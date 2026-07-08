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'McLaren kan Verstappen door investeerders betalen'

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'McLaren kan Verstappen door investeerders betalen'

Het lijkt erop dat geld geen probleem is voor het team van McLaren om Max Verstappen binnen te halen. De viervoudig wereldkampioen wordt in verband gebracht met een spectaculaire overstap naar McLaren, en daar lijken de signalen steeds duidelijker op groen te schieten.

Het is geen geheim dat Verstappen momenteel ontevreden is over de gang van zaken bij het team van Red Bull Racing. Hij rijdt al sinds 2016 voor het Oostenrijkse team, maar in de afgelopen jaren is er veel veranderd. Er zijn veel grote namen vertrokken, de prestaties vielen tegen en de relletjes zijn nooit verdwenen. Red Bull heeft het dit jaar zeer lastig, en Verstappen ergerde zich meerdere keren dood aan de keuzes van het team. Daarnaast zou hij nu ook zijn exitclausules kunnen activeren.

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Kan McLaren Verstappen betalen?

Als Verstappen echt vertrekt, dan lijkt McLaren de meest logische optie te zijn. McLaren zou in ieder geval bereid zijn om aan de financiële eisen van Verstappen te voldoen, zo meldt F1-Insider. Volgens het Duitse medium is geld geen probleem voor het team, want door de steun van grote sponsors en de Bahreinse grootaandeelhouder kunnen ze bijvoorbeeld Verstappens salaris met gemak betalen. Het is opvallend, want eerder stelde Ralf Schumacher dat de aandeelhouders dwars zouden liggen. Dit had volgens hen echter te maken met de situatie van Oscar Piastri.

De belangrijke Red Bull-ontmoeting

Bij Red Bull zouden ze zich volgens F1-Insider inmiddels zorgen maken. Ze wijzen naar het recente topoverleg dat Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen hadden in Hangar 7 op het vliegveld van Salzburg. Hier spraken ze met aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya en CEO Oliver Mintzlaff. Eerder lekte uit dat ze hier bereid zouden zijn om Verstappens exitclausules af te kopen, en volgens F1-Insider zouden ze dit willen afkopen voor acht miljoen euro.

Onrust achter de schermen

Verstappen wees dat aanbod echter af, en F1-Insider meldt dat het rommelt binnen het team van Red Bull. Het medium stelt dat Red Bull-aandeelhouder Mark Mateschitz ook niet meer bereid is om tot het gaatje te gaan voor Verstappen. Hij zou vinden dat Verstappen niet dankbaar genoeg zou zijn, na alle vrijheden die hij van Red Bull zou hebben gekregen. F1-Insider sluit echter vernietigend af, en stellen dat Verstappens loyaliteit lag bij Mateschitz' vader Dietrich en de inmiddels vertrokken teamadviseur Helmut Marko, en niet bij het huidige management.

Beri

Posts: 6.979

Een en twintig

  • 5
  • 8 jul 2026 - 15:40
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Hagueian

    Posts: 8.928

    Voor alle vier de topteams is dat salaris geen probleem. Zelfs voor teams daarbuiten in principe ook niet omdat het niet onder de budgetcap valt en er extra inkomsten gegenereerd kunnen worden met de status van een coureur in de vorm van sponsoring, marketing en prijzengeld. Het salaris is niet meer dan afspiegeling van de waarde van een coureur voor het team.

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 15:37
  • Beri

    Posts: 6.979

    Een en twintig

    • + 5
    • 8 jul 2026 - 15:40
  • Beri

    Posts: 6.979

    Overigens om op dit artikel even serieus te reageren:

    F1-Insider sluit echter vernietigend af, en stellen dat Verstappens loyaliteit lag bij Mateschitz' vader Dietrich en de inmiddels vertrokken teamadviseur Helmut Marko, en niet bij het huidige management.

    En daar zit de crux. Dieter en Helmut hebben Verstappen altijd de vrije hand gegeven zichzelf te ontplooien op marketing basis maar ook als persoon en rijder. Zo min mogelijk sponsor verplichtingen op het circuit is een mooi voorbeeld daarvan. De tools om te presteren kwamen vanuit Red Bull Racing en dit heeft samen een enorm sterke band gecreëerd. Echter waar de loyaliteit twee kanten op werkte, lijkt het nu slechts 1 kant op te werken. En ik kan mij heel goed voorstellen dat voor Verstappen er een moment komt dat zijn loyaliteit ten einde komt. Immers, wie van de mensen die in hem geloofden in 2014 is nog werkzaam binnen Red Bull Racing of Toro Rosso/Alpha Dinges/Visum Paspoort Bulls?

    • + 2
    • 8 jul 2026 - 15:46
    • Rocks

      Posts: 1.118

      De kantine juffrouw 😎

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 15:51
  • Pleen

    Posts: 951

    Ik kijk nu al uit naar de biografie van Max. Ik hoop dat hij de hele beerput opengooit. :-)

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 16:16
  • Pietje Bell

    Posts: 35.670

    Vandaag en gisteren waren/zijn niet alleen Williams en Mercedes op Silverstone
    voor een Pirelli test, maar ook RBR.

    urlr.me/ynWZ27

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 16:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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