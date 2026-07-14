Jolyon Palmer is er heilig van overtuigd dat Max Verstappen dit jaar niet zijn vijfde wereldtitel gaat pakken. Kijkend naar Verstappens huidige achterstand is dat een zeer logische conclusie, maar Palmer wijst ook naar zijn opmars van vorig jaar. De Britse analist stelt dat Red Bull hard aan de bak moet gaan.

Wie vorig jaar zomer zei dat Max Verstappen zich nog in de titelstrijd zou mengen, werd voor gek verklaard. Tot verbazing van velen wist hij zijn achterstand in de tweede helft van het seizoen te verkleinen, en greep hij net naast de titel. Net als vorig jaar heeft Verstappen nu een enorme achterstand op de top van het veld, en lijkt een heroïsche comeback niet mogelijk te zijn. Verstappen staat slechts zevende in het wereldkampioenschap, en heeft er zelf weinig vertrouwen in.

Waarom een nieuwe titel echt onmogelijk is

Ook oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer sluit zich aan bij die lezing. In de F1 Nation Podcast stelt hij dat hij een streep door Verstappens titelkansen trekt, maar hij countert zich direct met een grap: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi als hij het toch weer flikt, en we achteraf allemaal roepen: 'Vorig jaar liet hij het ook al zien!' Maar kom op, er is dit jaar echt nul kans dat hij nog meedoet om de titel."

Volgens Palmer is er bij Red Bull nu iets veel belangrijkers: "Het draait er nu dus puur om dat hij blijft geloven in de toekomst van het team. Er vertrekken heel erg veel mensen, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Het vertrek van Lambiase betekent ook echt iets. Eigenlijk zijn alle belangrijke namen die er in zijn kampioensjaren waren, nu wel weg."

Wat moet Red Bull nu doen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies moet volgens Palmer vol aan de bak: "Hij moet Max ervan zien te overtuigen dat ze in de komende jaren nog steeds in staat zijn om titels te winnen. Max wil natuurlijk vooral een weekend zien waarin hij niet op hoge snelheid in de vangrails of in de grindbak eindigt."

Verstappen moet kunnen vechten om de zeges: "Hij wil prestaties zien zoals in Oostenrijk, waar hij tenminste weer kon meevechten voor de zege, en hij wil dat er updates op de auto worden gezet die werken. Als dat gebeurt, denk ik dat hij er tijdens de zomerstop een stuk positiever in staat. Maar totdat het zover is, blijft de frustratie. Hij is iemand die instapt om te winnen, en met minder neemt hij geen genoegen."