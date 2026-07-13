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Twijfels over topoverleg Verstappens: "Foto is moedwillig uitgelekt"

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Twijfels over topoverleg Verstappens: "Foto is moedwillig uitgelekt"

Het lijkt er sterk op dat de foto van Jos Verstappen, Verstappens manager Raymond Vermeulen en Helmut Marko vorige week moedwillig is uitgelekt. Het trio werd gespot op het terras van een hotel in Amsterdam, en dat zorgde direct voor geruchten. De analisten van Ziggo Sport weten zeker dat deze foto met een doel naar buiten is gekomen.

De toekomst van Max Verstappen is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar kan gebruikmaken van exitclausules om toch te vertrekken. Afgelopen week werd er olie op het vuur gegooid toen De Telegraaf-verslaggever Erik van Haren een foto op X plaatste waarop te zien was hoe Jos Verstappen, Vermeulen en Marko iets bespraken op het terras van een Amsterdams hotel.

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Waarom lekte deze foto uit?

De foto zorgde voor veel vragen, en werd ook besproken in het Ziggo Sport Race Café. Aan tafel zat oud-coureur en analist Meindert van Buuren, die zo zijn twijfels had over het uitlekken van de foto: "Als er dingen worden besproken die je niet wil laten uitlekken, dan doe je dat niet achter gesloten deuren. Dan huur je ergens een kamer en ga je niet open en bloot op een terras zitten. Ik denk dat deze foto moedwillig is uitgelekt." Hij is zeker van zijn zaak: "Deze foto is honderd procent uitgelekt omdat ze dat willen."

Aan tafel zat ook presentator Rob van Gameren, die het ook een vreemde situatie vond: "Als je samen gaat zitten en er altijd mensen met telefoons omheen staan, dan is het vaak een statement. Zo van: 'Kijk ons hier even iets bekokstoven, pas maar op wat eraan kom.'"

Wat was er aan de hand?

Marko werd eind vorige week ingevlogen vanuit zijn woonplaats Graz. De voormalig Red Bull-adviseur werd opgepikt door de oude privéjet van Max Verstappen, die tegenwoordig kan worden ingehuurd voor chartervluchten. Max Verstappen was zelf niet aanwezig bij deze ontmoeting, en vloog pas vrijdagavond richting Nederland. Hij landde op het vliegveld van Maastricht, naar verluidt is hij in het land om de bruiloft van zijn zus bij te wonen.

Pietje Bell

Posts: 35.720

Rob is anders de enige die behoorlijk verstand van zaken heeft van dat hele zooitje. Bovendien doet hij uitstekend werk bij de Moto GP, Moto 2 en 3. Zijn interviews zijn een genot om naar te kijken. Legt anderen geen woorden in de mond en laat ze uitpraten en heeft een zeer goed inlevingsvermogen... [Lees verder]

  • 5
  • 13 jul 2026 - 12:19
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.082

    Ik zou als ik hen was juist pontificaal in het openbaar bij elkaar gaan zitten als er helemaal niks aan de hand is, en dat zo vaak mogelijk doen.
    Laat de onzinschrijvers maar lekker onzin schrijven, keer op keer. Ze helpen hun eigen reputatie om zeep zo.

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 12:13
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.147

    Van Gameren……. Zucht

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 12:15
    • f(1)orum

      Posts: 10.225

      Van Gaaperen dus?

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 12:16
    • Pietje Bell

      Posts: 35.720

      Rob is anders de enige die behoorlijk verstand van zaken heeft van dat hele zooitje. Bovendien doet hij uitstekend werk bij de Moto GP, Moto 2 en 3. Zijn interviews zijn een genot om naar te kijken. Legt anderen geen woorden in de mond en laat ze uitpraten en heeft een zeer goed inlevingsvermogen wat je in de vraagstelling terug ziet. Kijk en luister graag naar hem.

      • + 5
      • 13 jul 2026 - 12:19
    • Tra893SDk

      Posts: 147

      Ik mag Van Gameren wel. Duidelijk iemand die de sport al jaren volgt en al het nieuws leest. Daarnaast is hij niet bang om vanuit zijn emotie te spreken en fouten te maken. Juist dat hij geen journalistieke normen aanhoudt maakt hem geschikt voor dit soort praatprogramma's.

      Tegelijkertijd, áls je achter de waarheid van zaken wil komen, moet je zijn woorden natuurlijk wel op een weegschaal leggen, want hij speculeert erop los, mede op basis van zijn emotie en alles vanuit één perspectief.

      Je kan dit programma dan ook niet gebruiken als degelijke bron voor zaken, noch als basis voor inhoudelijke argumentatie. Daar is het ook niet op gericht. Nou ja, als Mol er zit en iets baseert op werkelijke bronnen. Maar ook Mol is wel bereid een loopje te nemen met de waarheid of dat hij een raar gerucht gewoon aanneemt als waarheid, soms met een wens als vader van de gedachte, andere keren omdat het wel aardig klinkt en een beter alternatief is vs gewoon te zeggen dat hij iets niet weet.

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 12:25
  • jd2000

    Posts: 7.821

    Serieus... is er nou echt iemand die denkt dat ene van Gameren beschikt over inside informatie?

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 12:34

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Pos
Team
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1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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