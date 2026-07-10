Max Verstappen is onderweg naar Nederland. De viervoudig wereldkampioen meldde zich eerder deze week nog op de Red Bull-fabriek, maar lijkt zich nu niet bezig te gaan houden met zijn toekomst in de sport. Verstappens familie is immers woonachtig in de omgeving van Maastricht, waar de vlucht heengaat.

Verstappen heeft een onrustige week achter de rug waarin zijn toekomst hét onderwerp van gesprek was. De viervoudig wereldkampioen viel afgelopen weekend in Silverstone uit, terwijl hij op podiumkoers lag. Verstappens crash werd veroorzaakt door een probleem met zijn achtervleugel, en na afloop reageerde hij woest. Red Bull had immers niet geluisterd naar zijn verzoek om de motor te wisselen en de set-up te veranderen. Het team deed dit niet, en dat zorgde voor zeer veel frustratie.

Wat gaat Verstappen dit weekend doen?

Verstappen werd in de dagen daarna nog nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Op woensdag meldde hij zich echter weer op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, en ook vandaag stapt hij weer in zijn vliegtuig. Hij vertrok zojuist vanaf het vliegveld van Nice en zet koers naar Maastricht, waar hij wel vaker naartoe vliegt als hij op familiebezoek is. Wat Verstappen precies gaat doen in zijn vaderland, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk houdt het verband met zijn zus, die naar verluidt in deze periode gaat trouwen.

Bondgenoot Marko ook in Nederland

Het lijkt er in ieder geval niet op dat Verstappens reisje naar het zuiden van Nederland te maken heeft met zijn F1-toekomst. Verstappens vader Jos, zijn manager Raymond Vermeulen en voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko werden gisteren gespot op het terras van een hotel in Amsterdam.

Marko werd gisteren opgehaald op het vliegveld van Graz, het vliegtuig waarin hij stapte was de oude privéjet van Verstappen. Dit vliegtuig kan tegenwoordig worden gehuurd, en de Verstappens gebruiken het wel vaker. Het feit dat Marko werd opgehaald, en werd gespot in het bijzijn van Jos Verstappen en Vermeulen, blijft opvallend. Wat ze daar precies hebben besproken, is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met zijn toekomst, maar Verstappens reisje van vandaag lijkt daar dus niet mee te maken te hebben.