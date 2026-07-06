Red Bull-teambaas Laurent Mekies staat nog steeds achter het besluit om het verzoek van Max Verstappen te negeren in Silverstone. Na de tegenvallend verlopen kwalificatie pleitte Verstappen voor een motorwissel en aanpassingen aan de set-up, maar Red Bull ging niet mee in dit verzoek. Het zorgde voor extra frustratie bij de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen beleefde een rampzalig weekend op het Britse circuit. In de kwalificatie worstelde hij met zijn auto en kwam hij niet verder dan de zeer teleurstellende zevende tijd. Na afloop klonk hij terneergeslagen, en stelde hij dat een motorwissel en een aangepaste set-up hem konden helpen. Verstappen zou dan vanuit de pitlane moeten starten, maar dat wilde hij voor lief nemen. In de race wist hij zich redelijk naar voren te vechten, maar crashte hij in de slotfase door een probleem met zijn achtervleugel.

Hoe reageert Red Bull?

Verstappen was zwaar gefrustreerd, en baalde dat Red Bull niet had geluisterd. Teambaas Laurent Mekies verklaarde dit besluit na afloop bij De Telegraaf: "Het was duidelijk dat we na de kwalificatie niet blij waren met de balans van de auto, om het zacht uit te drukken."

Mekies gaat verder met zijn verhaal: "En hoewel we wisten dat het niet plezierig zou worden voor Max om met deze auto te rijden, dachten we dat hij op deze manier alsnog een beter resultaat zou kunnen behalen, dan wanneer hij vanuit de pitlane zou beginnen."

'We accepteren de mening van Max'

Verstappen lag in de slotfase op podiumkoers, maar de crash gooide dus roet in het eten. Na afloop was hij niet blij met Red Bull, en Mekies snapt die woede wel: "We accepteren dat Max een ander idee had, hij bestuurt de auto. Maar ik weet niet zeker of die derde plek er wel in had gezeten, als we vanuit de pitstraat waren gestart."

Wat is de oorzaak van de problemen?

Het was de tweede keer in twee weken dat Verstappen crashte door een probleem met zijn achtervleugel. In Oostenrijk was hij van de baan gevlogen nadat zijn vleugel niet goed dichtging in de kwalificatie. Mekies stelt dat ze bij Red Bull hard gaan werken om de onderste steen boven te krijgen: "We moeten er zeker voor zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren."