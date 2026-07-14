Max Verstappen lijkt gisteren een geheim bezoekje te hebben gebracht aan het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen is deze week in Nederland, en leek gisteren een aantal rondjes te rijden op het circuit waar volgende maand voorlopig de laatste Dutch Grand Prix wordt verreden.

Verstappen is sinds afgelopen vrijdag weer op Nederlands grondgebied aanwezig. Hij vloog vanaf het vliegveld van Nice naar Maastricht, en was afgelopen weekend aanwezig bij de bruiloft van zijn zus Victoria. Verstappen was met zijn hele gezin aanwezig bij de trouwerij, maar hij lijkt nog een aantal dagen in Nederland te zijn gebleven. Een bezoekje aan het circuit kon daarbij niet ontbreken.

Wat was er aan de hand?

Verstappens jet vloog gisterochtend van Maastricht naar Schiphol, wat voor de nodige vraagtekens zorgde. Wat er aan de hand was, bleef geruime tijd onduidelijk. Gisteravond doken er echter mysterieuze beelden op van een Porsche met startnummer 3 die een pitbox op het circuit van Zandvoort uitrolde. Op de auto was de naam van Verstappens vriendin Kelly Piquet te zien, terwijl het er ook op leek dat de viervoudig wereldkampioen zelf achter het stuur zat.

Wat deed Verstappen op Zandvoort?

De vraag is wat Verstappen deed op het circuit van Zandvoort. Het lijkt er sterk op dat Verstappen aanwezig was voor promotiedoeleinden. De desbetreffende Porsche was voorzien van de logo's van GP Elite, die al eerder samenwerkten met Verstappen. De beelden van de Porsche werden op Instagram gedeeld door mensen gelieerd aan een marketingbureau, die tevens verbonden lijken te zijn aan Kelly Piquet. Op de korte video's waren ook cameramensen te zien, maar waar er precies beelden voor werden gemaakt, is onduidelijk.

Verstappens aanwezigheid werd ook opgemerkt door fans, want op sociale media verschenen al snel een paar selfies van jonge fans met de viervoudig wereldkampioen. Verstappens jet vloog aan het einde van de middag van Schiphol naar Maastricht en Nice.

Veel speculatie

Verstappens aanwezigheid in het land raakte in de afgelopen dagen ondergesneeuwd door een ander opvallend bezoekje. Zijn vertrouweling en voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko werd afgelopen vrijdag op een terras van een Amsterdams hotel gespot met Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen. De beelden werden door een verslaggever van De Telegraaf gedeeld, maar volgens Marko ging het om een simpel privébezoekje.

Belangrijke race voor de deur

Verstappen moet aankomend weekend weer aan de bak. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps staat de Belgische Grand Prix op het programma, en voor Verstappen wordt het weer een belangrijk raceweekend. Punten zijn broodnodig, en met regen in de lucht kan er van alles gebeuren.