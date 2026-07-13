Max Verstappen beleeft een moeizaam Formule 1-seizoen en ziet zijn titelkansen al geruime tijd vervliegen. Volgens Fernando Alonso is dat een bewijs dat de sport soms "een beetje oneerlijk" is, maar Damon Hill wil daar niets van weten. De wereldkampioen van 1996 reageerde fel op de uitspraken van de Spanjaard.

Verstappen kende een dramatisch weekend op Silverstone, waar hij na een spin in de slotfase uiteindelijk als twintigste werd geklasseerd. De Nederlander staat daardoor slechts zevende in het wereldkampioenschap en kijkt inmiddels tegen een achterstand van 103 punten op leider Andrea Kimi Antonelli aan. Ondanks één overwinning dit seizoen lijkt een vijfde wereldtitel daardoor buiten bereik.

Alonso leeft mee met Verstappen

Alonso, zelf tweevoudig wereldkampioen, begrijpt hoe frustrerend het is om als topcoureur niet over competitief materiaal te beschikken. De Spanjaard wacht al sinds 2013 op een Grand Prix-overwinning en ziet parallellen met de situatie van Verstappen.

"Max Verstappen is de beste coureur van de grid, maar dit jaar eindigt hij waarschijnlijk slechts als vijfde of zesde in het kampioenschap. Dat laat zien dat de Formule 1 soms een beetje oneerlijk kan zijn. Ik ga dat verder ook niet uitleggen aan mensen die dat toch niet willen begrijpen," stelde Alonso in gesprek met Mundo Deportivo.

Hill veegt uitspraak direct van tafel

Hill kon zich totaal niet vinden in die analyse. Via zijn Instagram Stories reageerde de voormalig Williams-wereldkampioen bijzonder kort, maar krachtig op de woorden van Alonso.

"Wat een hoop onzin. Ik ben het hier totaal niet mee eens," schreef Hill.

De Brit en Verstappen liggen al langer op ramkoers. Tijdens de titelstrijd van 2024 vergeleek Hill de Nederlander nog met tekenfilmfiguur Dick Dastardly vanwege zijn agressieve rijstijl. Ook later hield de voormalig Sky Sports-analist vast aan zijn kritiek. Zo stelde hij dat Verstappen weliswaar uitzonderlijk snel is, maar volgens hem niet de beheerste aanpak heeft die voormalig wereldkampioen Niki Lauda kenmerkte.