Oscar Piastri's manager Mark Webber heeft gereageerd op de geruchten over zijn coureur. Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Piastri, en zijn zitje wordt in verband gebracht met Max Verstappen. Webber ergert zich dood aan al deze geruchten, en stelt dat het allemaal pure onzin is.

Het gonst al weken van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen is niet blij met de huidige situatie bij Red Bull, en volgens de geruchten zou zijn entourage in gesprek zijn met McLaren. Bij het Britse team zou hij dan Oscar Piastri moeten vervangen, die op zijn beurt weer in verband wordt gebracht met Verstappens zitje. De viervoudig wereldkampioen weigerde op de geruchten te reageren, terwijl ze bij McLaren blijven stellen dat ze blij zijn met hun huidige coureurs.

Hoe reageert Piastri's management?

Vanuit het kamp Piastri bleef het stil, maar daar is nu een einde aan gekomen. Piastri's manager Webber heeft gefrustreerd gereageerd op alle verhalen van de afgelopen dagen. Voormalig Red Bull-coureur Webber spreekt zich uit tegenover RACER: "Oscar ligt voor de komende jaren vast bij McLaren. Het idee dat hij zou aandringen op een vertrek, is echt nonsens."

Webber wijst hiermee naar de geruchten vanuit Brazilië, die eerder deze week voor ophef zorgden. Volgens deze verhalen zou Piastri ontevreden zijn, en zou hij McLaren hebben laten weten dat hij weg wil. Webber geeft dus aan dat dit grote onzin is.

'Er is veel fictie geschreven'

De Australische oud-coureur en manager haalt hard uit, en stelt dat het allemaal nergens opslaat: "Er is veel fictie over hem en over andere teams geschreven... McLaren heeft herhaaldelijk aangegeven dat ze hem voor de lange termijn willen behouden en Oscar is daarop gefocust."

De stand van zaken

Piastri heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. In Australië en China kon hij door een crash en technische problemen niet deelnemen aan de race, en heeft hij een kleine achterstand op zijn teamgenoot Lando Norris. Piastri staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 82 WK-punten achter zijn naam.