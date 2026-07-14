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'GP van Bahrein opnieuw van kalender: F1 vreest meer afgelastingen door conflict in Midden-Oosten'

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'GP van Bahrein opnieuw van kalender: F1 vreest meer afgelastingen door conflict in Midden-Oosten'

De Formule 1 ziet zich opnieuw genoodzaakt om de kalender voor 2026 onder de loep te nemen. Door de hernieuwde escalatie van het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten is een terugkeer van de Grand Prix van Bahrein voorlopig van de baan. Intussen groeit ook de onzekerheid over de laatste races van het seizoen in Qatar en Abu Dhabi.

Door de verontrustende situatie in het Midden-Oosten, staan de Grands Prix daar continu ter discussie. Motorsport Italia schijnt meer te weten over hoe de voorlopige F1-kalender er nu voor staat.

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Terugkeer Bahrein opnieuw geschrapt

Oorspronkelijk stonden er 24 races op de kalender voor 2026, maar door het uitbreken van de Golfoorlog eind januari verdwenen zowel de Grand Prix van Bahrein als die van Saudi-Arabië van het programma. De Formule 1 werkte de voorbije weken aan een plan om Bahrein alsnog tussen de Grands Prix van Singapore en Azerbeidzjan in te passen.

Die plannen zijn echter opnieuw in de koelkast beland. Nadat de Verenigde Staten hun militaire aanvallen op Iran opvoerden en Teheran daarop reageerde met aanvallen op Amerikaanse bases in onder meer Bahrein, Jordanië en Koeweit, acht de Formule 1 een race in Sakhir voorlopig niet haalbaar. Achter de schermen wordt volop gezocht naar alternatieven, al blijken die bijzonder moeilijk te vinden.

Ook slot van seizoen staat onder druk

De kalenderproblemen beperken zich mogelijk niet tot Bahrein. Ook de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi, gepland op 29 november en 6 december, worden nauwlettend opgevolgd vanwege de geopolitieke situatie in de regio. Voorlopig blijven beide races gewoon op de kalender staan, maar binnen de paddock wordt rekening gehouden met verschillende scenario's mocht de situatie verder escaleren.

Alternatieven zijn er amper. Turkije werd eerder genoemd als reservecircuit, maar Istanbul Park heeft nog renovatiewerken aan onder meer de kerbstones en veiligheidsvoorzieningen nodig. Ook Portimão en Imola passeerden de revue, al lijken die opties logistiek weinig realistisch nadat het Formule 1-circus Europa heeft verlaten. Volgens bronnen uit de paddock wil de Formule 1 uiterlijk tijdens het raceweekend in Zandvoort, na de zomerpauze, duidelijkheid scheppen over de definitieve kalender. Daarbij spelen niet alleen sportieve belangen mee: Liberty Media en de teams mikken op minstens 22 races om contractuele verplichtingen tegenover sponsors en televisierechtenhouders na te komen. Ook de Formule 2 en Formule 3 wachten daardoor gespannen af hoe de kalender uiteindelijk vorm krijgt.

f(1)orum

Posts: 10.230

Bahrein gaat definitief niet door dit jaar: Zand erover.

  • 7
  • 14 jul 2026 - 11:02
F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (19)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.298

    Bahrein staat nog steeds voor 10 - 12 april op de halve "Volledige Kalender"...

    • + 4
    • 14 jul 2026 - 10:50
    • DenniSNL1980

      Posts: 468

      O ja, seizoen is al voorbij zelfs zie ik daar op de kalender. Gefeliciteerd Kimi dan maar.

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 11:04
  • The Wolf

    Posts: 1.240

    Max gaat, Max blijft, gp Bahrein gaat, gp Bahrein blijft...
    ik wil 'ns duidelijkheid, kan niet verder met m'n leven zo, continu die stress...

    • + 4
    • 14 jul 2026 - 10:51
    • Larry Perkins

      Posts: 66.298

      Victoria, het pasgetrouwde zusje van Max heeft inmiddels een scheiding aangevraagd en volgens geruchten heeft zij die aanvraag ook weer ingetrokken...

      Zijn zusje is (of was) overigens niet met Max getrouwd, dat is in ieder geval wel duidelijk...

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 11:25
    • Pietje Bell

      Posts: 35.749

      Ze postte bij een trouwfoto Mr and Mrs Heuts.

      Op haar IG staat: Victoria Verstappen - Heuts. LOL.

      Het blijft dus gewoon Mrs Verstappen. De kinderen heten wel Heuts.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 11:54
    • Larry Perkins

      Posts: 66.298

      Verstandig, Heuts heeft wel "van" ende z verwijderd uit zijn naam maar de link met zijn betoverrootvader blijft, generaal Jo van Heutsz met zijn wreedheden in de koloniale periode en de misdadige, bloedige Atjehoorlog...

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 15:32
    • Pietje Bell

      Posts: 35.749

      Daar moest ik een aantal jaren geleden ook aan denken toen Victoria
      vertelde met wie ze verkering had, haha. Weet je dat in Coevorden het
      Van Heutszpark is? Naar hem vernoemd, omdat hij daar is geboren.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 16:28
    • Larry Perkins

      Posts: 66.298

      Daar mogen hondendrollen vast gewoon blijven liggen, daar hebben ze schijt aan in Coevorden...

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 16:48
    • HarryLam

      Posts: 5.593

      Was er echt nog iemand die met zijn domme kop dacht dat de vijandelijkheden op korte termijn gestaakt zouden worden.......werkelijk ??
      Nou maak je borst maar nat......dit jaar niet, volgend jaar ook niet, heel misschien over 5 jaar of zo, als er tenminste nog iets overeind staat.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 18:13
  • shakedown

    Posts: 1.909

    laten we het seizoen gewoon met minder races doen. Alles in het midden oosten niet door laten gaan. En dan lekker op tijd stoppen. Dit seizoen is toch al kansloos. Alles op volgend jaar en jopen dat het mario kart gehalte iets minder word.

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 10:52
    • Larry Perkins

      Posts: 66.298

      Bwoah, dan krijgen we tussendoor nog meer berichten over wat Verstappen volgend seizoen gaat doen. Dat kunnen we @Beri niet aandoen...

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 11:34
  • f(1)orum

    Posts: 10.230

    Bahrein gaat definitief niet door dit jaar: Zand erover.

    • + 7
    • 14 jul 2026 - 11:02
    • Snork

      Posts: 22.780

      Daar gooi jij wel effe een bommetje....

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 11:55
    • f(1)orum

      Posts: 10.230

      Yep, da's typerend voor mijn posts; hangt allemaal als los zand aan elkaar...

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 12:09
    • Larry Perkins

      Posts: 66.298

      Kapitein Haddock

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 16:52
  • Joeppp

    Posts: 8.714

    Trump heeft voorgesteld om dit jaar de F1 race te verplaatsen naar het stratencircuit van Hormuz.

    • + 4
    • 14 jul 2026 - 11:09
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.170

      Zeestraat circuit

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 11:21
    • Larry Perkins

      Posts: 66.298

      En dan krijgen we een spannende wedstrijd tussen Donald J. Trump en de Iraanse Revolutionaire Garde wie de meeste auto's kan bombarderen.
      FIA-opperhoofd Mohammed Ben Sulayem zal er scherp op toezien dat er alleen op rijdende bolides zal worden geschoten...

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 11:32
  • Snork

    Posts: 22.780

    "Ook Portimão en Imola passeerden de revue, al lijken die opties logistiek weinig realistisch nadat het Formule 1-circus Europa heeft verlaten."

    Beetje een kul argument. Het circus gaat na Europe werkelijk van hot naar her. Van Azerbaijan naar Singapore en dan door naar Austin. Logistiek volstrekt onlogisch. Na Vegas kunnen ze prima nog twee races in Zuid-Europa doen, i.p.v. in de zandbakstaten.

    • + 2
    • 14 jul 2026 - 11:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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