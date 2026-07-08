Het lijkt erop dat geld geen probleem is voor het team van McLaren om Max Verstappen binnen te halen. De viervoudig wereldkampioen wordt in verband gebracht met een spectaculaire overstap naar McLaren, en daar lijken de signalen steeds duidelijker op groen te schieten.

Het is geen geheim dat Verstappen momenteel ontevreden is over de gang van zaken bij het team van Red Bull Racing. Hij rijdt al sinds 2016 voor het Oostenrijkse team, maar in de afgelopen jaren is er veel veranderd. Er zijn veel grote namen vertrokken, de prestaties vielen tegen en de relletjes zijn nooit verdwenen. Red Bull heeft het dit jaar zeer lastig, en Verstappen ergerde zich meerdere keren dood aan de keuzes van het team. Daarnaast zou hij nu ook zijn exitclausules kunnen activeren.

Kan McLaren Verstappen betalen?

Als Verstappen echt vertrekt, dan lijkt McLaren de meest logische optie te zijn. McLaren zou in ieder geval bereid zijn om aan de financiële eisen van Verstappen te voldoen, zo meldt F1-Insider. Volgens het Duitse medium is geld geen probleem voor het team, want door de steun van grote sponsors en de Bahreinse grootaandeelhouder kunnen ze bijvoorbeeld Verstappens salaris met gemak betalen. Het is opvallend, want eerder stelde Ralf Schumacher dat de aandeelhouders dwars zouden liggen. Dit had volgens hen echter te maken met de situatie van Oscar Piastri.

De belangrijke Red Bull-ontmoeting

Bij Red Bull zouden ze zich volgens F1-Insider inmiddels zorgen maken. Ze wijzen naar het recente topoverleg dat Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen hadden in Hangar 7 op het vliegveld van Salzburg. Hier spraken ze met aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya en CEO Oliver Mintzlaff. Eerder lekte uit dat ze hier bereid zouden zijn om Verstappens exitclausules af te kopen, en volgens F1-Insider zouden ze dit willen afkopen voor acht miljoen euro.

Onrust achter de schermen

Verstappen wees dat aanbod echter af, en F1-Insider meldt dat het rommelt binnen het team van Red Bull. Het medium stelt dat Red Bull-aandeelhouder Mark Mateschitz ook niet meer bereid is om tot het gaatje te gaan voor Verstappen. Hij zou vinden dat Verstappen niet dankbaar genoeg zou zijn, na alle vrijheden die hij van Red Bull zou hebben gekregen. F1-Insider sluit echter vernietigend af, en stellen dat Verstappens loyaliteit lag bij Mateschitz' vader Dietrich en de inmiddels vertrokken teamadviseur Helmut Marko, en niet bij het huidige management.