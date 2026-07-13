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Hadjar genoot van gevecht met Verstappen: "Was leuk met Max"

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Hadjar genoot van gevecht met Verstappen: "Was leuk met Max"

Terwijl alle aandacht bij Red Bull uitging naar de moeilijke race van Max Verstappen op Silverstone, liet Isack Hadjar opnieuw zien waarom hij als één van de grootste talenten van de Formule 1 wordt gezien. De Fransman reed lange tijd een sterke wedstrijd, maar zag een mogelijk topresultaat in rook opgaan door schade aan zijn voorvleugel.

Na een sterk optreden in Oostenrijk zette Hadjar zijn goede vorm door met een vijfde plaats in de kwalificatie op Silverstone. Daarmee was hij zelfs twee plaatsen sneller dan Verstappen, die kampte met balansproblemen en motorperikelen. Ook in de race begon de 21-jarige uitstekend, totdat een technisch probleem zijn tempo volledig onderuit haalde.

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'Ik dacht dat ik iets verkeerd deed'

Hadjar verloor al vroeg in de race plots veel snelheid. In eerste instantie dacht hij dat zijn banden de oorzaak waren, maar ook na een pitstop bleef het tempo uit. Uiteindelijk ontdekte Red Bull dat zijn voorvleugel beschadigd was, waardoor hij tijdens een tweede stop opnieuw naar binnen moest. Dat kostte hem ongeveer acht seconden.

"Mijn start was heel goed en de eerste ronden voelde de auto geweldig aan. Ik kon Max goed volgen en dat gaf vertrouwen. Daarna viel het tempo ineens volledig weg. Eerst dacht ik dat ik mijn banden verkeerd had behandeld, maar zelfs op nieuwe harde banden was er geen snelheid. Pas later bleek dat we downforce misten. Nadat de voorvleugel was vervangen, reed ik meteen bijna twee seconden per ronde sneller. Dat maakte het extra frustrerend, want daardoor was mijn race eigenlijk al verloren," aldus Hadjar tegenover F1.com. 

Lof voor Verstappen én gemiste podiumkans

Ondanks de teleurstelling genoot Hadjar zichtbaar van zijn korte gevecht met Verstappen in de openingsfase. Volgens de Fransman leverde dat bovendien waardevolle informatie op over het tempo van de Red Bull-coureur.

"Het duel met Max was echt leuk. Ik voelde me comfortabel achter hem en kon hem goed volgen. Hij was opnieuw ontzettend indrukwekkend en vocht uiteindelijk mee om het podium. Daar heb ik veel van geleerd."

Hadjar baalde er bovendien van dat de Grand Prix achter de safety car eindigde na de uitvalbeurt van Verstappen. "Ik had graag nog een laatste raceronde gehad. Met de snelheid die ik na de voorvleugelwissel had, was er misschien zelfs nog een kans op het podium. Juist daarom voelt dit als een enorme gemiste kans."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.159

    "ik voelde me comfortabel" is de nieuwe ziekte onder de VMBO+ vertaalde stukken.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 17:35

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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