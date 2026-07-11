user icon
icon

McLaren kan profiteren van Verstappen: "Vuurwerk!"

<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren kan profiteren van Verstappen: "Vuurwerk!"

Oud-coureur Mark Blundell denkt dat Max Verstappen voor een Senna-achtige situatie kan zorgen, mocht hij daadwerkelijk overstappen naar McLaren. Verstappen wordt al weken in verband gebracht met een overstap naar het Britse team, en ook Blundell is benieuwd hoe Verstappen het zou doen in een team met Lando Norris.

Het is geen geheim dat Verstappen momenteel ontevreden is over de huidige situatie bij het team van Red Bull Racing. De resultaten vallen tegen en hij is er niet blij mee dat het team zijn adviezen niet opvolgt. Door alle onrust duiken er veel geruchten over zijn toekomst op. Hij wordt in verband gebracht met een overstap naar het team van McLaren, waar hij het zitje van Oscar Piastri zou kunnen overnemen. De Australiër zou dan de omgekeerde weg bewandelen.

Meer over Max Verstappen 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul
 'Aandeelhouders liggen dwars bij McLaren-deal Verstappen'

'Aandeelhouders liggen dwars bij McLaren-deal Verstappen'

8 jul

Kan Norris Verstappen aan?

Voormalig Formule 1-coureur Mark Blundell is benieuwd hoe Verstappen het zou doen bij McLaren. In de podcast Drive to Wynn gaat hij dieper in op dit onderwerp: "Zou het een slecht ding zijn voor Lando om zij-aan-zij met Max te gaan? We moeten het afwachten, maar het zou een goed beeld geven van waar ze allebei staan."

Blundell denkt dat regerend wereldkampioen Norris het zeer zwaar zou krijgen naast Verstappen: "Ik vind nog steeds dat Max de beste allrounder op de grid is. Hij staat boven Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Als ik een teambaas zou zijn, dan zou Max de nummer één op mijn lijst zijn."

Wat levert het McLaren op?

De oud-coureur zou een overstap van Verstappen naar McLaren in ieder geval toejuichen: "Als Max echt naar McLaren gaat, dan zou ik daar met veel enthousiasme naar uitkijken. Dat zal voor flink wat vuurwerk gaan zorgen!"

Het kan McLaren ook flink wat voordelen opleveren: "Het zou een enorme boost zijn voor McLaren, want ik denk dat ze dan een coureur terugkrijgen die doet denken aan de manier waarop Senna werkte. Ik heb zeker het gevoel dat Max geen klappen wil incasseren en dat hij zich niet gaat inhouden. Dat zou McLaren goed doen."

Beri

Posts: 7.000

Max #33 Verstappen

  • 5
  • 11 jul 2026 - 11:44
F1 Nieuws Max Verstappen Mark Blundell Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.139

    Nou beri dan hoef je dit ook niet mee te tellen

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 11:44
  • Beri

    Posts: 7.000

    Max #33 Verstappen

    • + 5
    • 11 jul 2026 - 11:44
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.139

      #34 management-piastri-reageert-verbolgen-op-geruchten moet er ook gewoon bij, zie mijn opmerking bij deze post

      • + 0
      • 11 jul 2026 - 13:33
  • Pietje Bell

    Posts: 35.700

    Off-topic bij gebrek aan een Ferrari artikel.

    Joris Trouche, Leclerc zijn jeugdvriend sinds 20 jaar en Personal Assistant heeft gisteren
    afscheid genomen van Leclercs entourage. Hij was altijd en overal met Leclerc in beeld.
    Hij regelde en droeg echt alles voor hem totdat hij op de grid in de wagen stapte.

    ibb.co/1YtTQHn9

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 11:52
    • Erwinnaar

      Posts: 5.767

      Persoonlijk overbetaalde slaaf totdat het genoeg is. Prima keuze.
      Zie het wel vaker, coureurs die gewoon te LUI zijn om eigen helm te dragen etc. Verschrikkelijk gewoon.

      • + 1
      • 11 jul 2026 - 12:10
  • Erwinnaar

    Posts: 5.767

    Heiligschennis door die oude historie te gaan vergelijken met eventueel Verstappen bij McLaren.

    Is van totaal andere orde.
    Aan Verstappen is totaal NIETS mystieks te bekennen en dat is wat Senna juist meer mysterieus maakte naast zijn volledig toewijding aan de sport. Alleen dat laatste kan je Verstappen mee gaan vergelijken dunkt me te zeggen.

    En aan trainen heeft Verstappen een hekel want het moet maar.
    Nee, ik zie een Verstappen niet hardlopen op het strand, familieboerderij op groot landgoed bestieren met eigen verbouwd voedsel etc. etc. etc. (zie docus over Senna).

    Overeenkomst is wel de toewijding met de engineers, afstellen, doorgaan doorgaan en ongelooflijke wagenbeheersing tot in de kleinste details.

    • + 3
    • 11 jul 2026 - 12:15
    • snailer

      Posts: 33.841

      Ik snap niet goed wat je bedoelt met mustiek.

      Er is echt helemaal niets mystieks aan Senna zelfs. De jonge Senna was zelfs een etterbak. Ik was overigens groot fan van hem. Vergelijkbaar met nu Verstappen.

      En de rijders zijn ook op veel manieren te vergelijken. De twee beste wiel aan wiel racers die ik heb mogen volgen. De 2 beste regen rijders die ik heb mogen volgen.

      Waar de Vergelijking absoluut mank gaat is ook niets mystieks aan. Norris kan de schoenen van Prost niet aanraken.

      Een zelfde situatie zou zijn ontstaan als bijvoorbeeld 8 jaar geleden Hamilton en Verstappen in 1 team zouden rijden.
      Een secure rijder die erg hard ging en enorm geslepen is (Hamilton) tegen de jonge rijder die gaat voor elk gat, niet aflaat en altijd in de aanval gaat en daarbij de beste wiel aan wiel racer.


      Als ik de verhalen moet geloven, dan was Clark ook van het laken en pak waar Verstappen en Senna in gekleed waren.

      • + 1
      • 11 jul 2026 - 12:33

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar