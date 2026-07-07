user icon
icon

Nieuwe barst in relatie Verstappen en Red Bull? "Heb Max nog nooit zo boos gezien"

<< Naar nieuwsoverzicht
Nieuwe barst in relatie Verstappen en Red Bull? "Heb Max nog nooit zo boos gezien"

De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Na zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië lijken de spanningen binnen de Oostenrijkse renstal verder op te lopen. Volgens Duitse media is de relatie tussen Verstappen en Red Bull inmiddels serieus onder druk komen te staan.

Door zijn uitval in Silverstone kan Verstappen bovendien zijn exitclausule activeren. De Nederlander staat na een moeizaam seizoen slechts zevende in het wereldkampioenschap en voldoet daarmee aan de voorwaarden om Red Bull na dit seizoen te verlaten.

Meer over Max Verstappen 'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

24 jun
 'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

2 jul

Frustraties lopen hoog op na dramatische race

Het raceweekend op Silverstone verliep bijzonder moeizaam voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen klaagde het hele weekend over de balans van zijn RB22 en zag zijn race uiteindelijk eindigen in de grindbak van Stowe, terwijl hij streed om een podiumplaats. Zijn frustratie was duidelijk zichtbaar: Verstappen gooide na zijn uitval het stuur uit de cockpit en liet zich ook via de boordradio stevig uit over de auto en het team.

Volgens F1-Insider zijn er inmiddels "grote scheuren" ontstaan in de relatie tussen Verstappen en Red Bull. Opvallend genoeg leek teamgenoot Isack Hadjar veel minder problemen met de wagen te ondervinden. Na afloop van de race voerde teambaas Laurent Mekies bovendien gesprekken met zowel Verstappens vader Jos als manager Raymond Vermeulen, al is niet bekend wat daarbij precies is besproken.

'Red Bull luistert niet meer naar Verstappen'

Journalist Ralf Bach schetst een zorgwekkend beeld van de interne situatie bij Red Bull. Volgens hem wordt er binnen de renstal steeds minder waarde gehecht aan de feedback van Verstappen, ondanks zijn status als viervoudig wereldkampioen.

"Ik hoor intern dat de ingenieurs steeds minder naar Max luisteren. Dat is natuurlijk funest voor de sfeer binnen het team, zeker als het gaat om de man die Red Bull naar vier wereldtitels heeft geleid", stelt Bach. Volgens de Duitser draait het probleem inmiddels niet alleen meer om de snelheid van de auto, maar vooral om het vertrouwen dat Verstappen nog heeft in de mensen om hem heen. "Aan zijn reacties was duidelijk te merken dat hij zelf ook niet meer overtuigd is dat Red Bull deze problemen op korte termijn kan oplossen. Dat zei uiteindelijk alles over zijn gemoedstoestand."

Nomar

Posts: 894

Heeft zuster Klivia je medicatie nog niet gebracht Ouwe?

  • 14
  • 7 jul 2026 - 12:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (24)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.659

    "Na afloop van de race voerde teambaas Laurent Mekies bovendien gesprekken met zowel Verstappens vader Jos als manager Raymond Vermeulen, al is niet bekend wat daarbij precies is besproken."

    Dat zal komende week duidelijk worden als Laurent Mekies uit het ziekenhuis komt.
    Jos "the smasher" zou bij dit gesprek niet al te veel geduld hebben gehad zodat vroegtijdig het gesprek 'n andere wending heeft gekregen....met wat Frans bloed op de vloer als gevolg.

    • + 3
    • 7 jul 2026 - 12:12
    • Nomar

      Posts: 894

      Heeft zuster Klivia je medicatie nog niet gebracht Ouwe?

      • + 14
      • 7 jul 2026 - 12:21
    • f(1)orum

      Posts: 10.195

      Zuster Klivia heeft bedankt voor de dagelijkse ronde naar @Ouw om een, voor ons allen niet moeilijk te bedenken reden, denk ik zo (...), maar heeft op het laatst nog wel een tip aan eenieder van ons meegegeven: skip de bijdragen van @Ouw, dan stopt de attentie voor @Ouw en daarmee dooft het repeterende gedrag van @Ouw vanzelf. Wijze dame, die zuster Klivia.

      • + 4
      • 7 jul 2026 - 12:52
    • MaxRaw

      Posts: 981

      Je bent te zielig voor woorden stuk Ouw-sjagerijn.
      Wat heeft Jos jou ooit gedaan?

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 12:52
    • F1jos

      Posts: 5.436

      Voor degene die nog niet weten is dit een normale Ouw sjagerijnig gedrag. Niks nieuws aan de horizon.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 12:55
    • dutchiceman

      Posts: 5.650

      Tis gewoon een grap joh. Niet te serieus nemen.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 13:08
    • Snork

      Posts: 22.738

      Als Ouw hiermee stopt, moet ik dan ook stoppen met verslaglegging van tante Agaath en haar kantklosavonturen in Warmetuut? Overigens, niet alleen Jos is van de botte bijl, ook onze tante Agaath is van de harde hand, vraag maar aan DJ ome Joop. Na 3 keer hetzelfde "jajajajaaaaa, ik kom eraan!" van Dries Roelvink is DJ ome Joop al regelmatig door oma in een coma gemept.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 15:13
  • Nomar

    Posts: 894

    Ik zie nog wel wat openingen komen op de rijdersmarkt, Russell zal zich ook niet willen knechten tot Bottas 2.0 want daar is hij veel te arrogant voor, maar dat lijkt wel te gaan gebeuren, Piastri die niet gelukkig is bij Mclaren, Verstappen niet bij Redbull, ik zeg Piastri naar Redbull, Russell naar Mclaren en Verstappen naar Mercedes.

    • + 8
    • 7 jul 2026 - 12:18
  • fdorp

    Posts: 143

    Zelfde tekst, ander jasje?

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 12:33
  • schwantz34

    Posts: 42.333

    Tja, in dit tempo kom ik ook wel aan 10 dezelfde Max artikelen per dag...

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 12:43
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.096

    Oké als “der Ralf” het zegt dit is een OG f1 journalist die heeft Schumacher van zeer dichtbij gevolgd en zodoende ruime ervaring en vergelijkingsmateriaal met “ ontevreden “ coureurs

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 12:46
    • Pietje Bell

      Posts: 35.651

      Zonder gekheid, Helmut Marko heeft een heel kort lijntje met Ralf.
      Wat hij niet en public kan zeggen brieft hij naar Ralf door en die doet de rest.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 13:03
    • snailer

      Posts: 33.798

      Aha! Het was Ralf!

      Ik zie overigens geen enkel belang voor Marko iets te lekken. Dit is overduidelijk stemmingmakerij van der Ralf. Sommigen hier zouden die Ralf zeggen.

      Als je een echt boze Verstappen wil zien, dan zou je terug moeten gaan naar Spanje 2025. Of die race begin 2016 toen bleek dat men Sainz voor Verstappen naar binnen haalde. Verstappen en co zaten gelijk bij Ferrari op de koffie.

      Ik vind Verstappen behoorlijk gelaten. HIj heeft wel een grote zorg. Hij is namelijk al 3 maal gecrasht door een fout in de RBR auto. EN ik dacht gezien te hebben dat ook Hadjar een keer is gecrasht door de auto. Ook een keer door Hadjar zelf. Maar toch.
      3 of vier crashes juist door het falen van een aero component. Levensgevaarlijk.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 14:09
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.096

      Kort lijntje of kort lontje?

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 14:13
    • Olav Drol

      Posts: 660

      @snailer: exact. Nu was het de grindbak. Maar het zal je op een stratencircuit gebeuren, waar je meteen tegen een muur aan ketst.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 14:50
    • snailer

      Posts: 33.798

      Zelfs Montoya heeft geen korte lijntjes.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 16:05
  • Beri

    Posts: 6.964

    Toch wel knap dat je in 1.5 dag 10 artikelen over de toekomst van Verstappen er uit kunt persen. Een limonadefabrikant kan nog niet zoveel sap uit een vrucht persen als hier men nieuws uit de toekomst van Verstappen kan persen.

    • + 7
    • 7 jul 2026 - 13:14
    • Larry Perkins

      Posts: 66.114

      Het woord "beroepsethiek" kennen ze niet of hebben ze al een tijdje geleden geschrapt. Niet alleen hier overigens...

      Als het verhaal (of de kop) goed genoeg is om te verkopen, dan maakt het niks, nada, noppes, niente uit of het klopt en waar is.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 14:07
    • Olav Drol

      Posts: 660

      Beter goed gelogen dan niet gelezen.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 14:48
    • Snork

      Posts: 22.738

      En als er niks te melden valt, komt er een opiniestukje van een schrijvert hier over wederom hetzelfde onderwerp.
      Dat gezegd hebbende, waar gaat Max heen aan het einde van het seizoen? Laten we het daar eens over hebben.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 15:16
    • snailer

      Posts: 33.798

      Zodra er geen beroepsethiek wordt toegepast door het journaille, is het officieel geen artikel.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 16:07
    • schwantz34

      Posts: 42.333

      Het is een wonder dat ze nog geen last van aambeien hebben van al dat gepers...

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 16:19

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar