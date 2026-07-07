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Red Bull probeert frustratie van Verstappen uit te leggen

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Red Bull probeert frustratie van Verstappen uit te leggen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft uitgelegd waarom Max Verstappen en Isack Hadjar zo kritisch waren op de auto. Verstappen maakte afgelopen weekend een gefrustreerde indruk, en haalde keihard uit naar zijn team. Mekies begrijpt die emoties wel, en stelt dat ook Hadjar flinke kritiek heeft geuit.

Verstappen en Red Bull beleefden een rampzalig raceweekend op het circuit van Silverstone. In de kwalificatie noteerde Verstappen slechts de zevende tijd, waarna hij vroeg om een motorwissel en aanpassingen aan zijn set-up. Het feit dat dit een pitlanestart zou opleveren, nam hij voor lief. Red Bull luisterde niet naar Verstappen, en op zondag viel hij vervolgens uit nadat hij crashte door een probleem met zijn achtervleugel. Er kwam stoom uit Verstappens oren, en hij haalde keihard uit.

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Wat zit er achter de frustratie van Verstappen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies had de kritiek vanzelfsprekend ook meegekregen. Bij de internationale media probeerde hij uit te leggen wat zijn stercoureur bedoelde: "Om te beginnen weten we dat Max niet blij was met de balans van de auto. Dat is gewoon een feit. Wat hij daarmee bedoelt, is dat hij voelt dat de onderliggende performance van de auto een veel beter resultaat kan opleveren als we het voor elkaar zouden krijgen om de beperkingen, die werden veroorzaakt door een gebrekkige balans, op te lossen. Dat is de kant van Max."

Lijken de klachten van Hadjar op die van Verstappen?

Ook Verstappens teamgenoot Hadjar was kritisch, en Mekies legt die kritiek uit: "Wat Isack betreft: hij houdt er ook dezelfde ervaringen op na, hij ziet een soortgelijk balansprobleem. We zitten dus niet in een situatie waarin coureur A het ene zegt en coureur B het andere."

Mekies legt uit dat er geen verschil zit in wat zijn coureurs proberen te zeggen, maar dat het meer draait om de manier waarop ze dit doen: "Ze omschrijven allebei een soortgelijke situatie. Ze doen dat alleen op een andere manier. Ik denk dat Max vooral projecteert wat hij denkt wat de potentie van de auto kan zijn, terwijl Isack, die nog nieuw is in deze wereld, daar nog niet zo diep op ingaat."

NicoS

Posts: 20.964

Gek. Na de aanstelling van Mekies werd juist het tegenovergestelde beweerd, en dat hij beter naar de coureurs luisterde….
Er schijnen toch wat meningen niet overeen te komen tussen het team en de coureurs.
Ook in Canada wilde het team dingen waarvan Max al bij voorbaat aangaf dat het niet zou w... [Lees verder]

  • 11
  • 7 jul 2026 - 09:55
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (6)

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  • The Wolf

    Posts: 1.172

    ik denk dat Laurent denkt dat Max denkt wat de potentie van zijn auto kan zijn en ik denk dat Laurent denkt dat daar Max zijn frustraties vandaan komen en ik denk dat daar de onzekerheid over Max zijn toekomst vandaan komt en ik denk dat Laurent dat ook denkt, ik denk ook dat meerdere mensen dat denken, en ik denk dat ik spoedig hoofdpijn krijg van al dat denkwerk

    • + 5
    • 7 jul 2026 - 08:40
    • f(1)orum

      Posts: 10.193

      Een Wolf moet niet denken, maar gewoon doen. Aan de andere kant is een denkende Wolf wel gedenkwaardig, dat dan weer wel.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 09:00
    • snailer

      Posts: 33.777

      Denken is een groot goed. Zeker als je het gebruikt voor nuttige dingen.

      Soms is het gewoon handiger om iets te weten.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 09:50
  • oale

    Posts: 808

    Het lijkt er steeds meer op dat Laurent en collega engineers, Max en Isaac zien al werknemers die slechts de auto bedienen. Enzo Ferrari was precies zo. De auto stond centraal, niet de individuele rijder. Waar in het verleden Horner vertrouwde op de input van Max - terecht zo laat de geschiedenis zien - heb ik inmiddels sterk de indruk dat Max en Isaac een auto moeten rijden die is afgesteld op een manier waarvan de engineers denken dat hij dan het snelst is.

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 08:55
    • NicoS

      Posts: 20.963

      Gek. Na de aanstelling van Mekies werd juist het tegenovergestelde beweerd, en dat hij beter naar de coureurs luisterde….
      Er schijnen toch wat meningen niet overeen te komen tussen het team en de coureurs.
      Ook in Canada wilde het team dingen waarvan Max al bij voorbaat aangaf dat het niet zou werken. Toch drukte ze dat door, Max heeft dat toen gedaan en bleek inderdaad niet te werken.
      De beste censor zit in de auto en dat is de coureur.
      Blijkbaar zitten ze niet op één lijn wat dat betreft.

      • + 11
      • 7 jul 2026 - 09:55
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.057

    Het is een denker

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 09:23

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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