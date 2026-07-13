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Voormalig Formule 1-coureur weet het zeker: 'Verstappen blijft bij Red Bull'

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Voormalig Formule 1-coureur weet het zeker: 'Verstappen blijft bij Red Bull'

De geruchten over de toekomst van Max Verstappen blijven de Formule 1-paddock domineren. Een overstap naar Mercedes of McLaren, of zelfs een afscheid van de koningsklasse: alle scenario's passeren de revue. Formule 1-analist Christian Danner verwacht echter dat de viervoudig wereldkampioen ook na 2026 gewoon voor Red Bull Racing uitkomt.

Verstappen beleeft een lastig seizoen en kijkt na negen races al tegen een achterstand van 103 punten op WK-leider Andrea Kimi Antonelli aan. De Nederlander uitte de voorbije maanden meermaals zijn frustratie over de nieuwe reglementen en liet eerder al doorschemeren dat hij ooit ook in andere raceklassen actief wil zijn. Voor Danner is een vertrek uit de Formule 1 echter geen realistisch scenario.

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'Verstappen wil gewoon in de Formule 1 blijven'

Volgens Danner moet er niet te veel waarde worden gehecht aan de uitspraken van Verstappen over een mogelijk afscheid van de Formule 1. De Duitser is ervan overtuigd dat de Red Bull-coureur vooral wil beschikken over een auto waarmee hij opnieuw kan meedoen om de wereldtitel.

"De komende drie maanden zullen veel duidelijk maken, maar ik verwacht dat hij blijft waar hij zit. Ik geloof eerlijk gezegd niets van een afscheid uit de Formule 1. Max wil gewoon racen in de koningsklasse, op voorwaarde dat hij een auto heeft waarmee hij kan winnen," zegt Danner tegen Motorsport-Magazin.

Ook een overstap naar de GT3-klasse ziet de voormalig coureur niet snel gebeuren. "De 24 uur van de Nürburgring is een prachtig evenement, maar dat is iets totaal anders dan een volledig GT3-seizoen. Dat kan de Formule 1 simpelweg niet vervangen."

Mercedes en McLaren geen vanzelfsprekende opties

Danner plaatst bovendien vraagtekens bij de alternatieven voor Verstappen. Mercedes beschikt volgens hem weliswaar over de sterkste auto, maar hij verwacht niet dat teambaas Toto Wolff zijn protegé Andrea Kimi Antonelli naast Verstappen zal zetten.

"Bij Mercedes zou Max alles kunnen krijgen wat hij wil, maar ik zie Toto Wolff Antonelli echt niet naast Verstappen zetten. Dat zou het leven niet alleen voor Antonelli, maar ook voor Wolff een stuk ingewikkelder maken."

Ook Ferrari lijkt volgens Danner geen optie meer, waardoor vooral McLaren overblijft. Toch denkt hij niet dat een transfer eraan komt. "Dan blijft eigenlijk alleen McLaren over, maar ook daar zie ik het niet gebeuren. Ik verwacht dat Verstappen bij Red Bull blijft en samen met het team probeert terug te keren aan de top. In een nieuw reglement kan de pikorde bovendien snel veranderen."

 

Beri

Posts: 7.012

Zeker niet. 39 @Bertrand!

  • 2
  • 13 jul 2026 - 13:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christian Danner Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • The Wolf

    Posts: 1.220

    Hoorndol, helemaal wacko jacko wordt ik ervan "Hihiiiii !!"

    * doet moonwalk*

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 12:51
    • f(1)orum

      Posts: 10.228

      Wanneer je Hornerdol bent, moet je wel ffies oppassen; voordat je het weet krijg je rechtszaken uit je broek...euh.... aan je broek.

      • + 1
      • 13 jul 2026 - 13:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.245

      En voordat je een vliegtuig wordt, er zijn hulplijnen...

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 13:11
    • Tra893SDk

      Posts: 150

      Mocht je het niet weten (en er iets om geven), dat was een racistische bijnaam voor MJ van de Engelse pers die vervolgens door velen overgenomen werd zonder dat ze de kern niet wisten.

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 13:12
  • Larry Perkins

    Posts: 66.245

    Deze (ikke) voormalig Formule 1-coureur wist het als eerste zeker!

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 13:03
  • Larry Perkins

    Posts: 66.245

    "Ik zie Toto Wolff Antonelli echt niet naast Verstappen zetten. Dat zou het leven niet alleen voor Antonelli, maar ook voor Wolff een stuk ingewikkelder maken."

    Toffe Toto is slim genoeg om Verstappen meteen vóór Antonelli te zetten, dan is het direct duidelijk en ook niet ingewikkeld...

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 13:10
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.155

    Beri heeft het ook al opgegeven, maar niet getreurd, want we zijn eruit! Zeker als Danner het zegt!

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 13:13
    • Beri

      Posts: 7.012

      Zeker niet. 39 @Bertrand!

      • + 2
      • 13 jul 2026 - 13:24
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.155

      Oké Beri mooi maar die schatting van 50 van mij die gaan we nu niet meer halen want we zijn eruit!

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 16:16

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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