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Brundle voorspelt megatransfer van Verstappen

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Brundle voorspelt megatransfer van Verstappen

Martin Brundle denkt dat Max Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull. De oud-coureur en ervaren commentator denkt dat Verstappen, net als Lewis Hamilton, nog één grote stap gaat zetten. Brundle weet echter niet waar Verstappen heen zou kunnen gaan, maar hij wijst wel naar de topteams.

Verstappen is bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Zijn team Red Bull kampt met de nodige problemen, en afgelopen weekend bereikte de situatie een kookpunt in Silverstone. Verstappen klaagde al het hele weekend over problemen met zijn auto, en het feit dat Red Bull na de kwalificatie niet luisterde naar zijn verzoek om de set-up aan te passen en de motor te wisselen, zorgde voor extra frustratie. Verstappen leek op weg te zijn naar een knappe derde plaats, maar crashte door een probleem met zijn achtervleugel.

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In het spoor van Hamilton

Na afloop was Verstappen witheet van woede, en dat zorgde vanzelfsprekend voor verhalen over zijn toekomst bij het team. Ook Martin Brundle wil een duit in het zakje doen, en kijkt bij zijn werkgever Sky Sports in zijn glazen bol: "Ik denk dat als Max de kans krijgt om te vertrekken, hij dat op een gegeven moment ook zal doen."

Brundle vindt dat logisch, en wijst naar Hamiltons spraakmakende overstap naar Ferrari: "Of dat nu in 2027 of in 2028 is, hij zal iets nieuws willen proberen. We zien dat wel vaker bij coureurs. Kijk bijvoorbeeld naar Lewis, die na een lange periode bij één team koos voor een nieuwe uitdaging en daarmee een frisse start maakte."

Waar moet Verstappen heen?

Als Verstappen vertrekt, dan is het de vraag waar hij precies heengaat. In de afgelopen weken werd duidelijk dat McLaren de beste papieren in handen heeft, terwijl eerder Mercedes publiekelijk met hem flirtte.

Brundle weet het niet zo goed: "Max heeft altijd vertrouwen gehad in de nieuwe Red Bull-motor en dat bleek een goede beslissing te zijn. Maar het probleem is dat er eigenlijk maar drie teams zijn waar hij naartoe zou kunnen gaan: Ferrari, McLaren en Mercedes. En die lijken allemaal voor minstens 2027, en waarschijnlijk zelfs nog langer, vast te houden aan hun huidige coureurs."

The Wolf

Posts: 1.194

Een komkommer bestaat voor circa 95% uit water....
Bier ook, ik geef de voorkeur aan dat laatste....

Eigenlijk zijn komkommers en bier praktisch even gezond.

  • 5
  • 8 jul 2026 - 08:42
F1 Nieuws Max Verstappen Martin Brundle Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.882

    Max gaat naar Mercedes en Verstappen naar McLaren.

    • + 2
    • 8 jul 2026 - 07:47
    • Schumi86

      Posts: 638

      Fabeltjeskrant.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 08:07
    • The Wolf

      Posts: 1.193

      Hoe moet ik dat zien? Bovenlijf naar Mercedes en onderlijf naar McLaren? Dan beschikt McLaren over zijn legendarische rechtervoet, alleen mist die aansturing... en Mercedes beschikt over Max z'n denkvermogen, hoe hij races kan lezen, er is alleen niks om het over te brengen op de auto.. Beide teams zijn wel 'n klap voordeliger uit, zowel Max als de kosten splitten, alleen per saldo brengt het voor beiden niks comma nul.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 08:39
    • Sander

      Posts: 1.882

      Dacht eerder aan een verticale splitsing. Er loopt toch al ergens een gietnaad.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 10:08
  • UserEvO

    Posts: 175

    gaaaaaaaap, oh hey, laatste schokkende nieuws, bij Teun om de hoek zijn de komkommers n de aanbieding!

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 08:11
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.062

      Welke kiloprijs

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 08:38
    • The Wolf

      Posts: 1.193

      Een komkommer bestaat voor circa 95% uit water....
      Bier ook, ik geef de voorkeur aan dat laatste....

      Eigenlijk zijn komkommers en bier praktisch even gezond.

      • + 5
      • 8 jul 2026 - 08:42
  • Joeppp

    Posts: 8.704

    Toch ben ik benieuwd wat er vooral met RedBull gaat gebeuren als Max weggaat. Het doet mij een beetje denken aan de laatste periode van Senna bij Mclaren. Senna die er met een chagrijn bijliep en Ron Dennis die voet bij stuk hield. In de documentaires zag je dat de relatie kapot was maar er toch nog een soort haat liefde verhouding was. Senna ging en het wilde niet vlotten bij Williams maar Mclaren was helemaal niks meer in die periode.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 08:47
  • Beri

    Posts: 6.973

    Nummertje 16 hoor! Het is een prestatie opzich!

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 09:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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