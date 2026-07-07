De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Na zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië lijken de spanningen binnen de Oostenrijkse renstal verder op te lopen. Volgens Duitse media is de relatie tussen Verstappen en Red Bull inmiddels serieus onder druk komen te staan.

Door zijn uitval in Silverstone kan Verstappen bovendien zijn exitclausule activeren. De Nederlander staat na een moeizaam seizoen slechts zevende in het wereldkampioenschap en voldoet daarmee aan de voorwaarden om Red Bull na dit seizoen te verlaten.

Frustraties lopen hoog op na dramatische race

Het raceweekend op Silverstone verliep bijzonder moeizaam voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen klaagde het hele weekend over de balans van zijn RB22 en zag zijn race uiteindelijk eindigen in de grindbak van Stowe, terwijl hij streed om een podiumplaats. Zijn frustratie was duidelijk zichtbaar: Verstappen gooide na zijn uitval het stuur uit de cockpit en liet zich ook via de boordradio stevig uit over de auto en het team.

Volgens F1-Insider zijn er inmiddels "grote scheuren" ontstaan in de relatie tussen Verstappen en Red Bull. Opvallend genoeg leek teamgenoot Isack Hadjar veel minder problemen met de wagen te ondervinden. Na afloop van de race voerde teambaas Laurent Mekies bovendien gesprekken met zowel Verstappens vader Jos als manager Raymond Vermeulen, al is niet bekend wat daarbij precies is besproken.

'Red Bull luistert niet meer naar Verstappen'

Journalist Ralf Bach schetst een zorgwekkend beeld van de interne situatie bij Red Bull. Volgens hem wordt er binnen de renstal steeds minder waarde gehecht aan de feedback van Verstappen, ondanks zijn status als viervoudig wereldkampioen.

"Ik hoor intern dat de ingenieurs steeds minder naar Max luisteren. Dat is natuurlijk funest voor de sfeer binnen het team, zeker als het gaat om de man die Red Bull naar vier wereldtitels heeft geleid", stelt Bach. Volgens de Duitser draait het probleem inmiddels niet alleen meer om de snelheid van de auto, maar vooral om het vertrouwen dat Verstappen nog heeft in de mensen om hem heen. "Aan zijn reacties was duidelijk te merken dat hij zelf ook niet meer overtuigd is dat Red Bull deze problemen op korte termijn kan oplossen. Dat zei uiteindelijk alles over zijn gemoedstoestand."