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'Red Bull wil duidelijkheid van Verstappen: Team begint zich te ergeren'

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'Red Bull wil duidelijkheid van Verstappen: Team begint zich te ergeren'

De spanningen tussen Max Verstappen en Red Bull Racing lijken steeds verder op te lopen. Volgens De Limburger is de leiding van de Oostenrijkse renstal niet te spreken over de houding van de viervoudig wereldkampioen, die zijn toekomst nog altijd niet heeft vastgelegd en de knoop pas later dit jaar wil doorhakken.

Na een dramatische Grand Prix van Groot-Brittannië met een crash op Silverstone, houdt De onzekerheid rond Verstappen de gemoederen binnen Red Bull flink bezig. De Nederlander beschikt over een ontsnappingsclausule in zijn contract en lijkt alle opties bewust open te willen houden, terwijl het team juist zo snel mogelijk duidelijkheid wil.

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2 jul

Red Bull baalt van afwachtende houding Verstappen

Volgens De Limburger heeft Verstappen inmiddels het recht om zijn exitclausule te activeren, nadat hij er voor de zomerstop niet in slaagde om in de top twee van het kampioenschap te blijven. Red Bull zou die clausule graag willen afkopen, maar Verstappen werkt daar vooralsnog niet aan mee.

De viervoudig wereldkampioen wil zijn flexibiliteit behouden en neemt de tijd voor een definitieve beslissing. Naar verluidt hoeft hij pas in oktober uitsluitsel te geven over zijn toekomst, iets waar de Red Bull-top zich steeds meer aan ergert. Binnen de renstal leeft bovendien het gevoel dat Verstappen weinig loyaliteit toont, ondanks de jarenlange samenwerking.

Interne onrust voedt twijfels over toekomst

De spanningen worden verder aangewakkerd door de situatie binnen Red Bull zelf. Na meerdere ontslagen binnen de technische organisatie zouden diverse functies zijn ingevuld door mensen uit andere afdelingen, terwijl alleen Laurent Mekies nog overblijft als ervaren motorsportman binnen de leiding.

Daardoor zijn intern vragen ontstaan over de technische koers van het team. Volgens het medium zorgen de onrust en de interne machtsstrijd er bovendien voor dat zelfs een verrassend scenario niet langer wordt uitgesloten. Naast een vertrek naar een ander team zou Verstappen er ook voor kunnen kiezen om zich tijdelijk terug te trekken uit de Formule 1 of zelfs eerder dan verwacht een punt achter zijn carrière te zetten.

Rimmer

Posts: 13.364

“Voor Oktober laat ik je het weten” zegt ze dan en er is niets dat jij daaraan kan doen. Stoere praatjes vullen geen juridische gaatjes.

  • 14
  • 7 jul 2026 - 10:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (48)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.659

    "Verstappen zou er ook voor kunnen kiezen om zich tijdelijk terug te trekken uit de Formule 1 of zelfs eerder dan verwacht een punt achter zijn carrière te zetten.".

    Neeeeee!
    Als Max zou stoppen met de F1 zal de horde ook verdwijnen en dan heb ik hier geen bestaansrecht meer.
    Och kommer en kwel... rampspoed zal mij ten deel vallen.

    • + 12
    • 7 jul 2026 - 10:22
    • skibeest

      Posts: 2.117

      Onzin. Zeuren kan over elke rijder. Of over het gemis van Max

      • + 7
      • 7 jul 2026 - 10:42
    • Nomar

      Posts: 894

      De rampspoed is jou allang ten deel gevallen @Ouw, lees al je berichten nogmaals.

      • + 14
      • 7 jul 2026 - 11:32
    • schwantz34

      Posts: 42.332

      Liever strontsjagerijnig de kist in, dan met een glimlach! toch Ouw?

      • + 7
      • 7 jul 2026 - 11:49
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.095

      De pre-max subscribers zullen altijd blijven ouwe! Ik heb hier al vaker wat over gezegd maar daar begin ik niet meer aan. (korte toelichting en ik zal me dan voorzichtig uitdrukken, want dit is een gevalletje spekglad dit ging over een eventuele, mogelijke maar zeker niet vanzelfsprekende netto kwaliteitstoename van de reacties hier)

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 11:52
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.659

      Nee, ik heb alleen maar bestaansrecht als ik kan sarren richting Max en de horde.
      Vallen die weg dan.....ja, wat dan!?

      • + 4
      • 7 jul 2026 - 11:54
    • snailer

      Posts: 33.795

      Tuurlijk wel, Ouw. Je bent een one-man horde

      • + 4
      • 7 jul 2026 - 12:15
    • iOosterbaan

      Posts: 2.191

      @Bertrand, die Ouwe lijkt misschien een vast onderdeel van het establisment. Maar is ook gewoon een keiharde succes fan die zich voordoet als anti...want hij zit hier nog maar 10 jaar....en ja dat is pas na Max is begonnen! ;-)

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 12:34
    • F1jos

      Posts: 5.436

      Het geldt ook voor Ouw, die heeft niet het eeuwige leven.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 13:04
  • mordor

    Posts: 2.182

    Als het voor RB te lang duurt, dan geef een beslissings deadline aan de coureur, of je zet hem op non actief. Geld kost het toch. Maxie heeft geen haast en RB in de tang.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 10:22
    • Snelrondje

      Posts: 9.122

      Wat een onzin. Je sluit een contract af met een coureur inclusief wederzijdse bepalingen. Dan is het normaal akkoord te gaan met waarvoor je getekend hebt. Wil je het veranderen? Dan start je onderhandelingen om het open te breken. Lukt dat niet? Jammer dan maar je hebt ervoor getekend.

      • + 13
      • 7 jul 2026 - 12:36
    • da_bartman

      Posts: 6.730

      Nou we hebben z'n contract natuurlijk nooit gezien , maar in die exit-clausules zullen vast ook deadlines opgenomen zijn anders hebben ze zich hiermee wel erg in de voet geschoten. Ik heb weleens oktober voorbij zien komen.

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 12:37
    • Snelrondje

      Posts: 9.122

      @da, ja oktober stond inderdaad ergens op een site vermeld.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 13:04
  • VES

    Posts: 1.736

    Als je vrouw iedere keer blijft zeggen dat je dit en dat moet veranderen anders gaat ze bij je weg.
    Is er maar een goed antwoord.
    Waneer ga je ?

    • + 7
    • 7 jul 2026 - 10:26
    • Rimmer

      Posts: 13.364

      “Voor Oktober laat ik je het weten” zegt ze dan en er is niets dat jij daaraan kan doen. Stoere praatjes vullen geen juridische gaatjes.

      • + 13
      • 7 jul 2026 - 10:37
    • VES

      Posts: 1.736

      En dan zeg jij, goedzo, maar dan wil ik je er tot die tijd niet meer over horen zeiken

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 10:46
    • NicoS

      Posts: 20.964

      Als je tegen je vrouw zegt “ik hou van jou”, en ze antwoordt met “ik hou ook alles van jouw” dan ben je de sjaak….;)

      • + 7
      • 7 jul 2026 - 10:54
    • snailer

      Posts: 33.795

      Verstappen laat zich niet chanteren. Die hoeft niet te blijven, Is al lang binnen.

      • + 4
      • 7 jul 2026 - 12:18
    • Snelrondje

      Posts: 9.122

      Mogelijk, maar je vrouw kan ook een punt hebben. En soms is een compromis een betere oplossing. Hangt van de situatie af

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 12:38
    • spiked1964

      Posts: 85

      Als ze niet luisteren naar degene die de Kart moet rijden dan zijn ze snel klaar....❗️🏁😎

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 13:28
    • snailer

      Posts: 33.795

      Je hebt wel een punt, spiked1964.

      Dit jaar al 2 maal niet naar Verstappen geluisterd. En twee maal waren de issues in de race groot.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 14:00
  • red

    Posts: 951

    Soms is de oplossing zo simpel dat iedereen er overheen kijkt.
    Het probleem is veroorzaakt door Team Verstappen zelf.
    Op het moment dat ze besloten om nr 33 te veranderen in nr. 3
    Je gaat het pas zien als je het door hebt, never change a winning number.

    • + 5
    • 7 jul 2026 - 10:39
    • Flexwing

      Posts: 447

      Wat een onzin dit weer.

      • + 11
      • 7 jul 2026 - 11:18
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.095

      Je moet eens "numerologie 33" googelen, dan vallen de schellen van je ogen. Ook al geloof je er niet in, als je zou kunnen kiezen altijd 33 nemen!

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 11:54
    • snailer

      Posts: 33.795

      Ben niet van plan het op te zoeken, maar ik vermoed dat 1 rijder ooit met nummer 33 WDC werd in F1. Mooiste en meest terechte kampioenschap ooit.

      Nummer 3.... Kan er geen enkele opdissen uit mijn hoofd.

      • + 5
      • 7 jul 2026 - 12:22
    • Supernova

      Posts: 31

      @ Snailer: Google AI zegt:
      Graham Hill (1962, BRM)Jacques Villeneuve (1997, Williams)Michael Schumacher (2000, Ferrari)

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 14:08
  • da_bartman

    Posts: 6.730

    Of je zet eens een echt goede auto voor hem klaar. Als dan het hele weekend de achtervleugel ook weer netjes sluit, dan krijg je in dat zelfde weekend al duidelijkheid van hem.

    • + 6
    • 7 jul 2026 - 10:44
    • The Wolf

      Posts: 1.179

      of je installeert een speciale achtervleugel die vlak voor de bochten opent...
      ook dan krijg je het zelfde weekend nog duidelijkheid :)

      • + 6
      • 7 jul 2026 - 10:51
    • snailer

      Posts: 33.795

      Ik prefereer Wolf zijn optie. Dan stopt Verstappen namelijk. Wordt het echte race, endurance, nog leuker met Verstappen er bij.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 12:24
  • shakedown

    Posts: 1.894

    Red Bull weet al jaren dat die clausules erin zitten en wat de deadline is. Hoezo ergeren ze zich daaraan? Dat ze niet eerder een reactie krijgen? Dat is te verwachten. heeft niets met ergeren te maken, maar simpel weg zaken doen. Ze zijn er zelf mee akkoord gegaan.

    Red Bull heeft een voorstel gedaan om het af te kopen. Dan is het aan kamp verstappen om ja of nee te zeggen. Ook dat bod heeft een deadline. Gewoon afwachten dus. De ergernis zit hem alleen bij de media. Bij Red Bull weten ze prima hoe het in zijn werk gaat.

    Ik ga er gewoon vanuit dat hij blijft bij Red Bull. En dat er een aantal eisen zijn rondom het technische team. Daar zit hem de crux. Ik denk dat hij 2026 wil blijven gebruiken om te bepalen wat er gaat gebeuren. Heeft hij het gevoel dat Red Bull op de juiste weg terug aan het komen is? dan blijft ie langer, zakt het verder in? dan is neemt hij een sabatical.

    De interne strijd is denk ik vooral: Red Bull wil nu een beslissing, Verstappen wil eerst meer progressie zien en dan beslissen. Dus ergens richting November/December. In principe heeft Red Bull zat coureurs die zijn plekje kunnen opvangen in 2027. Dit allemaal om rustig achter de schermen te kunnen bouwen aan 2028 en verder. Ik zie niet in waarom hij naar een ander team zou gaan.

    • + 6
    • 7 jul 2026 - 10:46
    • The Wolf

      Posts: 1.179

      Red Bull wil verder bouwen/verbeteren met het oog op volgend jaar, het aantrekken van technische zwaargewichten. Zekerheid van Verstappen zou aantrekkelijk zijn voor mensen die met het team willen werken. En hoe eerder ze dat hebben hoe beter uiteraard. Dus ergens begrijp ik de ergernis. Maar dat zal ook samenhangen met hoe Max zich opstelde na z'n uitval in het VK. Dat vermoed ik. Het zit nu een beetje op een kantelpunt, als de sfeer tussen beide partijen verder verzuurd dan rest er straks geen andere mogelijkheid dan vertrekken omdat het onwerkbaar is geworden.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 10:59
    • shakedown

      Posts: 1.894

      Die sfeer en verstandhoudingen o scherp is een media dingetje. vanuit de teams horen we helemaal niets. Dat Verstappen scherp is in de media is al jaren bekend. ook daar is niets nieuws aan. Dat Red Bull verder wil bouwen snap ik. En dat doen ze echt wel. Dat de resultaten niet echt opschieten ziet iedereen. Maar dat zegt niets over de interne verstandhoudingen. Het aantekken van nieuwe mensen kost tijd. Stel dat ze nu tekenenen (indien van een ander team) kunne ze pas over en jar aan de slag,. Dus het versteleren is iets wat al een tijde moet lopen. Nu hebben ze idd al een zwaar gewicht vorig jaar aangetrokken (gast van Ferrari dacht ik) en intern schuift van alles op. Ook van extern komen en gaan er mensen. Dat is niet raar. Hoop gewoon dat ze een team samen kunne laten klikken zodat ze echt een stap kunnen zetten.

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 11:17
    • snailer

      Posts: 33.795

      Ik heb het nooit willen plaatsen, maar dit is het Verstappen effect binnen een team. Is door een journaille opgetekend na een jaar binnen RBR vertoefd te hebben. Verstappen is meer dan een extreem goede racer. Net als nu blijkt bij Ferrari met Hamilton

      Matt Majendie over Verstappen.

      https://youtu.be/VX4-X5k1ZNU
      Red Bull F1 Insider Who Followed Max, Horner, Jos & Helmut Everywhere! Here are the Secrets!


      Benedict Fowler: "If start with Max. Is he one of the most toffest individuals you have ever come across. And do you think that is cause of his childhood?"

      Matt Majendie: "It is interesting you say that. But if you see him within the energy station which is the hospitality bit for the race weekend, he is.... I mean this is as complementary as I can, just a really mormal guy, incredibly humble, down to earth, very gracious. And doesn't matter if he's sealing with the owners of the team tu ummm you know, the lesser members of the team. I'm not you know, putting names to it, but like people, you know, from the very top to the bottom, he treats everyone equally. And that was what I was impressed by that you've got this absolute who is an aggressive hard-nosed racer, but then when it comes down to it, just this... just lovely guy that the mechanics talk a lot. And I always think mechanics are the greatest judge of … of an individual in a Formula 1 team, you get to understand how that the dynamic between them and they absolutely worship him. You know. they they do anything for him. He's one of the boys. They're very tight-knit and also this incredibly humorous guy. So the Max Verstappen we see on TV whether it's drive to survive or on race weekends we see this racer, and maybe it changed a bit last season, we're seeing it now. This warmer personality. This very funny guy. And I think in the British medium maybe we've shaped him as this nemesis to Lewis Hamilton and then to Lando Norris and George Russell, for example. But actually ar beginning to realize ...um... his absolute brilliance and also there's more to him than just just just a racer. But I mean he ...wow... what a racer as well."

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 12:28
    • snailer

      Posts: 33.795

      Opmerking. Ik heb trutta gevraagd zo veel mogelijk woord voor woord de boel op te tekenen. Dus ook het stotteren van woorden. Stoppen met een zin en dan verder gaan met een andere zit.

      Ieder kan de woorden interpreteren naar goeddunken.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 12:34
  • Larry Perkins

    Posts: 66.114

    Podcast met Calum Nicholas and Tommo McCluskey.

    Talking Bull Reacts To The British Grand Prix!!!
    (Oracle Red Bull Racing, 23,12 minuten)

    https://youtu.be/4z0qkO8MXOw

    00:00 Intro
    03:03 Debriefing The Weekend
    07:30 Hearing From The Bulls
    07:40 The Battles On Track
    12:05 Max’s Race
    15:19 Isack’s Race
    16:34 Podiums For The Red Bull Family
    19:05 From Silverstone to Spa

    You’re welcome!

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 10:47
  • Pietje Bell

    Posts: 35.650

    Max zou volgens info hier gisteren vandaag rond 08:00u naar Milton Keynes vliegen,
    maar vooralsnog staat zijn jet nog gezellig naast een andere jet aan de grond op
    Nice Airport. Zijn de plannen gewijzigd?

    • + 5
    • 7 jul 2026 - 10:55
    • RonHymer

      Posts: 229

      Wat een ezels dan he. Laten we voortaan gewoon netjes op jou berichten wachten!

      • + 4
      • 7 jul 2026 - 10:59
    • Larry Perkins

      Posts: 66.114

      En komen uit die andere jet gebrekkig Engelse geluiden met een Oostenrijks accent?

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 11:04
    • Pietje Bell

      Posts: 35.650

      Begrijpend lezen is moeilijk hè Ron?!

      Ik ben gewoon nieuwsgierig en vraag of de plannen gewijzigd zijn. Misschien verschoven naar morgen of zo.
      Dit was geen kritiek, maar dat jij ze dan weer uitscheldt voor ezels is kinderachtig, want zij kunnen er ook niets aan doen als het schema omgegooid wordt.

      En ja, ik weet dat je reactie sarcastisch bedoeld is. Dat IK ze ezels zou noemen, maar dat komt door gebrekkig begrijpend lezen.

      • + 6
      • 7 jul 2026 - 11:10
    • RonHymer

      Posts: 229

      Jou bericht was passief agressief Pietje.

      • + 6
      • 7 jul 2026 - 11:10
    • Pietje Bell

      Posts: 35.650

      Je bent niet goed wijs Ron. Passief agressief? Ik heb je geantwoord hoe
      ik mijn bericht heb bedoeld, maar ja,
      zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 11:45
    • Pietje Bell

      Posts: 35.650

      *vertrouwt

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 11:46
    • Had ik maar

      Posts: 39

      Pietje zit er gewoonlijk bovenop dus ik vind het niet zo vreemd om op zijn comments af te gaan i.p.v. bepaalde media die elkaar napraten.
      Ik las RonH's commentaar en nam het serieus, netjes wachten op Pietje's info.

      Veelal zijn de comentaren hier van meer waarde dan ...
      Soms om te lachen, te irriteren, te stoken maar vaak ook informatief en Pietje is daar een belangrijke factor in.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 13:12
    • RonHymer

      Posts: 229

      Er zat idd sarcasme in mijn eerste bericht. Mijn 2e daarentegen niet.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 14:13
  • Nomar

    Posts: 894

    Te weinig loyaliteit, Max is juist te loyaal geweest.

    • + 7
    • 7 jul 2026 - 11:29
    • schwantz34

      Posts: 42.332

      Als Max niet loyaal aan RBR was geweest, had hij al lang in een Mercedes gezeten...

      • + 12
      • 7 jul 2026 - 11:45
  • Beri

    Posts: 6.964

    Artikel 9 nu

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 13:11
  • Ferrari412T1

    Posts: 534

    Tja RB...Verstappen ergert zich vooral aan jullie omdat jullie geen fatsoenlijke auto neer kunnen zetten. Loyaliteit? Wat een BS...RB moet maar eens zorgen dat ze buiten alle interne strubbelingen hun topmedewerkers kunnen behouden! Verstappen heeft al voldoende loyaliteit getoond!

    • + 6
    • 7 jul 2026 - 13:24

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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