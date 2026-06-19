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Aston Martin wijst tijdelijke vervanger van Stroll aan

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Aston Martin wijst tijdelijke vervanger van Stroll aan

Aston Martin geeft Jak Crawford weer een nieuwe kans in Oostenrijk. De Amerikaanse reservecoureur zal de eerste vrije training voor zijn rekening nemen, en zal plaatsnemen in de auto van Lance Stroll. Het wordt zijn tweede vrije training van het seizoen, en hij hoopt veel data te kunnen verzamelen.

Alle Formule 1-teams zijn ook dit jaar weer verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Crawford is dit jaar de reservecoureur van Aston Martin, en de Britse renstal probeert hem zoveel mogelijk kansen te geven achter het stuur van een F1-wagen.

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Wat staat er op de planning?

Aston Martin laat vandaag in een persbericht weten dat Crawford over precies een week plaats zal nemen in de AMR26 van Stroll. Voor de jonge Amerikaan wordt het zijn tweede vrije training van het jaar, want eerder kwam hij ook in actie tijdens de eerste training in Suzuka. Vorig jaar werkte hij ook twee vrije trainingen af in Mexico en Abu Dhabi.

Crawford heeft al de nodige meters gemaakt in de nieuwe bolide van Aston Martin. Eerder deze week kwam hij ook in actie tijdens de bandentest van Pirelli op het circuit van Barcelona. Naast Aston Martin kwamen ook Ferrari en Cadillac in actie tijdens deze test, en werkte Red Bull een test af met Yuki Tsunoda.

Nog meer meters op komst

Crawford mag volgende maand nog meer meters gaan maken, want hij zal ook in actie komen tijdens het Goodwood Festival of Speed. Het team van Aston Martin zal voor het eerst verschijnen bij dit geweldige autosportevenement, en Crawford zal hier meerdere runs gaan rijden. Naast de Amerikaan zal ook Jessica Hawkins hier meerdere meters gaan maken.

Crawford wordt al geruime tijd klaargestoomd voor het echte werk voor Aston Martin. Hij werkte al meerdere tests af, en meldde zich vorig jaar mei ook in Zandvoort voor een uitgebreide TPC-test.

F1 Nieuws Lance Stroll Jak Crawford Aston Martin GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • The Wolf

    Posts: 1.055

    Jak blij,
    Lance nog veel blijer

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 14:38

AT Grand Prix van Oostenrijk

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  • Vrije training 1

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    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Team Aston Martin
  • Punten 325
  • Podiums 3
  • Grand Prix 198
  • Land CA
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, CA
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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