Oud-coureur Mark Blundell denkt dat Max Verstappen voor een Senna-achtige situatie kan zorgen, mocht hij daadwerkelijk overstappen naar McLaren. Verstappen wordt al weken in verband gebracht met een overstap naar het Britse team, en ook Blundell is benieuwd hoe Verstappen het zou doen in een team met Lando Norris.

Het is geen geheim dat Verstappen momenteel ontevreden is over de huidige situatie bij het team van Red Bull Racing. De resultaten vallen tegen en hij is er niet blij mee dat het team zijn adviezen niet opvolgt. Door alle onrust duiken er veel geruchten over zijn toekomst op. Hij wordt in verband gebracht met een overstap naar het team van McLaren, waar hij het zitje van Oscar Piastri zou kunnen overnemen. De Australiër zou dan de omgekeerde weg bewandelen.

Kan Norris Verstappen aan?

Voormalig Formule 1-coureur Mark Blundell is benieuwd hoe Verstappen het zou doen bij McLaren. In de podcast Drive to Wynn gaat hij dieper in op dit onderwerp: "Zou het een slecht ding zijn voor Lando om zij-aan-zij met Max te gaan? We moeten het afwachten, maar het zou een goed beeld geven van waar ze allebei staan."

Blundell denkt dat regerend wereldkampioen Norris het zeer zwaar zou krijgen naast Verstappen: "Ik vind nog steeds dat Max de beste allrounder op de grid is. Hij staat boven Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Als ik een teambaas zou zijn, dan zou Max de nummer één op mijn lijst zijn."

Wat levert het McLaren op?

De oud-coureur zou een overstap van Verstappen naar McLaren in ieder geval toejuichen: "Als Max echt naar McLaren gaat, dan zou ik daar met veel enthousiasme naar uitkijken. Dat zal voor flink wat vuurwerk gaan zorgen!"

Het kan McLaren ook flink wat voordelen opleveren: "Het zou een enorme boost zijn voor McLaren, want ik denk dat ze dan een coureur terugkrijgen die doet denken aan de manier waarop Senna werkte. Ik heb zeker het gevoel dat Max geen klappen wil incasseren en dat hij zich niet gaat inhouden. Dat zou McLaren goed doen."