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Management Piastri reageert verbolgen op geruchten

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Management Piastri reageert verbolgen op geruchten

Oscar Piastri's manager Mark Webber heeft gereageerd op de geruchten over zijn coureur. Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Piastri, en zijn zitje wordt in verband gebracht met Max Verstappen. Webber ergert zich dood aan al deze geruchten, en stelt dat het allemaal pure onzin is.

Het gonst al weken van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen is niet blij met de huidige situatie bij Red Bull, en volgens de geruchten zou zijn entourage in gesprek zijn met McLaren. Bij het Britse team zou hij dan Oscar Piastri moeten vervangen, die op zijn beurt weer in verband wordt gebracht met Verstappens zitje. De viervoudig wereldkampioen weigerde op de geruchten te reageren, terwijl ze bij McLaren blijven stellen dat ze blij zijn met hun huidige coureurs.

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Hoe reageert Piastri's management?

Vanuit het kamp Piastri bleef het stil, maar daar is nu een einde aan gekomen. Piastri's manager Webber heeft gefrustreerd gereageerd op alle verhalen van de afgelopen dagen. Voormalig Red Bull-coureur Webber spreekt zich uit tegenover RACER: "Oscar ligt voor de komende jaren vast bij McLaren. Het idee dat hij zou aandringen op een vertrek, is echt nonsens."

Webber wijst hiermee naar de geruchten vanuit Brazilië, die eerder deze week voor ophef zorgden. Volgens deze verhalen zou Piastri ontevreden zijn, en zou hij McLaren hebben laten weten dat hij weg wil. Webber geeft dus aan dat dit grote onzin is.

'Er is veel fictie geschreven'

De Australische oud-coureur en manager haalt hard uit, en stelt dat het allemaal nergens opslaat: "Er is veel fictie over hem en over andere teams geschreven... McLaren heeft herhaaldelijk aangegeven dat ze hem voor de lange termijn willen behouden en Oscar is daarop gefocust."

De stand van zaken

Piastri heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. In Australië en China kon hij door een crash en technische problemen niet deelnemen aan de race, en heeft hij een kleine achterstand op zijn teamgenoot Lando Norris. Piastri staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 82 WK-punten achter zijn naam.

oale

Posts: 810

Alsof Piastri nu zijn exitclause gaat triggeren. Die is niet gek. Die laat Mclaren financieel bloeden mochten ze Verstappen inderdaad willen hebbben.

  • 2
  • 10 jul 2026 - 16:38
F1 Nieuws Mark Webber Oscar Piastri McLaren

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.217

    (vervolg van eerder bericht) De Australiër (Webber) reageerde vanuit de directe slaapkamer van de Australiër (Piastri) en was de slaapkamer binnengekomen via de door de Australiër (Piastri) aan elkaar geknoopte lakens.
    Het lukte de Australiër (Webber) vervolgens niet om de door de Australiër (Piastri) aan elkaar geknoopte lakens uit de knoop te krijgen, wat voor nog meer frustraties bij de Australiër (Webber) zorgde…

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 16:26
  • oale

    Posts: 810

    Alsof Piastri nu zijn exitclause gaat triggeren. Die is niet gek. Die laat Mclaren financieel bloeden mochten ze Verstappen inderdaad willen hebbben.

    • + 2
    • 10 jul 2026 - 16:38
    • gridiron

      Posts: 3.617

      Bij McLaren gaan ze daar echt geen bedrag in zetten die ze pijn zou doen.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 18:24
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.131

    Beri? Nog aan de vrijmibo?

    • + 1
    • 10 jul 2026 - 16:58
    • Beri

      Posts: 6.999

      Ik twijfel of dit ingezet is als een 32e artikel.
      In passage wordt Max genoemd maar het verhaal draait om Piastri. Ik geef het voordeel van de twijfel. Dit artikel tel ik dus niet.

      • + 2
      • 10 jul 2026 - 18:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

AU Mark Webber -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AU
  • Geb. datum 27 aug 1976 (49)
  • Geb. plaats Queanbeyan, New South Wales, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,84 m
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McLaren
McLaren
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