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Hill fileert uitspraken Alonso over Verstappen: "Wat een onzin"

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Hill fileert uitspraken Alonso over Verstappen: "Wat een onzin"

Max Verstappen beleeft een moeizaam Formule 1-seizoen en ziet zijn titelkansen al geruime tijd vervliegen. Volgens Fernando Alonso is dat een bewijs dat de sport soms "een beetje oneerlijk" is, maar Damon Hill wil daar niets van weten. De wereldkampioen van 1996 reageerde fel op de uitspraken van de Spanjaard.

Verstappen kende een dramatisch weekend op Silverstone, waar hij na een spin in de slotfase uiteindelijk als twintigste werd geklasseerd. De Nederlander staat daardoor slechts zevende in het wereldkampioenschap en kijkt inmiddels tegen een achterstand van 103 punten op leider Andrea Kimi Antonelli aan. Ondanks één overwinning dit seizoen lijkt een vijfde wereldtitel daardoor buiten bereik.

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Alonso leeft mee met Verstappen

Alonso, zelf tweevoudig wereldkampioen, begrijpt hoe frustrerend het is om als topcoureur niet over competitief materiaal te beschikken. De Spanjaard wacht al sinds 2013 op een Grand Prix-overwinning en ziet parallellen met de situatie van Verstappen.

"Max Verstappen is de beste coureur van de grid, maar dit jaar eindigt hij waarschijnlijk slechts als vijfde of zesde in het kampioenschap. Dat laat zien dat de Formule 1 soms een beetje oneerlijk kan zijn. Ik ga dat verder ook niet uitleggen aan mensen die dat toch niet willen begrijpen," stelde Alonso in gesprek met Mundo Deportivo.

Hill veegt uitspraak direct van tafel

Hill kon zich totaal niet vinden in die analyse. Via zijn Instagram Stories reageerde de voormalig Williams-wereldkampioen bijzonder kort, maar krachtig op de woorden van Alonso.

"Wat een hoop onzin. Ik ben het hier totaal niet mee eens," schreef Hill.

De Brit en Verstappen liggen al langer op ramkoers. Tijdens de titelstrijd van 2024 vergeleek Hill de Nederlander nog met tekenfilmfiguur Dick Dastardly vanwege zijn agressieve rijstijl. Ook later hield de voormalig Sky Sports-analist vast aan zijn kritiek. Zo stelde hij dat Verstappen weliswaar uitzonderlijk snel is, maar volgens hem niet de beheerste aanpak heeft die voormalig wereldkampioen Niki Lauda kenmerkte.

snailer

Posts: 33.851

Damon Hill, het is dat hij forum lid is....

  • 4
  • 13 jul 2026 - 11:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Damon Hill Aston Martin Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • snailer

    Posts: 33.851

    Damon Hill, het is dat hij forum lid is....

    • + 3
    • 13 jul 2026 - 11:27
    • Schumi86

      Posts: 641

      Ja die ja, kraamt alleen maar onzin uit

      • + 2
      • 13 jul 2026 - 11:37
  • powered by bye

    Posts: 530

    Dit is wereldnieuws Max heeft al 1 overwinning

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 11:43
  • jd2000

    Posts: 7.822

    Als er een het zou kunnen weten dat de F1 oneerlijk is dan is het Hill wel. Hij is zeker vergeten dat hij als middelmatig coureur kampioen werd.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 12:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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