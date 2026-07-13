De geruchten over de toekomst van Max Verstappen blijven de Formule 1-paddock domineren. Een overstap naar Mercedes of McLaren, of zelfs een afscheid van de koningsklasse: alle scenario's passeren de revue. Formule 1-analist Christian Danner verwacht echter dat de viervoudig wereldkampioen ook na 2026 gewoon voor Red Bull Racing uitkomt.

Verstappen beleeft een lastig seizoen en kijkt na negen races al tegen een achterstand van 103 punten op WK-leider Andrea Kimi Antonelli aan. De Nederlander uitte de voorbije maanden meermaals zijn frustratie over de nieuwe reglementen en liet eerder al doorschemeren dat hij ooit ook in andere raceklassen actief wil zijn. Voor Danner is een vertrek uit de Formule 1 echter geen realistisch scenario.

'Verstappen wil gewoon in de Formule 1 blijven'

Volgens Danner moet er niet te veel waarde worden gehecht aan de uitspraken van Verstappen over een mogelijk afscheid van de Formule 1. De Duitser is ervan overtuigd dat de Red Bull-coureur vooral wil beschikken over een auto waarmee hij opnieuw kan meedoen om de wereldtitel.

"De komende drie maanden zullen veel duidelijk maken, maar ik verwacht dat hij blijft waar hij zit. Ik geloof eerlijk gezegd niets van een afscheid uit de Formule 1. Max wil gewoon racen in de koningsklasse, op voorwaarde dat hij een auto heeft waarmee hij kan winnen," zegt Danner tegen Motorsport-Magazin.

Ook een overstap naar de GT3-klasse ziet de voormalig coureur niet snel gebeuren. "De 24 uur van de Nürburgring is een prachtig evenement, maar dat is iets totaal anders dan een volledig GT3-seizoen. Dat kan de Formule 1 simpelweg niet vervangen."

Mercedes en McLaren geen vanzelfsprekende opties

Danner plaatst bovendien vraagtekens bij de alternatieven voor Verstappen. Mercedes beschikt volgens hem weliswaar over de sterkste auto, maar hij verwacht niet dat teambaas Toto Wolff zijn protegé Andrea Kimi Antonelli naast Verstappen zal zetten.

"Bij Mercedes zou Max alles kunnen krijgen wat hij wil, maar ik zie Toto Wolff Antonelli echt niet naast Verstappen zetten. Dat zou het leven niet alleen voor Antonelli, maar ook voor Wolff een stuk ingewikkelder maken."

Ook Ferrari lijkt volgens Danner geen optie meer, waardoor vooral McLaren overblijft. Toch denkt hij niet dat een transfer eraan komt. "Dan blijft eigenlijk alleen McLaren over, maar ook daar zie ik het niet gebeuren. Ik verwacht dat Verstappen bij Red Bull blijft en samen met het team probeert terug te keren aan de top. In een nieuw reglement kan de pikorde bovendien snel veranderen."