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Weerbericht GP België: Verstappen gaat mogelijk regenachtige race tegemoet

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<b> Weerbericht GP België: </b> Verstappen gaat mogelijk regenachtige race tegemoet

Na een dramatisch weekend op Silverstone krijgt Max Verstappen komend weekend op Spa-Francorchamps mogelijk een nieuwe kans om zich te herpakken. De weersvoorspellingen beloven echter weinig rust, want tijdens de Grand Prix van België lijkt regen opnieuw een hoofdrol te kunnen spelen.

De vooruitzichten voor het Ardense circuit wijzen op een typisch Spa-weekend. Vooral op zaterdag is de kans op regen en onweersbuien aanzienlijk, terwijl ook op vrijdag enkele buien worden verwacht. Op zondag lijken de omstandigheden iets gunstiger, al blijft ook dan een natte baan niet uitgesloten.

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11 jul

Verstappen kan profiteren van wisselvallige omstandigheden

Voor Verstappen hoeven wisselende weersomstandigheden zeker geen nadeel te zijn. De viervoudig wereldkampioen geldt al jaren als één van de absolute uitblinkers in de regen en bewees in het verleden meermaals dat hij juist onder moeilijke omstandigheden het verschil kan maken.

Dat zou voor de Red Bull Racing-coureur meer dan welkom zijn. Verstappen kende op Silverstone opnieuw een teleurstellend weekend en ziet zijn achterstand in het wereldkampioenschap verder oplopen. Op Spa krijgt hij de kans om het tij te keren, al zal hij daarvoor niet alleen zijn concurrenten, maar mogelijk ook de grillige Ardennen moeten verslaan.

Typisch Spa: zon en regen liggen dicht bij elkaar

Het weer op Spa-Francorchamps staat erom bekend onvoorspelbaar te zijn. Het is geen uitzondering dat het ene deel van het circuit kurkdroog is, terwijl enkele kilometers verderop de regen met bakken uit de lucht valt. Dat maakt de afstelling van de auto's en de bandenstrategie vaak minstens zo belangrijk als pure snelheid.

De huidige weersverwachting voorspelt vrijdag temperaturen rond de 24 graden met kans op enkele buien. Zaterdag wordt met ongeveer 21 graden en onweersbuien de meest onstabiele dag van het weekend. Voor de race op zondag lijken de omstandigheden iets beter, met zo'n 22 graden en slechts een kans op een vroege regenbui. Als die voorspellingen uitkomen, kan het Belgische GP-weekend opnieuw spektakel opleveren én mogelijk in het voordeel van Verstappen uitpakken.

zoefroef

Posts: 1.744

Gelukkig alleen verstappen, dan kan de rest een droog.weer race rijden.

  • 7
  • 13 jul 2026 - 15:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (18)

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  • HarryLam

    Posts: 5.590

    5 dagen vantevoren weer voorspellen loopt meestal op niets uit.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 13:25
    • f(1)orum

      Posts: 10.228

      Dat ligt eraan wat je weer wil gaan voorspellen?

      • + 1
      • 13 jul 2026 - 13:55
    • Joeppp

      Posts: 8.709

      Nee, als je 5 dagen van te voren aan het voorspel begint kan ik mij voorstellen dat je uit de hoofddaad geen voldoening meer haalt, helemaal niet als je dat weer doet.

      • + 2
      • 13 jul 2026 - 14:01
    • Larry Perkins

      Posts: 66.245

      Alleen bij welk team (en of) Max volgend seizoen in de Formule 1 rijdt is nog veranderlijker dan het weer op Spa-Francorchamps...

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 14:19
    • f(1)orum

      Posts: 10.228

      En al helemaal als dan je boost 'knop' het weer niet doet.

      • + 1
      • 13 jul 2026 - 14:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.709

      Ik heb twee minuten nodig voor het voorspel en 30 sec. voor de daad.
      Daarna het naspel, dat duurt ook ongeveer 30 sec., en dan binnen twee minuten slapen.

      Dus al met al ongeveer 5 minuten totaal....en das lang zat!

      En in die 5 minuten doe ik ook nog plassen.

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 17:05
  • BoerTeun

    Posts: 1.578

    Zal ik een voorspelling doen?

    Zowel Vr, Za en Zo drukkend warm. Heel heel heel heel misschien een klap onweer in de avond en spectaculairder gaat het echt niet worden.

    • + 2
    • 13 jul 2026 - 13:52
    • Larry Perkins

      Posts: 66.245

      Thanx, vermoed dat jouw boerenwijsheid het meest steekhoudend is...

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 14:06
  • snailer

    Posts: 33.853

    Veel rode vlaggen en reuzen-föhns. Denk aan vorig jaar.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 14:01
  • schwantz34

    Posts: 42.374

    De weersvoorspellingen beloven echter weinig rust



    Als je op één van de feestcampings pal naast het circuit staat kom je (weer of geen weer) pas thuis weer tot rust.

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 14:05
  • Starscreamer

    Posts: 1.477

    Ik was er live bij en verwacht altijd regen in SPA
    1997:Regen
    2001:Regen
    2011:Regen
    2012:Regen
    2013:Regen
    2014:Regen
    2015:Droog en warm tot we spul gingen inpakken toen ook regen
    2016:Regen (wel droge race en erg warm)
    2017:Regen
    2019:Regen
    2021:Regen (2 rondes gezien aanfluiting en nooit meer na die tijd na Spa gegaan)

    • + 2
    • 13 jul 2026 - 14:12
    • Larry Perkins

      Posts: 66.245

      Chaudfontaine is ook vaak een natte boel...

      • + 2
      • 13 jul 2026 - 14:22
    • erik1

      Posts: 401

      2008 was ook een mooie editie. Hele race droog, tot de laatste drie ronden. Wat een gekkigheid toen. Was er live bij.

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 15:45
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.158

      1996 ook regen!

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 16:12
  • Larry Perkins

    Posts: 66.245

    Niets is zo veranderlijk als het weer!
    Onder het bericht 'Verstappen begint Red Bull-top te irriteren: Organisatie wil duidelijkheid' had ik (om 10.13 uur, en als eerste!) ook een weerbericht geplaatst maar kennelijk zijn de verwachtingen nu al weer gewijzigd...

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 14:12
  • zoefroef

    Posts: 1.744

    Gelukkig alleen verstappen, dan kan de rest een droog.weer race rijden.

    • + 7
    • 13 jul 2026 - 15:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.709

    "Weerbericht GP België: Verstappen gaat mogelijk regenachtige race tegemoet".

    Maar het kan ook zomaar 'n droge race worden.
    Ik schat dat die kans zo'n 50% is/ wordt.

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 16:45

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Ferrari
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Red Bull Racing
128
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Datum
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Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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