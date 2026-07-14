Helmut Marko heeft eindelijk gereageerd op zijn 'geheime' ontmoeting met Raymond Vermeulen en Jos Verstappen van afgelopen week. Het trio werd gespot op een terras van een hotel in Amsterdam, en dat zorgde vanzelfsprekend voor veel geruchten. Marko stelt dat er niet zoveel aan de hand is.

De toekomst van Max Verstappen is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Door de tegenvallende resultaten van Red Bull en de groeiende frustratie bij Verstappen, wordt er volop gespeculeerd over een mogelijke overstap. Het feit dat Verstappens vader Jos en manager Vermeulen vorige week samen met voormalig Red Bull-adviseur Marko werden gespot, maakte de twijfel alleen maar groter. De foto werd gedeeld door De Telegraaf-verslaggever Erik van Haren, en daarmee begon een nieuwe geruchtenstroom.

Wat zat er achter het bezoek van Marko?

Marko werd daags voor het gesprek vanuit Graz ingevlogen, en vertrok aan het begin van het weekend weer. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 legt de Oostenrijker uit wat er aan de hand was: "Dit was gewoon een privébezoek dat al een tijdje geleden was afgesproken."

Volgens Marko was er dan ook niets bijzonders aan de hand. De Oostenrijkse oud-adviseur is kort van stof: "Ik bezoek de Verstappens één keer per jaar. Bovendien is de dochter van Jos getrouwd."

Wat deed Verstappen in Nederland?

Of Marko ook met Max Verstappen heeft gesproken, is niet duidelijk. De viervoudig wereldkampioen vloog op vrijdagavond naar Maastricht, om de bruiloft van zijn zus Victoria bij te wonen. Hij verbleef in het zuiden van het land, terwijl Marko dus werd gespot in de hoofdstad. Of Marko aanwezig was op de bruiloft, is niet bekend.

Nieuwe uitdaging in Spa

Voor Verstappen staat er aankomend weekend weer een belangrijke Grand Prix op het programma, aangezien er wordt geracet op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Of het een succes gaat worden, valt te bezien. Red Bull heeft dit seizoen een enorme achterstand op de teams van Mercedes, Ferrari en McLaren en anderhalve week geleden stelden ze teleur in Silverstone. Verstappen staat momenteel slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en hij heeft een enorme achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli.