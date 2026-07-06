Red Bull overweegt hun achtervleugel aan te passen na de crash van Max Verstappen in de Britse Grand Prix. Verstappen vloog van de baan, omdat er een probleem was met de actieve aerodynamica op zijn achtervleugel. Het was de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurde, en teambaas Laurent Mekies wil geen oplossing uitsluiten.

Verstappen leek op weg te zijn naar een knappe derde plaats op het circuit van Silverstone, maar vlak voor het vallen van de vlag ging het mis. Verstappen vloog hard van de baan, en al snel bleek dat er iets aan de hand was met zijn achtervleugel. Eén week eerder was Verstappen ook al gecrasht in de kwalificatie in Oostenrijk, en de oorzaak hiervan lag ook bij de achtervleugel. Het waren twee verschillende problemen, maar dat nam niet weg dat de stoom uit de oren van Verstappen kwam.

Begrip voor de woede

Red Bull-teambaas Laurent Mekies begrijpt de woede van zijn coureur. Balend begint hij met zijn verhaal in gesprek met The Race: "Kijk, hij heeft gelijk dat hij ontevreden is. Het is voor coureurs niet prettig als de auto hun in de steek laat in snelle bochten in twee raceweekenden op rij, of dat nu komt door verschillende redenen of niet. En het is, zij het op veel kleinere schaal, voor ons als groep ook heel onaangenaam om onze coureurs in de grindbak te zien belanden."

Wat gaat Red Bull nu doen?

Red Bull gaat op onderzoek uit om te zien wat er aan de hand was: "Ik twijfel er niet aan dat wij als team er alles wat mogelijk is aan gaan doen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren. Vandaag hebben we daarin gefaald. We nemen dat zo serieus als het maar kan, en daarom is het minste wat Max vandaag kan voelen de teleurstelling."

Mekies wilde niet precies uitleggen wat er aan de hand was, maar hij kondigde wel aan dat ze alles gaan onderzoeken: "Of het nu wel of niet hetzelfde probleem was, dat maakt niet zoveel uit. We gaan het hele gebied bekijken om ervoor te zorgen dat er nul procent kans is dat dit nog een keer kan gebeuren."

Gaat Red Bull de vleugel aanpassen?

Of dit betekent dat Red Bull afscheid gaat nemen van hun macarena-vleugel, wilde Mekies nog niet zeggen: "Het antwoord is, dat wij alles gaan doen wat nodig is om aan de veilige kant te zitten. We hebben nu een aantal races gereden met dit concept. We rijden ermee sinds Miami. We hebben een aantal races achter de rug, dus het is te vroeg in de analyse om te zeggen dat we een probleem hebben met het concept. We laten niets liggen, we houden alle opties open."