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Organisatie F1-race Monza kondigt nieuwe sprintraces aan

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Organisatie F1-race Monza kondigt nieuwe sprintraces aan

De Italiaanse Grand Prix gaat het weekendformat in de komende jaren flink omgooien. De organisatie van het raceweekend op het iconische circuit van Monza heeft namelijk aangekondigd dat er in de komende jaren een sprintrace zal worden georganiseerd. Daarnaast zijn er voor de komende editie geen kaarten meer te koop.

Afgelopen weekend werd er in Silverstone een sprintrace afgewerkt. Het is één van de zes sprintraces die dit seizoen wordt verreden, en later dit jaar worden er nog sprints afgewerkt in Zandvoort en Singapore. Voor volgend jaar zijn er officieel gezien nog geen circuits aangewezen voor de sprintraces, maar in Monza hebben ze hun mond voorbij gepraat.

Wat gaat er veranderen?

Tijdens de perspresentatie voor de komende Italiaanse Grand Prix in Milaan kondigde de organisatie belangrijk nieuws aan voor de komende seizoenen. ACI-president Geronimo La Russa stelde tijdens de presentatie dat ze vanaf 2027 sprintraces gaan organiseren: "We hebben een akkoord bereikt. Vanaf volgend jaar, gedurende drie seizoenen, zullen we de sprintrace hebben."

De interesse in de Formule 1 in Italië neemt toe, en dat zorgde ervoor dat er een soort stormloop op de tickets is ontstaan. La Russa legde uit dat de Grand Prix die in september wordt georganiseerd al is uitverkocht, en dat ze daarom maatregelen hebben genomen: "Er is een tijdelijke tribune bijgebouwd, wat niet gepland was. Deze is in eerste instantie gepland voor ACI-leden, maar hij zal later ook voor de rest van het publiek worden opengesteld."

Populariteit neemt toe

De populariteit van de Formule 1 in Italië is in de afgelopen maanden flink toegenomen. Het team van Ferrari heeft twee van de laatste Grands Prix gewonnen, en het vertrouwen bij de Tifosi begint toe te nemen. Daarnaast begint Lewis Hamilton weer in vorm te komen, en was de zege van Charles Leclerc afgelopen weekend goed voor zijn zelfvertrouwen.

Naast Ferrari schittert ook Andrea Kimi Antonelli momenteel in de Formule 1. De Italiaanse Mercedes-coureur voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en is in zijn vaderland één van de populairste sporters van het moment.

The Wolf

Posts: 1.179

Yes! sprinting sprinting. me like.

and me don't kijk

  • 3
  • 7 jul 2026 - 13:34
F1 Nieuws GP Italië 2026

Reacties (5)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.811

    Ze doen maar. Bij F2 en Motogp kijk ik al de samenvatting van de sprint op zondag. Scheelt me tijd en meestal een tiental saaie ronden.

    Misschien dat als de kijkcijfers hard dalen ze eens teruggrijpen.

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 13:31
    • Mr Marly

      Posts: 8.013

      Sprintraces in de motogp saai? Dat is een mening die ik overduidelijk niet deel, veel verschillende winnaars al gehad met harde gevechten.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 14:31
    • TylaHunter

      Posts: 10.811

      Mr Marly@ ja sorry de stijl van racen trekt me niet aan bij motogp.

      Als ik de higlights kijk heb ik genoeg gezien van de ietwat minder chique styl van racen.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 15:37
  • The Wolf

    Posts: 1.179

    Yes! sprinting sprinting. me like.

    and me don't kijk

    • + 3
    • 7 jul 2026 - 13:34
  • schwantz34

    Posts: 42.332

    Hoppa, weer 3 supervette superclipping sprintraces erbij. Forza FIA!

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 14:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
6
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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