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Nieuwe titel voor Verstappen definitief uitgesloten

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Nieuwe titel voor Verstappen definitief uitgesloten

Jolyon Palmer is er heilig van overtuigd dat Max Verstappen dit jaar niet zijn vijfde wereldtitel gaat pakken. Kijkend naar Verstappens huidige achterstand is dat een zeer logische conclusie, maar Palmer wijst ook naar zijn opmars van vorig jaar. De Britse analist stelt dat Red Bull hard aan de bak moet gaan.

Wie vorig jaar zomer zei dat Max Verstappen zich nog in de titelstrijd zou mengen, werd voor gek verklaard. Tot verbazing van velen wist hij zijn achterstand in de tweede helft van het seizoen te verkleinen, en greep hij net naast de titel. Net als vorig jaar heeft Verstappen nu een enorme achterstand op de top van het veld, en lijkt een heroïsche comeback niet mogelijk te zijn. Verstappen staat slechts zevende in het wereldkampioenschap, en heeft er zelf weinig vertrouwen in.

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Waarom een nieuwe titel echt onmogelijk is

Ook oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer sluit zich aan bij die lezing. In de F1 Nation Podcast stelt hij dat hij een streep door Verstappens titelkansen trekt, maar hij countert zich direct met een grap: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi als hij het toch weer flikt, en we achteraf allemaal roepen: 'Vorig jaar liet hij het ook al zien!' Maar kom op, er is dit jaar echt nul kans dat hij nog meedoet om de titel."

Volgens Palmer is er bij Red Bull nu iets veel belangrijkers: "Het draait er nu dus puur om dat hij blijft geloven in de toekomst van het team. Er vertrekken heel erg veel mensen, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Het vertrek van Lambiase betekent ook echt iets. Eigenlijk zijn alle belangrijke namen die er in zijn kampioensjaren waren, nu wel weg."

Wat moet Red Bull nu doen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies moet volgens Palmer vol aan de bak: "Hij moet Max ervan zien te overtuigen dat ze in de komende jaren nog steeds in staat zijn om titels te winnen. Max wil natuurlijk vooral een weekend zien waarin hij niet op hoge snelheid in de vangrails of in de grindbak eindigt."

Verstappen moet kunnen vechten om de zeges: "Hij wil prestaties zien zoals in Oostenrijk, waar hij tenminste weer kon meevechten voor de zege, en hij wil dat er updates op de auto worden gezet die werken. Als dat gebeurt, denk ik dat hij er tijdens de zomerstop een stuk positiever in staat. Maar totdat het zover is, blijft de frustratie. Hij is iemand die instapt om te winnen, en met minder neemt hij geen genoegen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.724

Je merkt het hier ook al dat Max niet meer meedoet voor de titel.
Veel hordelingen zijn al terug naar het darten en voetballen gegaan....waar ze vandaan komen en nu dus teruggaan.....waar ze thuishoren.

  • 8
  • 14 jul 2026 - 09:21
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Red Bull Racing

Reacties (17)

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  • Rimmer

    Posts: 13.371

    Nee!!! Echt?? Nee! Volgens andere experts doet Max nog mee om de titel. Ik houd mij daar aan vast.

    • + 2
    • 14 jul 2026 - 07:41
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      Dat is niet waar. Nico Rosbief, Joliejon Palmboom, Martin Blunder, Johnny Pervert, Karun Schand-hok, Jenson Butt-off, allen roepen ze dat Max geen kans meer maakt.

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 08:05
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      weet je wat jouw probleem is? Jij luistert alleen naar NL experts als Guido (en niet Giedo!) vd Garde, Ho-Ping-Pong-Pang, Timmy & Tommy Kolonel, die kijken allemaal door een oranje bril

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 08:10
    • NicoS

      Posts: 20.988

      Ho-Ping-Pong-Pang….…😂
      Je vergeet Robert Doornroosjebos nog….;)

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 10:25
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      en Choewan Pablo Kont-oh-ja

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 11:23
    • Larry Perkins

      Posts: 66.279

      Demon Huil

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 15:45
  • racepace1

    Posts: 894

    Blijkbaar heeft de F1 een nieuwe adviseur in dienst, de adviezen vliegen ons om de oren.....
    Ik heb er ook een: steek een barbecue aan en neem een biertje, lekker man!

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 07:56
  • Need5Speed

    Posts: 4.084

    Wat? Hij maakt zelfs kans op meer dan een titel!
    Nederbelg van het jaar, om maar een voorbeeld te geven.

    • + 4
    • 14 jul 2026 - 08:06
  • BoerTeun

    Posts: 1.588

    de melkboer hier zei dit dus twee weken geleden al, wat een naprater is die Palmer zeg.

    • + 2
    • 14 jul 2026 - 08:44
  • jd2000

    Posts: 7.826

    Knap hoor van Palmer. Zo'n goede doordachte analyse

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 09:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.717

    Je merkt het hier ook al dat Max niet meer meedoet voor de titel.
    Veel hordelingen zijn al terug naar het darten en voetballen gegaan....waar ze vandaan komen en nu dus teruggaan.....waar ze thuishoren.

    • + 8
    • 14 jul 2026 - 09:21
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      het is vakantie periode daarom is het rustiger, vele hordelingen hebben de kip caravan achter de dacia geknoopt om de campings onveilig te maken, de rest van de hordelingen trakteren zichzelf op een lekker weekje comazuipen in een all inclusive resort

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 09:31
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.142

      @Ouw

      Ja, of veel mensen zijn het oeverloos domme gezwets over 'hordelingen' en meutes beu. Het niveau van jouw humor is natuurlijk tenenkrommend. Kan best gemist worden.

      Daarnaast zijn de stukjes hier (en elders) zowel inhoudelijk als kwalitatief dramatisch. Én vergeet de bijdrages van je mede-trollen niet. Ze zijn er wel, maar véél minder actief, dus ís er per saldo ook minder om je over op te winden. Het geeft maar weer eens aan dat het puur is om te trollen.

      Alleen jij lijkt hier op je ouwe humorloze dag écht dagelijks actief te zijn....

      • + 7
      • 14 jul 2026 - 09:47
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.717

      Nou, de meeste hordelingen zijn paupers Wolf, die hebben geen geld om op vakantie te gaan.
      Die zullen thuis hun vrouw en kinderen dagelijks afslaan in de vakantietijd vermoed ik zo....staan ze om bekend ook.

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 10:20
  • Larry Perkins

    Posts: 66.279

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    • + 2
    • 14 jul 2026 - 11:11
    • Pietje Bell

      Posts: 35.743

      "TIEN HALEN NIKS BETALEN!"


      😅😂🤣

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 12:00
  • gridiron

    Posts: 3.629

    Dat zeiden ze vorig jaar ook allemaal en we weten hoe het bijna is afgelopen.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 12:11

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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