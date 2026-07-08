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FIA klopt aan bij Red Bull na nieuwe crash Verstappen

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FIA klopt aan bij Red Bull na nieuwe crash Verstappen

De crash van Max Verstappen in de Britse Grand Prix van afgelopen weekend lijkt een staartje te krijgen. De FIA heeft namelijk aangeklopt bij Verstappens werkgever Red Bull en bij het team van Ferrari. Beide teams rijden met een zogenaamde macarena-vleugel, en men maakt zich zorgen over de veiligheid.

Verstappen crashte afgelopen weekend in de slotfase van de Britse Grand Prix nadat zijn achtervleugel niet goed sloot. Bij Red Bull gingen ze direct diep door het stof, want een week eerder crashte Verstappen in Oostenrijk in de kwalificatie door een soortgelijk probleem. Het ging volgens Verstappen niet om precies hetzelfde probleem, maar de uitkomst was wel hetzelfde. Het leek er in beide gevallen niet op dat de achtervleugel goed sloot, en dat zorgt voor vragen.

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Wat wil de FIA weten?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf na de race in Silverstone aan dat ze alle opties openhouden om het probleem op te lossen. Dit kan dus ook betekenen dat ze de macarena-vleugel van de auto gaan halen voor de aanstaande Belgische Grand Prix. Volgens The Race is het onderzoek nu serieuzer geworden, want de FIA heeft zich na de crash van Verstappen in Silverstone met de zaak bemoeid.

Volgens The Race staat de veiligheid altijd voorop bij de FIA, en daarom zouden ze het gesprek aan zijn gegaan met Red Bull én Ferrari. Het medium meldt dat vertegenwoordigers van de autosportfederatie om tafel zijn gegaan met de technische kopstukken van Red Bull en Ferrari om de vleugels beter te begrijpen. Red Bull en Ferrari zijn de enige twee teams die momenteel met een zogenaamde macarena-vleugel rijden. De FIA wil een beter beeld van de situatie krijgen, en ze kijken of er stappen moeten worden genomen.

De bijzondere vleugels van Ferrari en Red Bull

Ferrari en Red Bull rijden allebei met een eigen variant van de macarena-vleugel. Dit jaar is de actieve aerodynamica teruggekeerd in de Formule 1, en de teams hebben veel vrijheid gekregen bij het ontwerpen van hun systemen. Bij Ferrari en Red Bull hebben ze ervoor gekozen een vleugel te ontwerpen waarbij het bovenste element volledig roteert. Ferrari testte dit onderdeel in Bahrein tijdens de wintertests al uit, terwijl Red Bull er later in het seizoen mee kwam.

NicoS

Posts: 20.968

Russell heeft dezelfde auto als Kimi maar die ging niet stuk….wat is jou punt eigenlijk?

  • 9
  • 8 jul 2026 - 10:34
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (11)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.205

    De FIA eist dat Red Bull hun slogan aanpast naar: Red Bull geeft je slechte vleugels.

    • + 2
    • 8 jul 2026 - 10:11
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.905

    Toto: "Hey Ben, heb je die Verstappen zien vliegen?"
    Ben: "Ja heb ik gezien, ik had hem wel op de baan gehouden denk ik. Overschatte popsterren, die coureurs van tegenwoordig."
    Toto: "Oke Ben, maar daar belde ik niet voor. Slecht voor de sport als er gewonden vallen toch?"
    Ben: "Goed punt, had ik zelf ook al bedacht natuurlijk. Ik zal RB even op het matje roepen. Mijn eigen idee dit."
    Toto: "Heel goed. Wist je trouwens dat Ferrari ook zo'n rare achtervleugel heeft? Kan eigenlijk echt niet."
    Ben: "Say no more, I'm on the motherf*cker."

    • + 6
    • 8 jul 2026 - 10:15
  • Wibautstraat

    Posts: 13

    Kappen nou!
    Dit is gewoon een driver error, Hadjar heeft dezelfde auto en vleugel en heeft nergens last van. Zo moe wordt je ervan, zeg gewoon eerlijk dat max een driver error maakt inplaats van erom heen te draaien, iedereen maakt wel eens fouten, zo ook Max. Vermoeiend dit.

    • + 5
    • 8 jul 2026 - 10:27
    • NicoS

      Posts: 20.968

      Russell heeft dezelfde auto als Kimi maar die ging niet stuk….wat is jou punt eigenlijk?

      • + 9
      • 8 jul 2026 - 10:34
    • Pietje Bell

      Posts: 35.663

      WOW! Kappen nou??? Ooit wel eens gehoord van het feit dat er in een onderdeel van een van beide wagens een fabricage fout zit?

      Nee, iedereen zit te liegen, want jij weet zeker dat Max door zijn eigen schuld op precies dezelfde manier gecrasht is.

      • + 3
      • 8 jul 2026 - 10:36
    • Sander

      Posts: 1.883

      Er is hier maar één iemand vermoeiend....

      • + 3
      • 8 jul 2026 - 10:43
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.132

      🤣🤣🤣 Wibautje zegt "kappen nou!" omdat men niet eerlijk zou zijn...
      Misschien moet jij dat tegen je andere trolaccount zeggen! En roep dat gelijk effe tegen al die andere afgunstige sukkels, die zondag die hier na de crash het hoogste woord voerden, Lachwekkende pannenkoek.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 11:22
    • iOosterbaan

      Posts: 2.195

      Joh ga even ergens anders trollen! In die bocht vliegt er in z'n eentje of zonder technisch defect zo goed als nooit iemand eruit in die bocht. De manier waarop het gebeurt is ook niet exemplarisch voor een driver error (de coureur sluit de active aero niet handmatig) want hij remde bv niet heel erg te laat oid. Kortom de meeste logische verklaring en waar het team ook mee komt en wat bijna elke commentator direct zei: dit lijkt niet op driver error. Maar nee Wibautstraat die nog nooit een F1 heeft bestuurd, die weet het beter!

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 11:45
    • Patrace

      Posts: 6.819

      @Pietje: Die Wibaut is een nieuwe troll hier, zo lijkt het?
      In al zijn reacties doet hij niets anders dan het bashen van Max Verstappen.
      Prima, dat mag, maar het brengt echt helemaal niets. Hij lijkt niet eens fan te zijn van een andere coureur of team, maar vooral anti-Verstappen te zijn en kennelijk haalt hij zijn voldoening uit het herhaaldelijk ventileren van die mening.

      Niet al te serieus nemen dus. Ik vermoed dat een inhoudelijke discussie redelijk kansloos is.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 11:53
  • DutchTifosi

    Posts: 2.892

    Het zou heel verkeerd vinden als Ferrari mogelijk voor iets gestraft zou worden, omdat Red Bull hun eigen veiligheid niet kan garanderen met de vleugels die ze zelf niet onder controle hebben.

    Zoals een oud-teambaas zei: "you got a problem, change your f***ing car"

    • + 2
    • 8 jul 2026 - 10:51
    • iOosterbaan

      Posts: 2.195

      Kan heel goed ende alleen maar zijn om de mechanismen te vergelijken en kijken of het daar ergens fout gaat. Hoeft niet gelijk Ferrari straffen te zijn heh...

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 11:47

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
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Haas F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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