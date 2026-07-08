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FIA-president hint op F1-comeback van Horner

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FIA-president hint op F1-comeback van Horner

FIA-president Mohammed Ben Sulayem denkt dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zijn comeback gaat maken. Horner was afgelopen weekend aanwezig bij de Britse Grand Prix en wordt in verband gebracht met meerdere teams. Ben Sulayem stelt dat geïnteresseerde partijen niet naar Horners problemen, maar naar zijn prestaties moeten kijken.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull, maar werd vorig jaar zomer ontslagen. De Brit had een onrustige periode achter de rug waarin hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en waarin de prestaties van Red Bull tegenvielen. Horner hield zich in de afgelopen maanden op de achtergrond en werd nadrukkelijk in verband gebracht met Alpine, Aston Martin en het mogelijke F1-project van BYD.

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Wat kan Ben Sulayem verwachten?

FIA-president Ben Sulayem kan het uitstekend met Horner vinden, en hij was in Silverstone lovend over de oud-teambaas van Red Bull. In gesprek met de internationale media wordt gevraagd of hij achter een comeback van Horner staat: "Ja, en hij komt hoe dan ook terug. Bij welk team kan ik echt niet zeggen. Dat moet hij gewoon zelf bepalen."

Niet kijken naar iemands persoonlijkheid

Volgens Ben Sulayem is Horner van toegevoegde waarde voor elk team: "Ik ben ervan overtuigd dat je, als je een team hebt, moet kijken naar wat iemand kan doen, en niet naar zijn persoonlijkheid. Wil je resultaten boeken of niet?"

Ben Sulayem klinkt enthousiast, en lijkt de beschuldigingen aan Horners adres weg te wuiven: "Kijk naar zijn staat van dienst. Iedereen maakt natuurlijk fouten, maar hij heeft ook resultaten geboekt. De vraag is: wil je hem of niet? Natuurlijk kun je je misdragen en daardoor uit de gratie raken, maar uiteindelijk draait het om de prestaties. Als hij iemand vermoordt of onder invloed van alcohol achter het stuur kruipt, is dat een heel ander verhaal. Dát is echt ernstig wangedrag. Ik had het slechts over bepaalde gedragingen."

Horner wilde zelf niets kwijt over zijn toekomst. De oud-teambaas van Red Bull werd recent weer in verband gebracht met Aston Martin, maar in hoeverre dat klopt wilde hij niet zeggen.

F1 Nieuws Christian Horner Mohammed Ben Sulayem GP Groot-Brittannië 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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