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Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van België

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Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van België

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend weer verder met de Grand Prix van België op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Voor de teams en coureurs wordt het weer een weekend waarin ze moeten scoren, en in tegenstelling tot het raceweekend op Silverstone, wordt er geen sprintrace afgewerkt.

Na een weekendje zonder een Grand Prix, gaat het seizoen in de Belgische Ardennen weer verder. Het is de op één na laatste race voor de zomerstop, maar dat betekent niet dat de teams en coureurs al met het hoofd bij de vakantie zitten. Ze moeten in Spa weer rekening houden met de weergoden, en dat zorgde in de afgelopen jaren al voor de nodige chaos.

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Aangezien er geen sprintrace wordt verreden op het Belgische circuit, grijpt men weer terug naar het normale format. Op de vrijdag worden de eerste en tweede vrije training verreden, waarna de kwalificatie weer traditiegetrouw volgt op zaterdagmiddag. De Grand Prix op de heilige grond van Spa-Francorchamps wordt aankomende zondag weer om 15:00 verreden, al kan een onverwachte bui altijd voor verstoring zorgen.

Tijdschema België (Nederlandse tijd):

Vrijdag 17 juli:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 18 juli:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 19 juli:

Grand Prix van België: 15:00

Waar is de Belgische Grand Prix te zien?

De Belgische Grand Prix is 'gewoon' te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet men betalen, maar dan heeft men wel de beschikking over uitgebreide voor- en nabeschouwingen van alle sessies. De Belgische Grand Prix is normaal gesproken ook te zien bij de Belgische omroep VRT. De omroep zendt alleen de thuisrace gratis uit, en dat vormde in de afgelopen jaren een uitweg voor de Nederlandse fans.

Dit jaar is dat waarschijnlijk niet het geval, omdat Viaplay en de FOM aan Nederlandse providers kunnen vragen om de zender op zwart te zetten tijdens de race. Eerder dit jaar deden ze dat ook bij de Duitse zender RTL, die een aantal races uitzendt.

BoerTeun

Posts: 1.588

Die tijden zullen nog wel op de schop gaan met die gigantische regenbuien die boven de Ardennen hangen.

  • 1
  • 14 jul 2026 - 08:51
F1 Nieuws GP België 2026

Reacties (9)

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  • BoerTeun

    Posts: 1.588

    Die tijden zullen nog wel op de schop gaan met die gigantische regenbuien die boven de Ardennen hangen.

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 08:51
  • The Wolf

    Posts: 1.240

    ik wil 'n sprintrees!

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 09:10
    • Larry Perkins

      Posts: 66.278

      Vroeger noemden we dat gewoon diarree...

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 10:53
    • Snork

      Posts: 22.778

      De rees terugkijken en 4x zo snel afspelen? Tip? Question?

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 11:57
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      Ga vanavond rauwe kip eten, dan is 't morgen zeker sprintrees

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 12:11
    • Snork

      Posts: 22.778

      Een bakje filet Americain een dagje in de zon zetten en dan opeten werkt ook lekker laxerend. Of in India water uit de kraan drinken, gaat ook als een malle en gegarandeerd een week lang sprint reesjes naar de wc pot. En altijd te laat daar aankomen. Dat ook.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 15:19
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      water uit de Ganges drinken, dan spuit je er heel je binnenwerk mee uit.. een Fatale sprintrees zeg maar

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 15:28
    • Larry Perkins

      Posts: 66.278

      Gelukkig gaan ze dit seizoen alleen nog maar op Zandvoort en in Singapore aan de diarree...

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 15:41
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.166

    Is dit nou het aangepaste tijdschema of de aanpassing ten opzichte van het niet aangepaste schema ivm de sprintrace die er komend weekend niet is?

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 10:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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