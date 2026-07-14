De Formule 1 ziet zich opnieuw genoodzaakt om de kalender voor 2026 onder de loep te nemen. Door de hernieuwde escalatie van het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten is een terugkeer van de Grand Prix van Bahrein voorlopig van de baan. Intussen groeit ook de onzekerheid over de laatste races van het seizoen in Qatar en Abu Dhabi.

Door de verontrustende situatie in het Midden-Oosten, staan de Grands Prix daar continu ter discussie. Motorsport Italia schijnt meer te weten over hoe de voorlopige F1-kalender er nu voor staat.

Terugkeer Bahrein opnieuw geschrapt

Oorspronkelijk stonden er 24 races op de kalender voor 2026, maar door het uitbreken van de Golfoorlog eind januari verdwenen zowel de Grand Prix van Bahrein als die van Saudi-Arabië van het programma. De Formule 1 werkte de voorbije weken aan een plan om Bahrein alsnog tussen de Grands Prix van Singapore en Azerbeidzjan in te passen.

Die plannen zijn echter opnieuw in de koelkast beland. Nadat de Verenigde Staten hun militaire aanvallen op Iran opvoerden en Teheran daarop reageerde met aanvallen op Amerikaanse bases in onder meer Bahrein, Jordanië en Koeweit, acht de Formule 1 een race in Sakhir voorlopig niet haalbaar. Achter de schermen wordt volop gezocht naar alternatieven, al blijken die bijzonder moeilijk te vinden.

Ook slot van seizoen staat onder druk

De kalenderproblemen beperken zich mogelijk niet tot Bahrein. Ook de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi, gepland op 29 november en 6 december, worden nauwlettend opgevolgd vanwege de geopolitieke situatie in de regio. Voorlopig blijven beide races gewoon op de kalender staan, maar binnen de paddock wordt rekening gehouden met verschillende scenario's mocht de situatie verder escaleren.

Alternatieven zijn er amper. Turkije werd eerder genoemd als reservecircuit, maar Istanbul Park heeft nog renovatiewerken aan onder meer de kerbstones en veiligheidsvoorzieningen nodig. Ook Portimão en Imola passeerden de revue, al lijken die opties logistiek weinig realistisch nadat het Formule 1-circus Europa heeft verlaten. Volgens bronnen uit de paddock wil de Formule 1 uiterlijk tijdens het raceweekend in Zandvoort, na de zomerpauze, duidelijkheid scheppen over de definitieve kalender. Daarbij spelen niet alleen sportieve belangen mee: Liberty Media en de teams mikken op minstens 22 races om contractuele verplichtingen tegenover sponsors en televisierechtenhouders na te komen. Ook de Formule 2 en Formule 3 wachten daardoor gespannen af hoe de kalender uiteindelijk vorm krijgt.