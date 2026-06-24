Sergio Pérez voelt zich na een moeizame periode bij Red Bull Racing weer helemaal op zijn plek in de Formule 1. De Mexicaan stelde onlangs dat hij zichzelf nog altijd tot de beste coureurs op de grid rekent, maar dat hij dat niveau bij Red Bull nooit volledig heeft kunnen laten zien. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon schaart zich nu nadrukkelijk achter zijn coureur.

De Amerikaanse renstal kende een lastige start van het seizoen en wacht nog altijd op de eerste WK-punten. Toch ziet Lowdon dat Pérez, samen met teamgenoot Valtteri Bottas, een onmisbare rol speelt in de opbouw van het nieuwe Formule 1-project.

Lowdon prijst invloed van Pérez binnen Cadillac

Volgens de teambaas wordt er van Pérez en Bottas veel meer gevraagd dan alleen snelheid op het circuit. Juist hun ervaring helpt Cadillac om de fundamenten te leggen voor de toekomst.

"Alle coureurs in de Formule 1 zijn goed, maar Checo heeft mij echt verrast met zijn bijdrage aan het team", vertelt Lowdon tegenover diverse media.

"Valtteri en Checo zijn totaal verschillende persoonlijkheden, maar ik werk graag met allebei. We verwachten veel meer van hen dan alleen het besturen van een raceauto. Hun inzet en betrokkenheid zijn van enorme waarde voor dit project."

Lowdon benadrukt dat Cadillac veel investeert in de relatie met beide coureurs. "We staan voortdurend met elkaar in contact. Niet letterlijk dag en nacht, maar ze weten precies wat wij van hen verwachten en wij weten wat zij nodig hebben."

Pérez voelt weer vertrouwen na moeilijke Red Bull-jaren

Pérez gaf eerder aan dat hij nooit is gestopt met geloven in zijn eigen kwaliteiten. De Mexicaan is ervan overtuigd dat hij nog altijd tot de top van de Formule 1 behoort, al kwam dat volgens hem bij Red Bull niet volledig tot uiting.

Lowdon begrijpt die woorden en ziet hoe belangrijk Pérez is voor de ontwikkeling van het team. "Valtteri en Checo hebben een cruciale rol gespeeld in waar Cadillac vandaag staat. Ze weten dat we hen waarderen en dat hun bijdrage veel verder gaat dan alleen het rijden van snelle rondetijden."

"Ze helpen mee aan de ontwikkeling van de auto, de opbouw van het team en de processen achter de schermen. Dat maakt hun rol uniek. Natuurlijk verwachten we dat ze snel zijn, maar hun invloed reikt veel verder dan wat er op de baan gebeurt."

Hoewel Cadillac nog wacht op de eerste punten van het seizoen, blijft het vertrouwen binnen het team groot. Met de ervaring van Pérez en Bottas hoopt de Amerikaanse renstal de komende maanden de aansluiting met de concurrentie te vinden.

Of Pérez daadwerkelijk zijn contract bij Cadillac gaat uitdienen, is nog maar de vraag. Onlangs schemerde door dat de Mexicaan weinig perspectief zou zien bij zijn team en zou daarom zijn pijlen hebben gezet op een ander team.

Sindsdien is de voormalig teamgenoot van Max Verstappen in verband gebracht met andere F1-teams. Zo is hij bij Aston Martin genoemd als opvolger van Fernando Alonso, terwijl ook Williams en Alpine gegadigde opties zouden zijn.