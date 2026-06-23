Gabriel Bortoleto heeft openhartig gesproken over de huidige uitdagingen van Audi in de Formule 1. De Braziliaanse coureur ziet duidelijke potentie in het nieuwe project van de Duitse fabrikant, maar erkent tegelijkertijd dat er nog flink wat werk aan de winkel is. Vooral de krachtbron blijkt voorlopig een groot pijnpunt.

Audi maakt dit seizoen zijn debuut als fabrieksteam in de Formule 1 en investeert volop in de toekomst. Hoewel de resultaten nog achterblijven, ziet Bortoleto genoeg positieve signalen binnen het team.

Volgens de Formule 2-kampioen beschikt Audi al over een competitief chassis, maar verhindert het motorvermogen de renstal om echt mee te doen in de voorhoede.

Bortoleto ziet grootste probleem bij Audi-motor

"Het is duidelijk dat we een sterk chassis hebben", vertelt Bortoleto aan diverse media. "We beschikken nog niet over een auto waarmee we races kunnen winnen, maar de basis van het chassis is competitief."

De Braziliaan benadrukt echter dat de motor momenteel een aanzienlijk prestatieverschil veroorzaakt.

"Uit alle data blijkt dat we op motorisch vlak tekortkomen. We verliezen op sommige circuits meer dan een seconde per ronde en dat is absoluut geen overdrijving. Mattia Binotto heeft dat eerder ook al aangegeven."

Volgens Bortoleto is die achterstand pijnlijk zichtbaar, maar tegelijkertijd niet onverwacht voor een fabrikant die voor het eerst een eigen Formule 1-krachtbron ontwikkelt.

Audi rekent op grote stappen in ontwikkeling

Bortoleto benadrukt dat Audi alle onderdelen van de krachtbron zelf ontwikkelt en dat het project daardoor tijd nodig heeft om volwassen te worden.

"Dit is de realiteit van waar we nu staan, maar dat is ook logisch. Het is het eerste seizoen van onze motor en we ontwikkelen alles binnenshuis met mensen die al jarenlang bij Audi werken."

De coureur ziet dan ook één duidelijk aandachtspunt voor de komende maanden.

"De grootste ruimte voor verbetering zit zonder twijfel in de motor. Als we daar grote stappen kunnen zetten, hebben we een sterke basis om verder op te bouwen."