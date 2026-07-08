FIA-president Mohammed Ben Sulayem denkt dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zijn comeback gaat maken. Horner was afgelopen weekend aanwezig bij de Britse Grand Prix en wordt in verband gebracht met meerdere teams. Ben Sulayem stelt dat geïnteresseerde partijen niet naar Horners problemen, maar naar zijn prestaties moeten kijken.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull, maar werd vorig jaar zomer ontslagen. De Brit had een onrustige periode achter de rug waarin hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en waarin de prestaties van Red Bull tegenvielen. Horner hield zich in de afgelopen maanden op de achtergrond en werd nadrukkelijk in verband gebracht met Alpine, Aston Martin en het mogelijke F1-project van BYD.

Wat kan Ben Sulayem verwachten?

FIA-president Ben Sulayem kan het uitstekend met Horner vinden, en hij was in Silverstone lovend over de oud-teambaas van Red Bull. In gesprek met de internationale media wordt gevraagd of hij achter een comeback van Horner staat: "Ja, en hij komt hoe dan ook terug. Bij welk team kan ik echt niet zeggen. Dat moet hij gewoon zelf bepalen."

Niet kijken naar iemands persoonlijkheid

Volgens Ben Sulayem is Horner van toegevoegde waarde voor elk team: "Ik ben ervan overtuigd dat je, als je een team hebt, moet kijken naar wat iemand kan doen, en niet naar zijn persoonlijkheid. Wil je resultaten boeken of niet?"

Ben Sulayem klinkt enthousiast, en lijkt de beschuldigingen aan Horners adres weg te wuiven: "Kijk naar zijn staat van dienst. Iedereen maakt natuurlijk fouten, maar hij heeft ook resultaten geboekt. De vraag is: wil je hem of niet? Natuurlijk kun je je misdragen en daardoor uit de gratie raken, maar uiteindelijk draait het om de prestaties. Als hij iemand vermoordt of onder invloed van alcohol achter het stuur kruipt, is dat een heel ander verhaal. Dát is echt ernstig wangedrag. Ik had het slechts over bepaalde gedragingen."

Horner wilde zelf niets kwijt over zijn toekomst. De oud-teambaas van Red Bull werd recent weer in verband gebracht met Aston Martin, maar in hoeverre dat klopt wilde hij niet zeggen.