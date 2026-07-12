Fernando Alonso is van mening dat talent niet meer de leidende factor is met de nieuwe Formule 1-reglementen. Het seizoen is alweer negen races onderweg, maar de Spanjaard ziet dat er weinig verbeteringen zijn binnen de reglementen. De Spanjaard heeft daarom opnieuw kritiek geuit op de huidige regels.

Dit seizoen is absoluut niet in het voordeel van Aston Martin. Zij zijn misschien wel de grootste deceptie van 2026. Alonso heeft in Monaco een punt behaald nadat George Russell, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez een penalty kregen. In Hongarije wordt de eerste grote update van Aston Martin verwacht, wat zijn coureurs in staat zou moeten stellen om mee te vechten met het middenveld.

Fans hebben de overhand

Alonso merkt dat coureurs alleen nog maar op een knop hoeven te drukken en dan met behulp van de accu de auto voor je inhalen. "Het hangt ervan af wat de fans en de sport willen", zo klinkt Alonso kritisch tegenover de internationale media. "In de sprint halen coureurs midden op het rechte stuk in met meer accucapaciteit, dus er is geen stuurmanskunst of rijvaardigheid nodig om een ​​auto voor je in te halen."

Alonso draait al mee in de Formule 1 sinds 2001 en de sport is compleet veranderd. "Je hoeft niemand uit te remmen, je hoeft niet buitenom in te halen, je hoeft geen enkel risico te nemen. Je hoeft maar op één knop te drukken en je haalt in als je een krachtigere motor hebt dan de auto voor je", aldus de Spaanse tweevoudig wereldkampioen.

Piastri sluit zich bij Alonso aan

Ook Oscar Piastri is het eens met de Spanjaard; zo gaf hij de reglementen de schuld van zijn incident met Liam Lawson in de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië. "De eerste ronde op dit soort circuits is gewoon een slachting", aldus de Nieuw-Zeelander. "Het is gewoon een chaos. Je probeert je snelheid in te schatten ten opzichte van de auto voor je, je kijkt naar de auto achter je, maar eerlijk gezegd verbaast het me dat dat niet vaker gebeurt."