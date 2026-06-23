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Bortoleto maant Audi tot actie: "Met een sterke motor kunnen we winnen"

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Bortoleto maant Audi tot actie: "Met een sterke motor kunnen we winnen"

Gabriel Bortoleto heeft openhartig gesproken over de huidige uitdagingen van Audi in de Formule 1. De Braziliaanse coureur ziet duidelijke potentie in het nieuwe project van de Duitse fabrikant, maar erkent tegelijkertijd dat er nog flink wat werk aan de winkel is. Vooral de krachtbron blijkt voorlopig een groot pijnpunt.

Audi maakt dit seizoen zijn debuut als fabrieksteam in de Formule 1 en investeert volop in de toekomst. Hoewel de resultaten nog achterblijven, ziet Bortoleto genoeg positieve signalen binnen het team.

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Volgens de Formule 2-kampioen beschikt Audi al over een competitief chassis, maar verhindert het motorvermogen de renstal om echt mee te doen in de voorhoede.

Bortoleto ziet grootste probleem bij Audi-motor

"Het is duidelijk dat we een sterk chassis hebben", vertelt Bortoleto aan diverse media. "We beschikken nog niet over een auto waarmee we races kunnen winnen, maar de basis van het chassis is competitief."

De Braziliaan benadrukt echter dat de motor momenteel een aanzienlijk prestatieverschil veroorzaakt.

"Uit alle data blijkt dat we op motorisch vlak tekortkomen. We verliezen op sommige circuits meer dan een seconde per ronde en dat is absoluut geen overdrijving. Mattia Binotto heeft dat eerder ook al aangegeven."

Volgens Bortoleto is die achterstand pijnlijk zichtbaar, maar tegelijkertijd niet onverwacht voor een fabrikant die voor het eerst een eigen Formule 1-krachtbron ontwikkelt.

Audi rekent op grote stappen in ontwikkeling

Bortoleto benadrukt dat Audi alle onderdelen van de krachtbron zelf ontwikkelt en dat het project daardoor tijd nodig heeft om volwassen te worden.

"Dit is de realiteit van waar we nu staan, maar dat is ook logisch. Het is het eerste seizoen van onze motor en we ontwikkelen alles binnenshuis met mensen die al jarenlang bij Audi werken."

De coureur ziet dan ook één duidelijk aandachtspunt voor de komende maanden.

"De grootste ruimte voor verbetering zit zonder twijfel in de motor. Als we daar grote stappen kunnen zetten, hebben we een sterke basis om verder op te bouwen."

The Wolf

Posts: 1.077

Wat nou, moet je Max niet bewieroken Bortoleto?

  • 3
  • 23 jun 2026 - 20:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Gabriel Bortoleto Audi

Reacties (3)

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  • R-FAN

    Posts: 340

    Met 100 pk extra wint iedereen.

    Behalve Aston Martin dan

    • + 2
    • 23 jun 2026 - 19:14
  • The Wolf

    Posts: 1.077

    Wat nou, moet je Max niet bewieroken Bortoleto?

    • + 3
    • 23 jun 2026 - 20:28
  • racepace1

    Posts: 798

    Nou nee hoor Bortoletto ook dan niet, daar hebben jullie de aero nog lang niet voor!
    Het is geen WEC

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 20:56

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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

BR Gabriel Bortoleto -
  • Team Audi
  • Punten 21
  • Podiums 0
  • Grand Prix 31
  • Land Brazilië
  • Geb. datum 17 okt 2004 (21)
  • Geb. plaats Sao Paulo, Brazilië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Audi
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