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Moet Verstappen naar McLaren willen? "Brown geeft voorkeur aan Norris"

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Moet Verstappen naar McLaren willen? "Brown geeft voorkeur aan Norris"

De speculaties over de toekomst van Max Verstappen blijven de Formule 1-paddock beheersen, maar volgens Christijan Albers is een overstap naar McLaren allesbehalve vanzelfsprekend. De voormalig Formule 1-coureur betwijfelt of de Nederlander daar daadwerkelijk beter af is en denkt dat juist Red Bull-teambaas Laurent Mekies een cruciale rol kan spelen in het behouden van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen zou na de Grand Prix van Groot-Brittannië de mogelijkheid hebben om zijn prestatieclausule te activeren, omdat hij bij het ingaan van de zomerstop niet meer in de top twee van het kampioenschap kan eindigen. Toch verwacht Albers niet dat de Nederlander zich snel vastlegt op een nieuwe werkgever.

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'McLaren is niet automatisch een verbetering'

Albers begrijpt dat McLaren veelvuldig wordt genoemd als mogelijke bestemming, maar ziet daar ook de nodige risico's. "Denk je echt dat Verstappen naast Lando Norris wil rijden? Persoonlijk geloof ik daar niets van. Als coureur zou ik zo'n situatie helemaal niet prettig vinden."

De voormalig F1-coureur wijst daarbij ook op de machtsverhoudingen binnen McLaren. "Norris wordt begeleid door Zak Brown, die tegelijkertijd CEO van McLaren is. Dan moet je jezelf afvragen of je er sportief echt op vooruitgaat als je Red Bull daarvoor verruilt. Bovendien is McLaren lang niet meer zo dominant als in 2024 en 2025. Ze hebben veel windtunneltijd en CFD-capaciteit verloren, waardoor het afwachten is hoe de krachtsverhoudingen zich verder ontwikkelen."

Mekies kan volgens Albers doorslaggevende rol spelen

Volgens Albers zal Verstappen zijn keuze daarom zo lang mogelijk uitstellen. "Hij wil eerst zien welke teams zich de komende maanden nog ontwikkelen. Als een concurrent ineens een grote stap zet met nieuwe updates, kan dat de hele situatie veranderen. Daarom heeft hij geen enkele reden om nu al een definitieve beslissing te nemen."

Ondertussen zouden de spanningen tussen Verstappen en Red Bull zijn opgelopen, maar Albers heeft vertrouwen in de nieuwe teambaas Laurent Mekies. "Ik heb een goed gevoel bij de samenwerking tussen Max en Laurent. Laurent is altijd eerlijk en draait nergens omheen. Hij blijft net zo lang het gesprek aangaan totdat alles is uitgesproken. Ik denk dat precies daar de sleutel ligt om Verstappen uiteindelijk toch bij Red Bull te houden."

Beri

Posts: 6.973

En artikel nummer 18 sinds zondag over de toekomst van Verstappen in enige vorm. Deprimerend kan je het ook beginnen te noemen.

  • 3
  • 8 jul 2026 - 09:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christijan Albers McLaren Red Bull Racing

Reacties (16)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.205

    Laurent is uiteindelijk gewoon een pion. De top van RB(R) is bepalend en als de berichten kloppen dat het daar intern ook flink rommelt, waarbij men volledig tegengestelde houdingen inneemt als het aankomt op de positie van Max (en zijn contractsituatie), dan kan Laurent ook weinig doorslaggevend op dat vlak uitrichten.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 08:55
  • Beri

    Posts: 6.973

    En artikel nummer 18 sinds zondag over de toekomst van Verstappen in enige vorm. Deprimerend kan je het ook beginnen te noemen.

    • + 3
    • 8 jul 2026 - 09:04
    • nr 76

      Posts: 7.562

      Inderdaad. Dat "moet je niet willen"

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 09:05
    • f(1)orum

      Posts: 10.205

      Je kunt er ook voor kiezen om artikelen te skippen of op andere saits te gaan rondneuzen; scheelt je een mogelijke depressie.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 09:06
    • Kampsie

      Posts: 1.696

      En ook nr 19 zal snel volgen

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 09:07
    • Beri

      Posts: 6.973

      Ik skip de artikelen ook @Forum. Ik tel ze alleen

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 09:10
    • f(1)orum

      Posts: 10.205

      Maar dat is blijkbaar toch voldoende om het deprimerend te vinden. DIt lijkt me een windmolengevecht en zoals je weet zijn die dingen redelijk stevig.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 09:13
    • dutchiceman

      Posts: 5.651

      Hou jij de tel bij. Mij lukt het niet

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 10:35
  • Politik

    Posts: 10.011

    Norris is simpelweg niet opgewassen tegen Verstappen.
    Op een goeie dag zal hij hem verslaan in kwali of race, maar meer ook niet.

    Verstappen is mentaal vele malen sterker dan Norris, ondanks dat laatstgenoemde best stappen heeft gezet op dat vlak.
    Om die reden is Verstappen ook constanter.

    Dus Brown kan een voorkeur hebben, maar een eerste rijder zal zich in de praktijk vanzelf, op een natuurlijke manier, profileren.

    • + 3
    • 8 jul 2026 - 09:07
    • Joeppp

      Posts: 8.705

      Dat denk ik ook. Daarnaast ga je niet de beste coureur van het veld halen tegen een megasalaris om hem minder te laten presteren en als tweede rijder te gebruiken.

      • + 2
      • 8 jul 2026 - 09:17
  • Pietje Bell

    Posts: 35.663

    Max is een dag later dan de bedoeling was om 09:30 vanuit Nice
    alsnog naar de UK vertrokken!

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 10:01
    • f(1)orum

      Posts: 10.205

      Yep, het afwikkelen van de laatste details van het vandaag te tekenen contract met McLaren vergde wat meer tijd ;-)

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 10:04
    • Pietje Bell

      Posts: 35.663

      Daarom heb ik ook bewust the UK geschreven en niet Milton Keynes, haha.
      Eerst zien, dan geloven. Gewoon een dag eerder naar MK dan gebruikelijk vanwege de bruiloft.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 10:16
    • da_bartman

      Posts: 6.737

      and the winner is ...... Milton Keynes

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 11:00
  • SEN1

    Posts: 2.788

    Nee. Max had vorig jaar naar Mercedes moeten oVerstappen. McLaren was vroeger mijn favoriete team, maar dat is na Ron Dennis wel een beetje veranderd.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 11:44
  • iOosterbaan

    Posts: 2.195

    "Denk je echt dat Verstappen naast Lando Norris wil rijden? Persoonlijk geloof ik daar niets van. Als coureur zou ik zo'n situatie helemaal niet prettig vinden"

    Komt omdat jij ook niet diezelfde winnaars mentaliteit hebt als Max!

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 11:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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