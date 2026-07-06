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Red Bull staat nog steeds achter negeren verzoek Verstappen

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Red Bull staat nog steeds achter negeren verzoek Verstappen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies staat nog steeds achter het besluit om het verzoek van Max Verstappen te negeren in Silverstone. Na de tegenvallend verlopen kwalificatie pleitte Verstappen voor een motorwissel en aanpassingen aan de set-up, maar Red Bull ging niet mee in dit verzoek. Het zorgde voor extra frustratie bij de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen beleefde een rampzalig weekend op het Britse circuit. In de kwalificatie worstelde hij met zijn auto en kwam hij niet verder dan de zeer teleurstellende zevende tijd. Na afloop klonk hij terneergeslagen, en stelde hij dat een motorwissel en een aangepaste set-up hem konden helpen. Verstappen zou dan vanuit de pitlane moeten starten, maar dat wilde hij voor lief nemen. In de race wist hij zich redelijk naar voren te vechten, maar crashte hij in de slotfase door een probleem met zijn achtervleugel.

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Hoe reageert Red Bull?

Verstappen was zwaar gefrustreerd, en baalde dat Red Bull niet had geluisterd. Teambaas Laurent Mekies verklaarde dit besluit na afloop bij De Telegraaf: "Het was duidelijk dat we na de kwalificatie niet blij waren met de balans van de auto, om het zacht uit te drukken."

Mekies gaat verder met zijn verhaal: "En hoewel we wisten dat het niet plezierig zou worden voor Max om met deze auto te rijden, dachten we dat hij op deze manier alsnog een beter resultaat zou kunnen behalen, dan wanneer hij vanuit de pitlane zou beginnen."

'We accepteren de mening van Max'

Verstappen lag in de slotfase op podiumkoers, maar de crash gooide dus roet in het eten. Na afloop was hij niet blij met Red Bull, en Mekies snapt die woede wel: "We accepteren dat Max een ander idee had, hij bestuurt de auto. Maar ik weet niet zeker of die derde plek er wel in had gezeten, als we vanuit de pitstraat waren gestart."

Wat is de oorzaak van de problemen?

Het was de tweede keer in twee weken dat Verstappen crashte door een probleem met zijn achtervleugel. In Oostenrijk was hij van de baan gevlogen nadat zijn vleugel niet goed dichtging in de kwalificatie. Mekies stelt dat ze bij Red Bull hard gaan werken om de onderste steen boven te krijgen: "We moeten er zeker voor zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren."

Sander

Posts: 1.860

Mekies was te resultaatgericht in plaats van probleemoplossend. Dat is in deze fase ik denk niet de juiste beslissing geweest.

  • 2
  • 6 jul 2026 - 09:48
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (10)

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  • Sander

    Posts: 1.860

    Mekies was te resultaatgericht in plaats van probleemoplossend. Dat is in deze fase ik denk niet de juiste beslissing geweest.

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 09:48
  • Remco_F1

    Posts: 3.326

    Max wil meer dan dat er in het vat zit, alles op zijn kop zetten terwijl p3 max haalbare was is dan niet logisch, het is dan ook de vraag of de crash van Verstappen te maken had met wat Max graag had willen veranderen aan de auto, in dat geval is het dan weer logisch dat Max kwaad is.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 09:49
  • StevenQ

    Posts: 10.631

    Op zich ging het ook best goed en was Max ook gewoon 3e geworden als die achtervleugel niet weer geweigerd had, maar ze hebben geluk dat de crash op zich nog meeviel dit keer en er niet veel schade was verder

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 09:59
    • Pietje Bell

      Posts: 35.618

      Op zich ging het ook best goed?? Heb je de onboard uitspraken van Max gelezen die ik hier gisteren gepost heb? Ht ging helemaal niet goed. Alle problemen uit de kwalificatie waren er nog steeds, maar ja, men wou hun eigen zin doordrijven en niets veranderen.

      Mocht je mijn bericht gemist hebben hier nogmaals;

      "Een groot Max fan account heeft alle uitspraken van Max tijdens en na de GP uitgetypt.
      Ook zijn uitspraken bij Viaplay. 3 minuten aan één stuk:

      imgur.com/1e71aAd";

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 10:08
    • Pietje Bell

      Posts: 35.618

      imgur.com/1e71aAd

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 10:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.635

    Of topic.
    🎉🎉🎉🎉🍰🍰🍰🍰👍👍👍👍.
    Jullie nederig forumlid zit vandaag precies 10 jaar op dit prachtige forum.

    10 jaar met de meest inhoudelijke berichten die vriend en vijand verbaasd hebben.

    10 jaar lang volop vrienden gemaakt hier.

    10 jaar lang maar weinig vijanden gemaakt.

    10 jaar lang niemand in de maling genomen.

    10 jaar lang ....ik hoop samen met jullie er nog eens 10 jaar bij te doen.

    Dank jullie wel.

    Hoogachtend.... Ouw-sjagerijn.

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 10:11
    • Rimmer

      Posts: 13.360

      Nog eens 10 jaar? Dat red je niet, je probeert over je graf te regeren. Helaas Ouw.
      Maar gefeliciteerd met je jubileum!

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 10:20
  • monzaron

    Posts: 1.083

    Die Fransen blijven koppig, het moederschip wordt gaandeweg moeilijker bestuurbaar, bravo Red Bull

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 10:16
  • Knalpijp

    Posts: 2.484

    Twee Fransen aan het roer!! Werkt niet want Fransen werken niet!!

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 10:22
  • Pietje Bell

    Posts: 35.618

    Chiel van Koldenhoven interviewt Christian Horner.

    www.instagram.com/reel/DaaVrtik3QO/

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 10:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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