De Italiaanse Grand Prix gaat het weekendformat in de komende jaren flink omgooien. De organisatie van het raceweekend op het iconische circuit van Monza heeft namelijk aangekondigd dat er in de komende jaren een sprintrace zal worden georganiseerd. Daarnaast zijn er voor de komende editie geen kaarten meer te koop.

Afgelopen weekend werd er in Silverstone een sprintrace afgewerkt. Het is één van de zes sprintraces die dit seizoen wordt verreden, en later dit jaar worden er nog sprints afgewerkt in Zandvoort en Singapore. Voor volgend jaar zijn er officieel gezien nog geen circuits aangewezen voor de sprintraces, maar in Monza hebben ze hun mond voorbij gepraat.

Wat gaat er veranderen?

Tijdens de perspresentatie voor de komende Italiaanse Grand Prix in Milaan kondigde de organisatie belangrijk nieuws aan voor de komende seizoenen. ACI-president Geronimo La Russa stelde tijdens de presentatie dat ze vanaf 2027 sprintraces gaan organiseren: "We hebben een akkoord bereikt. Vanaf volgend jaar, gedurende drie seizoenen, zullen we de sprintrace hebben."

De interesse in de Formule 1 in Italië neemt toe, en dat zorgde ervoor dat er een soort stormloop op de tickets is ontstaan. La Russa legde uit dat de Grand Prix die in september wordt georganiseerd al is uitverkocht, en dat ze daarom maatregelen hebben genomen: "Er is een tijdelijke tribune bijgebouwd, wat niet gepland was. Deze is in eerste instantie gepland voor ACI-leden, maar hij zal later ook voor de rest van het publiek worden opengesteld."

Populariteit neemt toe

De populariteit van de Formule 1 in Italië is in de afgelopen maanden flink toegenomen. Het team van Ferrari heeft twee van de laatste Grands Prix gewonnen, en het vertrouwen bij de Tifosi begint toe te nemen. Daarnaast begint Lewis Hamilton weer in vorm te komen, en was de zege van Charles Leclerc afgelopen weekend goed voor zijn zelfvertrouwen.

Naast Ferrari schittert ook Andrea Kimi Antonelli momenteel in de Formule 1. De Italiaanse Mercedes-coureur voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en is in zijn vaderland één van de populairste sporters van het moment.