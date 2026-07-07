Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft uitgelegd waarom Max Verstappen en Isack Hadjar zo kritisch waren op de auto. Verstappen maakte afgelopen weekend een gefrustreerde indruk, en haalde keihard uit naar zijn team. Mekies begrijpt die emoties wel, en stelt dat ook Hadjar flinke kritiek heeft geuit.

Verstappen en Red Bull beleefden een rampzalig raceweekend op het circuit van Silverstone. In de kwalificatie noteerde Verstappen slechts de zevende tijd, waarna hij vroeg om een motorwissel en aanpassingen aan zijn set-up. Het feit dat dit een pitlanestart zou opleveren, nam hij voor lief. Red Bull luisterde niet naar Verstappen, en op zondag viel hij vervolgens uit nadat hij crashte door een probleem met zijn achtervleugel. Er kwam stoom uit Verstappens oren, en hij haalde keihard uit.

Wat zit er achter de frustratie van Verstappen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies had de kritiek vanzelfsprekend ook meegekregen. Bij de internationale media probeerde hij uit te leggen wat zijn stercoureur bedoelde: "Om te beginnen weten we dat Max niet blij was met de balans van de auto. Dat is gewoon een feit. Wat hij daarmee bedoelt, is dat hij voelt dat de onderliggende performance van de auto een veel beter resultaat kan opleveren als we het voor elkaar zouden krijgen om de beperkingen, die werden veroorzaakt door een gebrekkige balans, op te lossen. Dat is de kant van Max."

Lijken de klachten van Hadjar op die van Verstappen?

Ook Verstappens teamgenoot Hadjar was kritisch, en Mekies legt die kritiek uit: "Wat Isack betreft: hij houdt er ook dezelfde ervaringen op na, hij ziet een soortgelijk balansprobleem. We zitten dus niet in een situatie waarin coureur A het ene zegt en coureur B het andere."

Mekies legt uit dat er geen verschil zit in wat zijn coureurs proberen te zeggen, maar dat het meer draait om de manier waarop ze dit doen: "Ze omschrijven allebei een soortgelijke situatie. Ze doen dat alleen op een andere manier. Ik denk dat Max vooral projecteert wat hij denkt wat de potentie van de auto kan zijn, terwijl Isack, die nog nieuw is in deze wereld, daar nog niet zo diep op ingaat."