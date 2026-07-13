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Antonelli overtreft verwachtingen Wolff: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"

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Antonelli overtreft verwachtingen Wolff: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat Andrea Kimi Antonelli zijn stoutste verwachtingen heeft overtroffen. Antonelli had het vorig jaar zwaar in zijn debuutseizoen, maar voert nu vlak voor de zomerstop het wereldkampioenschap aan. Wolff waarschuwt zijn Italiaanse superster wel, want hij stelt dat Antonelli niet naast zijn schoenen moet gaan lopen.

Antonelli maakte vorig jaar als grote belofte zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Hij liet een aantal mooie dingen zien, maar had het wel zeer zwaar zodra het Europese gedeelte van het seizoen begon. Met een rugzak vol nieuwe ervaringen begon Antonelli dit jaar voortvarend aan het seizoen, en wist hij meerdere races te winnen. Hij maakte veel minder fouten, en voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Daarnaast doet hij het vooralsnog ook beter dan zijn teamgenoot George Russell.

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Is Antonelli beter dan verwacht?

Bij Mercedes zijn ze heel erg tevreden met de prestaties van Antonelli. Teambaas Toto Wolff is zo trots als een pauw, en reageert enthousiast als hem in een interview met La Gazzetta dello Sport wordt gevraagd of hij ooit had verwacht dat Antonelli de jongste WK-leider ooit zou worden: "We wisten dat hij een jaar nodig had om te wennen en te groeien, want de Formule 1 is een compleet andere wereld dan de opstapklassen. Hij moest wennen aan de auto en leren omgaan met sponsor- en mediaverplichtingen."

Vooralsnog loopt alles naar wens: "Het doel was altijd om in zijn tweede seizoen beter te presteren. En dat heeft hij gedaan, hij rijdt nu op een zeer hoog niveau en behaalt buitengewone resultaten."

'Hij mag niet achterover leunen'

Wat Antonelli doet, had Wolff ook niet helemaal verwacht: "Op dit moment overtreft hij onze stoutste verwachtingen, maar hij moet niet achterover gaan leunen. Iedereen prijst hem de hemel in, maar ik zeg altijd tegen hem om de balans te bewaren. We kunnen hem ook niet vergelijken met Ayrton Senna, die drie wereldtitels won en één van de meest iconische coureurs ooit is. Kimi heeft al vijf races gewonnen, dus laten we hem nu de ruimte geven om te winnen."

Jagen op de titel

Antonelli gaat aankomend weekend verder met zijn jacht op een verrassende wereldtitel. De Italiaan komt dan in actie op het circuit van Spa-Francorchamps, waar hij het vorig jaar zeer zwaar had. Antonelli staat nu op 179 WK-punten, en heeft door zijn problemen in Silverstone nog maar een kleine voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De Brit staat op 154 WK-punten.

Lulham

Posts: 809

"Antonelli overtreft verwachtingen Wolff: "Overtreft onze stoutste verwachtingen""

Cursusje creatief schrijven is geen overbodige luxe.

  • 1
  • 13 jul 2026 - 15:55
F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (2)

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  • Lulham

    Posts: 809

    "Antonelli overtreft verwachtingen Wolff: "Overtreft onze stoutste verwachtingen""

    Cursusje creatief schrijven is geen overbodige luxe.

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 15:55
  • Snork

    Posts: 22.771

    Kimi is Sjors compleet de baas. En dat is bijzonder voor zo’n jong talent. Wat Max dit jaar presteert interesseert mij niet zo veel. Voor mij gaat het om Kimi en ik hoop dat hij de WDC titel dit jaar gaat pakken.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 17:01

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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