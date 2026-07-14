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Marko reageert eindelijk op 'geheime' ontmoeting met Verstappens

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Marko reageert eindelijk op 'geheime' ontmoeting met Verstappens

Helmut Marko heeft eindelijk gereageerd op zijn 'geheime' ontmoeting met Raymond Vermeulen en Jos Verstappen van afgelopen week. Het trio werd gespot op een terras van een hotel in Amsterdam, en dat zorgde vanzelfsprekend voor veel geruchten. Marko stelt dat er niet zoveel aan de hand is.

De toekomst van Max Verstappen is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Door de tegenvallende resultaten van Red Bull en de groeiende frustratie bij Verstappen, wordt er volop gespeculeerd over een mogelijke overstap. Het feit dat Verstappens vader Jos en manager Vermeulen vorige week samen met voormalig Red Bull-adviseur Marko werden gespot, maakte de twijfel alleen maar groter. De foto werd gedeeld door De Telegraaf-verslaggever Erik van Haren, en daarmee begon een nieuwe geruchtenstroom.

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15 jul

Wat zat er achter het bezoek van Marko?

Marko werd daags voor het gesprek vanuit Graz ingevlogen, en vertrok aan het begin van het weekend weer. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 legt de Oostenrijker uit wat er aan de hand was: "Dit was gewoon een privébezoek dat al een tijdje geleden was afgesproken."

Volgens Marko was er dan ook niets bijzonders aan de hand. De Oostenrijkse oud-adviseur is kort van stof: "Ik bezoek de Verstappens één keer per jaar. Bovendien is de dochter van Jos getrouwd."

Wat deed Verstappen in Nederland?

Of Marko ook met Max Verstappen heeft gesproken, is niet duidelijk. De viervoudig wereldkampioen vloog op vrijdagavond naar Maastricht, om de bruiloft van zijn zus Victoria bij te wonen. Hij verbleef in het zuiden van het land, terwijl Marko dus werd gespot in de hoofdstad. Of Marko aanwezig was op de bruiloft, is niet bekend.

Nieuwe uitdaging in Spa

Voor Verstappen staat er aankomend weekend weer een belangrijke Grand Prix op het programma, aangezien er wordt geracet op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Of het een succes gaat worden, valt te bezien. Red Bull heeft dit seizoen een enorme achterstand op de teams van Mercedes, Ferrari en McLaren en anderhalve week geleden stelden ze teleur in Silverstone. Verstappen staat momenteel slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en hij heeft een enorme achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli.

jd2000

Posts: 7.826

Nou, moeten we maar aan van Gameren vragen hoe het zit, of aan de tandarts, of aan een goksite medewerker, of aan een doorgesnoven Colombiaan, of...........

  • 4
  • 14 jul 2026 - 10:02
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (18)

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  • Dale U

    Posts: 1.990

    Was niet geheim, dat kunnen we niet zeggen, zaten zo om gefotografeerd te worden....... was mss de bedoeling.

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 09:32
  • Pietje Bell

    Posts: 35.751

    "Of Marko aanwezig was op de bruiloft, is niet bekend."

    Hij was er niet bij aanwezig, want hij vloog zaterdagmorgen weer terug naar Graz.

    ibb.co/67FgrWWX

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 09:47
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      ze hebben het Marko gevraagd, maar z'n antwoord was; ik zou niet weten waarom ik naar de helmut

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 09:51
    • AUDI_F1

      Posts: 3.965

      Een nachtje Amsterdam kan ook leuk zijn. Wat is er zoal te doen daar?
      Vraag het voor een goede vriend.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 20:09
  • jd2000

    Posts: 7.826

    Nou, moeten we maar aan van Gameren vragen hoe het zit, of aan de tandarts, of aan een goksite medewerker, of aan een doorgesnoven Colombiaan, of...........

    • + 4
    • 14 jul 2026 - 10:02
    • Snork

      Posts: 22.780

      ….der Ralf, jawohl?

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 10:13
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.174

      Je vergeet de huisvrouwen Anne Greet, amber, ghislaine en Shelly

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 11:16
    • Larry Perkins

      Posts: 66.299

      En de dertig Koreaanse n a n n y ' s van ouwe Kel...

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 11:38
    • Pietje Bell

      Posts: 35.751

      Thaise @Larry, Thaise!

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 11:56
    • Larry Perkins

      Posts: 66.299

      ... massage met happy ending?

      Ligt eraan van wie.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 15:11
    • F1 bekijker

      Posts: 446

      Van Gameren stopt er gelukkig mee er viel niets meer te melken.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 17:48
  • Larry Perkins

    Posts: 66.299

    "Marko reageert eindelijk op 'geheime' ontmoeting met Verstappens."

    "Reageert eindelijk", alsof Marko verplicht is om uitleg te geven over een privéaangelegenheid...

    • + 4
    • 14 jul 2026 - 10:42
    • Snork

      Posts: 22.780

      In principe niet, wel exclusief aan ons uiteraard, dan wel.
      Wie denkt Marko wel niet dat hij is, wij eisen uitleg, en snel een beetje, hoppetee.

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 11:46
    • schwantz34

      Posts: 42.384

      Ik ben maar wat blij dat als ik met Raymond en Jos een terrasje heb gepakt daar geen kamervragen over worden gesteld...

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 11:49
    • gridiron

      Posts: 3.629

      @schwantz34
      Thrump heeft laten weten dat hij hierover, deze avond het volk toespreekt.

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 12:10
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      Een of andere hoogbejaarde Oostenrijker die de hele dag niks omhanden heeft kan op z'n minst even de nieuwtjes met ons delen lijkt me.. Maar ja dat is blijkbaar al teveel gevraagd voor deze meneer. Ja, ik ben verbolgen. Daarom deze sneer.

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 12:20
    • Snork

      Posts: 22.780

      Wolf, zit jou hem nou te fileren?

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 15:16
    • Larry Perkins

      Posts: 66.299

      Deze hoogbejaarde Oostenrijker is eigenaar van een hotelketen in Graz @The Wolf, hij is altijd druk bezig om de bull in vier hotels draaiende te houden en doet dat op zijn RB-juniorenopleiding manier.
      Dus dagelijks sodemietert hij het management van een hotel op straat om nieuw talent een kans te geven, net zolang totdat hij een Vettel of Verstappen onder de hoteliers heeft ontdekt.
      Een zware, tijdrovende business, zeker op zijn hoge leeftijd...

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 15:22

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Ferrari
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128
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Datum
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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