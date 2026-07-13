Terwijl alle aandacht bij Red Bull uitging naar de moeilijke race van Max Verstappen op Silverstone, liet Isack Hadjar opnieuw zien waarom hij als één van de grootste talenten van de Formule 1 wordt gezien. De Fransman reed lange tijd een sterke wedstrijd, maar zag een mogelijk topresultaat in rook opgaan door schade aan zijn voorvleugel.

Na een sterk optreden in Oostenrijk zette Hadjar zijn goede vorm door met een vijfde plaats in de kwalificatie op Silverstone. Daarmee was hij zelfs twee plaatsen sneller dan Verstappen, die kampte met balansproblemen en motorperikelen. Ook in de race begon de 21-jarige uitstekend, totdat een technisch probleem zijn tempo volledig onderuit haalde.

'Ik dacht dat ik iets verkeerd deed'

Hadjar verloor al vroeg in de race plots veel snelheid. In eerste instantie dacht hij dat zijn banden de oorzaak waren, maar ook na een pitstop bleef het tempo uit. Uiteindelijk ontdekte Red Bull dat zijn voorvleugel beschadigd was, waardoor hij tijdens een tweede stop opnieuw naar binnen moest. Dat kostte hem ongeveer acht seconden.

"Mijn start was heel goed en de eerste ronden voelde de auto geweldig aan. Ik kon Max goed volgen en dat gaf vertrouwen. Daarna viel het tempo ineens volledig weg. Eerst dacht ik dat ik mijn banden verkeerd had behandeld, maar zelfs op nieuwe harde banden was er geen snelheid. Pas later bleek dat we downforce misten. Nadat de voorvleugel was vervangen, reed ik meteen bijna twee seconden per ronde sneller. Dat maakte het extra frustrerend, want daardoor was mijn race eigenlijk al verloren," aldus Hadjar tegenover F1.com.

Lof voor Verstappen én gemiste podiumkans

Ondanks de teleurstelling genoot Hadjar zichtbaar van zijn korte gevecht met Verstappen in de openingsfase. Volgens de Fransman leverde dat bovendien waardevolle informatie op over het tempo van de Red Bull-coureur.

"Het duel met Max was echt leuk. Ik voelde me comfortabel achter hem en kon hem goed volgen. Hij was opnieuw ontzettend indrukwekkend en vocht uiteindelijk mee om het podium. Daar heb ik veel van geleerd."

Hadjar baalde er bovendien van dat de Grand Prix achter de safety car eindigde na de uitvalbeurt van Verstappen. "Ik had graag nog een laatste raceronde gehad. Met de snelheid die ik na de voorvleugelwissel had, was er misschien zelfs nog een kans op het podium. Juist daarom voelt dit als een enorme gemiste kans."