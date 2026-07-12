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Alonso haalt hard uit naar F1-reglementen: "Talent speelt nauwelijks nog een rol"

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Alonso haalt hard uit naar F1-reglementen: "Talent speelt nauwelijks nog een rol"

Fernando Alonso is van mening dat talent niet meer de leidende factor is met de nieuwe Formule 1-reglementen. Het seizoen is alweer negen races onderweg, maar de Spanjaard ziet dat er weinig verbeteringen zijn binnen de reglementen. De Spanjaard heeft daarom opnieuw kritiek geuit op de huidige regels.

Dit seizoen is absoluut niet in het voordeel van Aston Martin. Zij zijn misschien wel de grootste deceptie van 2026. Alonso heeft in Monaco een punt behaald nadat George Russell, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez een penalty kregen. In Hongarije wordt de eerste grote update van Aston Martin verwacht, wat zijn coureurs in staat zou moeten stellen om mee te vechten met het middenveld. 

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Fans hebben de overhand

Alonso merkt dat coureurs alleen nog maar op een knop hoeven te drukken en dan met behulp van de accu de auto voor je inhalen. "Het hangt ervan af wat de fans en de sport willen", zo klinkt Alonso kritisch tegenover de internationale media. "In de sprint halen coureurs midden op het rechte stuk in met meer accucapaciteit, dus er is geen stuurmanskunst of rijvaardigheid nodig om een ​​auto voor je in te halen."

Alonso draait al mee in de Formule 1 sinds 2001 en de sport is compleet veranderd. "Je hoeft niemand uit te remmen, je hoeft niet buitenom in te halen, je hoeft geen enkel risico te nemen. Je hoeft maar op één knop te drukken en je haalt in als je een krachtigere motor hebt dan de auto voor je", aldus de Spaanse tweevoudig wereldkampioen. 

Piastri sluit zich bij Alonso aan

Ook Oscar Piastri is het eens met de Spanjaard; zo gaf hij de reglementen de schuld van zijn incident met Liam Lawson in de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië. "De eerste ronde op dit soort circuits is gewoon een slachting", aldus de Nieuw-Zeelander. "Het is gewoon een chaos. Je probeert je snelheid in te schatten ten opzichte van de auto voor je, je kijkt naar de auto achter je, maar eerlijk gezegd verbaast het me dat dat niet vaker gebeurt."

monzaron

Posts: 1.095

Ze blijven maar herhalen hier, geen nieuws dus, nog even wachten tot woensdag voor fris F1 nieuws👍

  • 2
  • 12 jul 2026 - 16:17
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (5)

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  • SEN1

    Posts: 2.789

    Ik had ff naar Aston Martin gebeld, aangegeven dat ik me beschikbaarstel als vervanger voor Stroll... maar ze zeiden dat ze mijn talent niet nodig hadden.

    Nu begrijp ik eindelijk waarom!!

    • + 2
    • 12 jul 2026 - 16:55
  • Tra893SDk

    Posts: 144

    Ga net als Max eens in een andere klasse rijden. Aston Martin (sponsor) heeft vast wel een netwerk hiervoor en anders Honda? Een SuperGT 300 of 500? GT3, WEC-race in dat Multimatic-ding (Aston Martin LMH)?

    • + 1
    • 12 jul 2026 - 19:06
  • Flexwing

    Posts: 456

    Helemaal mee eens

    • + 0
    • 12 jul 2026 - 19:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 629
  • Podiums 9
  • Grand Prix 200
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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