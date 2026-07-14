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Verstappen gespot op circuit van Zandvoort

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Verstappen gespot op circuit van Zandvoort

Max Verstappen lijkt gisteren een geheim bezoekje te hebben gebracht aan het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen is deze week in Nederland, en leek gisteren een aantal rondjes te rijden op het circuit waar volgende maand voorlopig de laatste Dutch Grand Prix wordt verreden.

Verstappen is sinds afgelopen vrijdag weer op Nederlands grondgebied aanwezig. Hij vloog vanaf het vliegveld van Nice naar Maastricht, en was afgelopen weekend aanwezig bij de bruiloft van zijn zus Victoria. Verstappen was met zijn hele gezin aanwezig bij de trouwerij, maar hij lijkt nog een aantal dagen in Nederland te zijn gebleven. Een bezoekje aan het circuit kon daarbij niet ontbreken.

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Wat was er aan de hand?

Verstappens jet vloog gisterochtend van Maastricht naar Schiphol, wat voor de nodige vraagtekens zorgde. Wat er aan de hand was, bleef geruime tijd onduidelijk. Gisteravond doken er echter mysterieuze beelden op van een Porsche met startnummer 3 die een pitbox op het circuit van Zandvoort uitrolde. Op de auto was de naam van Verstappens vriendin Kelly Piquet te zien, terwijl het er ook op leek dat de viervoudig wereldkampioen zelf achter het stuur zat.

Wat deed Verstappen op Zandvoort?

De vraag is wat Verstappen deed op het circuit van Zandvoort. Het lijkt er sterk op dat Verstappen aanwezig was voor promotiedoeleinden. De desbetreffende Porsche was voorzien van de logo's van GP Elite, die al eerder samenwerkten met Verstappen. De beelden van de Porsche werden op Instagram gedeeld door mensen gelieerd aan een marketingbureau, die tevens verbonden lijken te zijn aan Kelly Piquet. Op de korte video's waren ook cameramensen te zien, maar waar er precies beelden voor werden gemaakt, is onduidelijk.

Verstappens aanwezigheid werd ook opgemerkt door fans, want op sociale media verschenen al snel een paar selfies van jonge fans met de viervoudig wereldkampioen. Verstappens jet vloog aan het einde van de middag van Schiphol naar Maastricht en Nice.

Veel speculatie

Verstappens aanwezigheid in het land raakte in de afgelopen dagen ondergesneeuwd door een ander opvallend bezoekje. Zijn  vertrouweling en voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko werd afgelopen vrijdag op een terras van een Amsterdams hotel gespot met Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen. De beelden werden door een verslaggever van De Telegraaf gedeeld, maar volgens Marko ging het om een simpel privébezoekje.

Belangrijke race voor de deur

Verstappen moet aankomend weekend weer aan de bak. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps staat de Belgische Grand Prix op het programma, en voor Verstappen wordt het weer een belangrijk raceweekend. Punten zijn broodnodig, en met regen in de lucht kan er van alles gebeuren.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.724

Waarom weet Pietje hier niets van?
Waarom moeten wij dit hier lezen?
En hoe moet het nu verder?

  • 12
  • 14 jul 2026 - 10:13
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (12)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.715

    Waarom weet Pietje hier niets van?
    Waarom moeten wij dit hier lezen?
    En hoe moet het nu verder?

    • + 12
    • 14 jul 2026 - 10:13
  • Joeppp

    Posts: 8.712

    Toch wel lekker hoor zo'n prive vliegtuig nu met al die wegwerkzaamheden. Kost een beetje uitstoot maar dan heb je ook wat bovendien compenseert hij die weer ruimschoots door half elektrisch zijn F1 wedstrijden af te werken.

    • + 5
    • 14 jul 2026 - 10:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.715

      Juist, en daarom snap ik die klimaat-wappies dan ook niet....Max is gewoon goed bezig en helpt de stikstof uitstoot te verminderen.....en nog is het niet goed bij die wappies.

      In Brabant zijn in de Peel weer iets meer kikkers geteld, hoor je ze ook niet over....maar wel zeuren over die prive vliegtuigjes.

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 10:27
    • Joeppp

      Posts: 8.712

      Ja! En bovendien ben je er met het vliegtuig sneller dus heb je ook minder tijd om iets uit te stoten, dus...

      • + 5
      • 14 jul 2026 - 10:41
    • Rimmer

      Posts: 13.371

      Meestal stopt Max de race ook eerder waardoor zijn ecologische voetprint nog kleiner wordt, tot afgrijzen van Hamilton die op zijn beurt NOG veganistischer probeert te zijn om te compenseren maar helaas, Max is de meest milieuvriendelijke van het stel.

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 10:43
    • Snelrondje

      Posts: 9.124

      @Joepp, nog beter: uitstoot van vliegverkeer telt niet mee. Dus is het nog schoner.

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 10:44
    • Larry Perkins

      Posts: 66.268

      Leefden die kikkers nog @Ouw-hoerdelopert?
      Want 9mdat de kikkers niet konden parachutespringen heeft Max ze boven Braboland gewoon uit het vliegtuig gesodemieterd...

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 10:47
    • The Wolf

      Posts: 1.233

      dat zijn die rugstreeppadkikkersalamanders die komen uit het Zandvoortse duingebied en massaal naar Brabant gevlucht door het f1 geweld van Max en z'n vervuilende vrienden

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 10:48
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.715

      Dat is ook mijn motto Joeppp.
      Ik rij in de auto ook altijd harder dan mag omdat ik dan eerder op plaats van bestemming ben....dus minder uitstoot.

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 11:14
    • butch3225

      Posts: 58

      Ze noemen het een PRIVE vliegtuig..... echter jan en alleman ( pietje ) weet waar dat ding landt, vliegt en hangt...... niet veel prive aan

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 11:24

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WK standen 2026

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2
Ferrari
255
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Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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