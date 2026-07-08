De crash van Max Verstappen in de Britse Grand Prix van afgelopen weekend lijkt een staartje te krijgen. De FIA heeft namelijk aangeklopt bij Verstappens werkgever Red Bull en bij het team van Ferrari. Beide teams rijden met een zogenaamde macarena-vleugel, en men maakt zich zorgen over de veiligheid.

Verstappen crashte afgelopen weekend in de slotfase van de Britse Grand Prix nadat zijn achtervleugel niet goed sloot. Bij Red Bull gingen ze direct diep door het stof, want een week eerder crashte Verstappen in Oostenrijk in de kwalificatie door een soortgelijk probleem. Het ging volgens Verstappen niet om precies hetzelfde probleem, maar de uitkomst was wel hetzelfde. Het leek er in beide gevallen niet op dat de achtervleugel goed sloot, en dat zorgt voor vragen.

Wat wil de FIA weten?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf na de race in Silverstone aan dat ze alle opties openhouden om het probleem op te lossen. Dit kan dus ook betekenen dat ze de macarena-vleugel van de auto gaan halen voor de aanstaande Belgische Grand Prix. Volgens The Race is het onderzoek nu serieuzer geworden, want de FIA heeft zich na de crash van Verstappen in Silverstone met de zaak bemoeid.

Volgens The Race staat de veiligheid altijd voorop bij de FIA, en daarom zouden ze het gesprek aan zijn gegaan met Red Bull én Ferrari. Het medium meldt dat vertegenwoordigers van de autosportfederatie om tafel zijn gegaan met de technische kopstukken van Red Bull en Ferrari om de vleugels beter te begrijpen. Red Bull en Ferrari zijn de enige twee teams die momenteel met een zogenaamde macarena-vleugel rijden. De FIA wil een beter beeld van de situatie krijgen, en ze kijken of er stappen moeten worden genomen.

De bijzondere vleugels van Ferrari en Red Bull

Ferrari en Red Bull rijden allebei met een eigen variant van de macarena-vleugel. Dit jaar is de actieve aerodynamica teruggekeerd in de Formule 1, en de teams hebben veel vrijheid gekregen bij het ontwerpen van hun systemen. Bij Ferrari en Red Bull hebben ze ervoor gekozen een vleugel te ontwerpen waarbij het bovenste element volledig roteert. Ferrari testte dit onderdeel in Bahrein tijdens de wintertests al uit, terwijl Red Bull er later in het seizoen mee kwam.