Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend weer verder met de Grand Prix van België op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Voor de teams en coureurs wordt het weer een weekend waarin ze moeten scoren, en in tegenstelling tot het raceweekend op Silverstone, wordt er geen sprintrace afgewerkt.

Na een weekendje zonder een Grand Prix, gaat het seizoen in de Belgische Ardennen weer verder. Het is de op één na laatste race voor de zomerstop, maar dat betekent niet dat de teams en coureurs al met het hoofd bij de vakantie zitten. Ze moeten in Spa weer rekening houden met de weergoden, en dat zorgde in de afgelopen jaren al voor de nodige chaos.

Aangezien er geen sprintrace wordt verreden op het Belgische circuit, grijpt men weer terug naar het normale format. Op de vrijdag worden de eerste en tweede vrije training verreden, waarna de kwalificatie weer traditiegetrouw volgt op zaterdagmiddag. De Grand Prix op de heilige grond van Spa-Francorchamps wordt aankomende zondag weer om 15:00 verreden, al kan een onverwachte bui altijd voor verstoring zorgen.

Tijdschema België (Nederlandse tijd):

Vrijdag 17 juli:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 18 juli:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 19 juli:

Grand Prix van België: 15:00

Waar is de Belgische Grand Prix te zien?

De Belgische Grand Prix is 'gewoon' te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet men betalen, maar dan heeft men wel de beschikking over uitgebreide voor- en nabeschouwingen van alle sessies. De Belgische Grand Prix is normaal gesproken ook te zien bij de Belgische omroep VRT. De omroep zendt alleen de thuisrace gratis uit, en dat vormde in de afgelopen jaren een uitweg voor de Nederlandse fans.

Dit jaar is dat waarschijnlijk niet het geval, omdat Viaplay en de FOM aan Nederlandse providers kunnen vragen om de zender op zwart te zetten tijdens de race. Eerder dit jaar deden ze dat ook bij de Duitse zender RTL, die een aantal races uitzendt.