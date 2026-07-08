De speculaties over de toekomst van Max Verstappen blijven de Formule 1-paddock beheersen, maar volgens Christijan Albers is een overstap naar McLaren allesbehalve vanzelfsprekend. De voormalig Formule 1-coureur betwijfelt of de Nederlander daar daadwerkelijk beter af is en denkt dat juist Red Bull-teambaas Laurent Mekies een cruciale rol kan spelen in het behouden van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen zou na de Grand Prix van Groot-Brittannië de mogelijkheid hebben om zijn prestatieclausule te activeren, omdat hij bij het ingaan van de zomerstop niet meer in de top twee van het kampioenschap kan eindigen. Toch verwacht Albers niet dat de Nederlander zich snel vastlegt op een nieuwe werkgever.

'McLaren is niet automatisch een verbetering'

Albers begrijpt dat McLaren veelvuldig wordt genoemd als mogelijke bestemming, maar ziet daar ook de nodige risico's. "Denk je echt dat Verstappen naast Lando Norris wil rijden? Persoonlijk geloof ik daar niets van. Als coureur zou ik zo'n situatie helemaal niet prettig vinden."

De voormalig F1-coureur wijst daarbij ook op de machtsverhoudingen binnen McLaren. "Norris wordt begeleid door Zak Brown, die tegelijkertijd CEO van McLaren is. Dan moet je jezelf afvragen of je er sportief echt op vooruitgaat als je Red Bull daarvoor verruilt. Bovendien is McLaren lang niet meer zo dominant als in 2024 en 2025. Ze hebben veel windtunneltijd en CFD-capaciteit verloren, waardoor het afwachten is hoe de krachtsverhoudingen zich verder ontwikkelen."

Mekies kan volgens Albers doorslaggevende rol spelen

Volgens Albers zal Verstappen zijn keuze daarom zo lang mogelijk uitstellen. "Hij wil eerst zien welke teams zich de komende maanden nog ontwikkelen. Als een concurrent ineens een grote stap zet met nieuwe updates, kan dat de hele situatie veranderen. Daarom heeft hij geen enkele reden om nu al een definitieve beslissing te nemen."

Ondertussen zouden de spanningen tussen Verstappen en Red Bull zijn opgelopen, maar Albers heeft vertrouwen in de nieuwe teambaas Laurent Mekies. "Ik heb een goed gevoel bij de samenwerking tussen Max en Laurent. Laurent is altijd eerlijk en draait nergens omheen. Hij blijft net zo lang het gesprek aangaan totdat alles is uitgesproken. Ik denk dat precies daar de sleutel ligt om Verstappen uiteindelijk toch bij Red Bull te houden."