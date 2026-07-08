Martin Brundle denkt dat Max Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull. De oud-coureur en ervaren commentator denkt dat Verstappen, net als Lewis Hamilton, nog één grote stap gaat zetten. Brundle weet echter niet waar Verstappen heen zou kunnen gaan, maar hij wijst wel naar de topteams.

Verstappen is bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Zijn team Red Bull kampt met de nodige problemen, en afgelopen weekend bereikte de situatie een kookpunt in Silverstone. Verstappen klaagde al het hele weekend over problemen met zijn auto, en het feit dat Red Bull na de kwalificatie niet luisterde naar zijn verzoek om de set-up aan te passen en de motor te wisselen, zorgde voor extra frustratie. Verstappen leek op weg te zijn naar een knappe derde plaats, maar crashte door een probleem met zijn achtervleugel.

In het spoor van Hamilton

Na afloop was Verstappen witheet van woede, en dat zorgde vanzelfsprekend voor verhalen over zijn toekomst bij het team. Ook Martin Brundle wil een duit in het zakje doen, en kijkt bij zijn werkgever Sky Sports in zijn glazen bol: "Ik denk dat als Max de kans krijgt om te vertrekken, hij dat op een gegeven moment ook zal doen."

Brundle vindt dat logisch, en wijst naar Hamiltons spraakmakende overstap naar Ferrari: "Of dat nu in 2027 of in 2028 is, hij zal iets nieuws willen proberen. We zien dat wel vaker bij coureurs. Kijk bijvoorbeeld naar Lewis, die na een lange periode bij één team koos voor een nieuwe uitdaging en daarmee een frisse start maakte."

Waar moet Verstappen heen?

Als Verstappen vertrekt, dan is het de vraag waar hij precies heengaat. In de afgelopen weken werd duidelijk dat McLaren de beste papieren in handen heeft, terwijl eerder Mercedes publiekelijk met hem flirtte.

Brundle weet het niet zo goed: "Max heeft altijd vertrouwen gehad in de nieuwe Red Bull-motor en dat bleek een goede beslissing te zijn. Maar het probleem is dat er eigenlijk maar drie teams zijn waar hij naartoe zou kunnen gaan: Ferrari, McLaren en Mercedes. En die lijken allemaal voor minstens 2027, en waarschijnlijk zelfs nog langer, vast te houden aan hun huidige coureurs."