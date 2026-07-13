Na een dramatisch weekend op Silverstone krijgt Max Verstappen komend weekend op Spa-Francorchamps mogelijk een nieuwe kans om zich te herpakken. De weersvoorspellingen beloven echter weinig rust, want tijdens de Grand Prix van België lijkt regen opnieuw een hoofdrol te kunnen spelen.

De vooruitzichten voor het Ardense circuit wijzen op een typisch Spa-weekend. Vooral op zaterdag is de kans op regen en onweersbuien aanzienlijk, terwijl ook op vrijdag enkele buien worden verwacht. Op zondag lijken de omstandigheden iets gunstiger, al blijft ook dan een natte baan niet uitgesloten.

Meer over GP België 2026 Red Bull ontvangt dringend advies na crash Verstappen

Verstappen kan profiteren van wisselvallige omstandigheden

Voor Verstappen hoeven wisselende weersomstandigheden zeker geen nadeel te zijn. De viervoudig wereldkampioen geldt al jaren als één van de absolute uitblinkers in de regen en bewees in het verleden meermaals dat hij juist onder moeilijke omstandigheden het verschil kan maken.

Dat zou voor de Red Bull Racing-coureur meer dan welkom zijn. Verstappen kende op Silverstone opnieuw een teleurstellend weekend en ziet zijn achterstand in het wereldkampioenschap verder oplopen. Op Spa krijgt hij de kans om het tij te keren, al zal hij daarvoor niet alleen zijn concurrenten, maar mogelijk ook de grillige Ardennen moeten verslaan.

Typisch Spa: zon en regen liggen dicht bij elkaar

Het weer op Spa-Francorchamps staat erom bekend onvoorspelbaar te zijn. Het is geen uitzondering dat het ene deel van het circuit kurkdroog is, terwijl enkele kilometers verderop de regen met bakken uit de lucht valt. Dat maakt de afstelling van de auto's en de bandenstrategie vaak minstens zo belangrijk als pure snelheid.

De huidige weersverwachting voorspelt vrijdag temperaturen rond de 24 graden met kans op enkele buien. Zaterdag wordt met ongeveer 21 graden en onweersbuien de meest onstabiele dag van het weekend. Voor de race op zondag lijken de omstandigheden iets beter, met zo'n 22 graden en slechts een kans op een vroege regenbui. Als die voorspellingen uitkomen, kan het Belgische GP-weekend opnieuw spektakel opleveren én mogelijk in het voordeel van Verstappen uitpakken.