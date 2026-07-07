De spanningen tussen Max Verstappen en Red Bull Racing lijken steeds verder op te lopen. Volgens De Limburger is de leiding van de Oostenrijkse renstal niet te spreken over de houding van de viervoudig wereldkampioen, die zijn toekomst nog altijd niet heeft vastgelegd en de knoop pas later dit jaar wil doorhakken.

Na een dramatische Grand Prix van Groot-Brittannië met een crash op Silverstone, houdt De onzekerheid rond Verstappen de gemoederen binnen Red Bull flink bezig. De Nederlander beschikt over een ontsnappingsclausule in zijn contract en lijkt alle opties bewust open te willen houden, terwijl het team juist zo snel mogelijk duidelijkheid wil.

Red Bull baalt van afwachtende houding Verstappen

Volgens De Limburger heeft Verstappen inmiddels het recht om zijn exitclausule te activeren, nadat hij er voor de zomerstop niet in slaagde om in de top twee van het kampioenschap te blijven. Red Bull zou die clausule graag willen afkopen, maar Verstappen werkt daar vooralsnog niet aan mee.

De viervoudig wereldkampioen wil zijn flexibiliteit behouden en neemt de tijd voor een definitieve beslissing. Naar verluidt hoeft hij pas in oktober uitsluitsel te geven over zijn toekomst, iets waar de Red Bull-top zich steeds meer aan ergert. Binnen de renstal leeft bovendien het gevoel dat Verstappen weinig loyaliteit toont, ondanks de jarenlange samenwerking.

Interne onrust voedt twijfels over toekomst

De spanningen worden verder aangewakkerd door de situatie binnen Red Bull zelf. Na meerdere ontslagen binnen de technische organisatie zouden diverse functies zijn ingevuld door mensen uit andere afdelingen, terwijl alleen Laurent Mekies nog overblijft als ervaren motorsportman binnen de leiding.

Daardoor zijn intern vragen ontstaan over de technische koers van het team. Volgens het medium zorgen de onrust en de interne machtsstrijd er bovendien voor dat zelfs een verrassend scenario niet langer wordt uitgesloten. Naast een vertrek naar een ander team zou Verstappen er ook voor kunnen kiezen om zich tijdelijk terug te trekken uit de Formule 1 of zelfs eerder dan verwacht een punt achter zijn carrière te zetten.