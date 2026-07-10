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Verstappen onderweg naar Nederland

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Verstappen onderweg naar Nederland

Max Verstappen is onderweg naar Nederland. De viervoudig wereldkampioen meldde zich eerder deze week nog op de Red Bull-fabriek, maar lijkt zich nu niet bezig te gaan houden met zijn toekomst in de sport. Verstappens familie is immers woonachtig in de omgeving van Maastricht, waar de vlucht heengaat.

Verstappen heeft een onrustige week achter de rug waarin zijn toekomst hét onderwerp van gesprek was. De viervoudig wereldkampioen viel afgelopen weekend in Silverstone uit, terwijl hij op podiumkoers lag. Verstappens crash werd veroorzaakt door een probleem met zijn achtervleugel, en na afloop reageerde hij woest. Red Bull had immers niet geluisterd naar zijn verzoek om de motor te wisselen en de set-up te veranderen. Het team deed dit niet, en dat zorgde voor zeer veel frustratie.

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Wat gaat Verstappen dit weekend doen?

Verstappen werd in de dagen daarna nog nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Op woensdag meldde hij zich echter weer op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, en ook vandaag stapt hij weer in zijn vliegtuig. Hij vertrok zojuist vanaf het vliegveld van Nice en zet koers naar Maastricht, waar hij wel vaker naartoe vliegt als hij op familiebezoek is. Wat Verstappen precies gaat doen in zijn vaderland, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk houdt het verband met zijn zus, die naar verluidt in deze periode gaat trouwen.

Bondgenoot Marko ook in Nederland

Het lijkt er in ieder geval niet op dat Verstappens reisje naar het zuiden van Nederland te maken heeft met zijn F1-toekomst. Verstappens vader Jos, zijn manager Raymond Vermeulen en voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko werden gisteren gespot op het terras van een hotel in Amsterdam. 

Marko werd gisteren opgehaald op het vliegveld van Graz, het vliegtuig waarin hij stapte was de oude privéjet van Verstappen. Dit vliegtuig kan tegenwoordig worden gehuurd, en de Verstappens gebruiken het wel vaker. Het feit dat Marko werd opgehaald, en werd gespot in het bijzijn van Jos Verstappen en Vermeulen, blijft opvallend. Wat ze daar precies hebben besproken, is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met zijn toekomst, maar Verstappens reisje van vandaag lijkt daar dus niet mee te maken te hebben.

Pietje Bell

Posts: 35.696

[i]"10 jul 2026 16:46. [b]Hij vertrok zojuist[/b] vanaf het vliegveld van Nice en zet koers naar
Maastricht, waar hij wel vaker naartoe vliegt als hij op familiebezoek is."[/i]


Hij zal idd snel naar Nederland vliegen voor het huwelijk van zijn zus, maar zijn jet
staat nog gewoon aan de gron... [Lees verder]

  • 5
  • 10 jul 2026 - 17:01
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (16)

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  • F1jos

    Posts: 5.450

    Hey gaat zijn zus trouwen? Daar weet ik niks van.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 16:49
    • Larry Perkins

      Posts: 66.217

      Maar eerst gaan Max en Jos bij Victoria Spanje tegen België (2-1) kijken...

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 17:34
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.132

      @pietje nee sinterklaas in de zomer dat is ook vrije tijd, die doet incognito het vaste rondje, heinenkens museum, stedelijk en Rijksmuseum rondvaart door de grachten en dan een paar lekkere frikadellen van de FEBO

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 18:49
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.132

    Ik las Sinterklaas opweg naar Nederland, net zo interessant als wat Max in zijn vrije tijd doet

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 16:56
    • Pietje Bell

      Posts: 35.696

      Dat Sinterklaas op weg is naar Nederland is toch wel interessant, want daar krijg je cadeautjes van als je lief bent geweest.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 17:01
    • WickieDeViking

      Posts: 1.281

      Dan krijg jij sowieso geen cadeautjes, Pietje.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 17:59
  • Pietje Bell

    Posts: 35.696

    "10 jul 2026 16:46. Hij vertrok zojuist vanaf het vliegveld van Nice en zet koers naar
    Maastricht, waar hij wel vaker naartoe vliegt als hij op familiebezoek is."


    Hij zal idd snel naar Nederland vliegen voor het huwelijk van zijn zus, maar zijn jet
    staat nog gewoon aan de grond en de motoren zijn ook nog niet opgestart.

    • + 5
    • 10 jul 2026 - 17:01
  • StevenQ

    Posts: 10.647

    Zijn Mercedes zag ik net nog op Goodwood, schijnt dat Tsolov achter het stuur zat volgens de commentatoren

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 17:12
  • Snorremans

    Posts: 317

    Ik rij nu even naar de Albert Heijn. Zal ik van het boodschappenlijstje ook een artikel schrijven..

    • + 4
    • 10 jul 2026 - 17:20
    • Larry Perkins

      Posts: 66.217

      Alleen als op het boodschappenlijstje ook spareribs en Texels Skuumkoppe staan...

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 17:24
    • Pietje Bell

      Posts: 35.696

      ....... en zalm en tiramisu @Snorremans.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 17:28
    • Larry Perkins

      Posts: 66.217

      Ik heb overigens wel liever spareribs van de echte, ambachtelijke slager @Snorremans, en graag met zorg bereid.

      Dus:
      - 3 uur roken: Rook de spareribs indirect op een temperatuur van ongeveer 110 tot 120°C.
      - 2 uur inpakken: Haal ze van de BBQ, pak ze strak in aluminiumfolie of butcher paper (voeg eventueel een scheutje appelsap toe) en leg ze terug. Dit zorgt ervoor dat ze boterzacht stomen.
      - 1 uur lakken: Haal ze uit de folie, smeer ze in met je favoriete barbecuesaus en leg ze nog een uur terug op de BBQ zodat de saus lekker kan karamelliseren.

      • + 2
      • 10 jul 2026 - 17:45
    • gridiron

      Posts: 3.619

      Welke drank staat er op.

      • + 1
      • 10 jul 2026 - 18:22
  • da_bartman

    Posts: 6.743

    Dus Verstappen gaat nu voor Nederland rijden?

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 17:58
    • StevenQ

      Posts: 10.647

      Max wordt de nieuwe bondscoach

      • + 2
      • 10 jul 2026 - 18:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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