstal de komende maanden de aansluiting met de concurrentie te vinden.

Pérez gelinkt aan Williams én Aston Martin 

Of Pérez daadwerkelijk zijn contract bij Cadillac gaat uitdienen, is nog maar de vraag. Onlangs schemerde door dat de Mexicaan weinig perspectief zou zien bij zijn team en zou daarom zijn pijlen hebben gezet op een ander team. 

Sindsdien is de voormalig teamgenoot van Max Verstappen in verband gebracht met andere F1-teams. Zo is hij bij Aston Martin genoemd als opvolger van Fernando Alonso, terwijl ook Williams en Alpine gegadigde opties zouden zijn.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Cadillac

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.914

    Boring Bottas: "Waarom mocht ik niet in de header, ik maak net zoveel indruk op Graeme Lowdon..."

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 18:49
  • Ernie5335

    Posts: 5.853

    Maakt ie een enorme indruk? Niet op mij...

    Denk dat zijn Pa achter dit verhaal zit 😁

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 19:08
  • AUDI_F1

    Posts: 3.913

    Voor mij viel Perez vooral in Monaco op met 2 keer een verkeerde start procedure, waardoor hij zijn 1e WK punt verspeelde.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 23:27

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Bahrein
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
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Spanje
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Oostenrijk
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 214
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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