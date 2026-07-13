Het lijkt er sterk op dat de foto van Jos Verstappen, Verstappens manager Raymond Vermeulen en Helmut Marko vorige week moedwillig is uitgelekt. Het trio werd gespot op het terras van een hotel in Amsterdam, en dat zorgde direct voor geruchten. De analisten van Ziggo Sport weten zeker dat deze foto met een doel naar buiten is gekomen.

De toekomst van Max Verstappen is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar kan gebruikmaken van exitclausules om toch te vertrekken. Afgelopen week werd er olie op het vuur gegooid toen De Telegraaf-verslaggever Erik van Haren een foto op X plaatste waarop te zien was hoe Jos Verstappen, Vermeulen en Marko iets bespraken op het terras van een Amsterdams hotel.

Waarom lekte deze foto uit?

De foto zorgde voor veel vragen, en werd ook besproken in het Ziggo Sport Race Café. Aan tafel zat oud-coureur en analist Meindert van Buuren, die zo zijn twijfels had over het uitlekken van de foto: "Als er dingen worden besproken die je niet wil laten uitlekken, dan doe je dat niet achter gesloten deuren. Dan huur je ergens een kamer en ga je niet open en bloot op een terras zitten. Ik denk dat deze foto moedwillig is uitgelekt." Hij is zeker van zijn zaak: "Deze foto is honderd procent uitgelekt omdat ze dat willen."

Aan tafel zat ook presentator Rob van Gameren, die het ook een vreemde situatie vond: "Als je samen gaat zitten en er altijd mensen met telefoons omheen staan, dan is het vaak een statement. Zo van: 'Kijk ons hier even iets bekokstoven, pas maar op wat eraan kom.'"

Wat was er aan de hand?

Marko werd eind vorige week ingevlogen vanuit zijn woonplaats Graz. De voormalig Red Bull-adviseur werd opgepikt door de oude privéjet van Max Verstappen, die tegenwoordig kan worden ingehuurd voor chartervluchten. Max Verstappen was zelf niet aanwezig bij deze ontmoeting, en vloog pas vrijdagavond richting Nederland. Hij landde op het vliegveld van Maastricht, naar verluidt is hij in het land om de bruiloft van zijn zus bij te wonen.