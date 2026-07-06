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Red Bull overweegt auto aan te passen na nieuwe crash Verstappen

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Red Bull overweegt auto aan te passen na nieuwe crash Verstappen

Red Bull overweegt hun achtervleugel aan te passen na de crash van Max Verstappen in de Britse Grand Prix. Verstappen vloog van de baan, omdat er een probleem was met de actieve aerodynamica op zijn achtervleugel. Het was de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurde, en teambaas Laurent Mekies wil geen oplossing uitsluiten.

Verstappen leek op weg te zijn naar een knappe derde plaats op het circuit van Silverstone, maar vlak voor het vallen van de vlag ging het mis. Verstappen vloog hard van de baan, en al snel bleek dat er iets aan de hand was met zijn achtervleugel. Eén week eerder was Verstappen ook al gecrasht in de kwalificatie in Oostenrijk, en de oorzaak hiervan lag ook bij de achtervleugel. Het waren twee verschillende problemen, maar dat nam niet weg dat de stoom uit de oren van Verstappen kwam.

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Begrip voor de woede

Red Bull-teambaas Laurent Mekies begrijpt de woede van zijn coureur. Balend begint hij met zijn verhaal in gesprek met The Race: "Kijk, hij heeft gelijk dat hij ontevreden is. Het is voor coureurs niet prettig als de auto hun in de steek laat in snelle bochten in twee raceweekenden op rij, of dat nu komt door verschillende redenen of niet. En het is, zij het op veel kleinere schaal, voor ons als groep ook heel onaangenaam om onze coureurs in de grindbak te zien belanden."

Wat gaat Red Bull nu doen?

Red Bull gaat op onderzoek uit om te zien wat er aan de hand was: "Ik twijfel er niet aan dat wij als team er alles wat mogelijk is aan gaan doen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren. Vandaag hebben we daarin gefaald. We nemen dat zo serieus als het maar kan, en daarom is het minste wat Max vandaag kan voelen de teleurstelling."

Mekies wilde niet precies uitleggen wat er aan de hand was, maar hij kondigde wel aan dat ze alles gaan onderzoeken: "Of het nu wel of niet hetzelfde probleem was, dat maakt niet zoveel uit. We gaan het hele gebied bekijken om ervoor te zorgen dat er nul procent kans is dat dit nog een keer kan gebeuren."

Gaat Red Bull de vleugel aanpassen?

Of dit betekent dat Red Bull afscheid gaat nemen van hun macarena-vleugel, wilde Mekies nog niet zeggen: "Het antwoord is, dat wij alles gaan doen wat nodig is om aan de veilige kant te zitten. We hebben nu een aantal races gereden met dit concept. We rijden ermee sinds Miami. We hebben een aantal races achter de rug, dus het is te vroeg in de analyse om te zeggen dat we een probleem hebben met het concept. We laten niets liggen, we houden alle opties open."

f(1)orum

Posts: 10.189

"Red Bull overweegt auto aan te passen na nieuwe crash Verstappen"
Max overweegt contract aan te passen na nieuwe crash Verstappen.

  • 7
  • 6 jul 2026 - 12:56
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (8)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.189

    "Red Bull overweegt auto aan te passen na nieuwe crash Verstappen"
    Max overweegt contract aan te passen na nieuwe crash Verstappen.

    • + 7
    • 6 jul 2026 - 12:56
  • NicoS

    Posts: 20.960

    Dat de pace om voor de overwinning er nog niet helemaal is is tot daar aan toe, maar ze moeten zorgen dat de auto wel de finish haalt.

    • + 6
    • 6 jul 2026 - 13:04
  • Dale U

    Posts: 1.983

    Eerst bekijken... terecht, dan eventueel actie ondernemen. Moet zeggen dat de opening van de Kebab vleugel van RB wel groot is. Die moet toch aan bepaalde afmetingen voldoen ??
    Dat soort kinderziektes hebt je gewoon het 1e seizoen, kijk naar de andere teams....
    We wachten België af.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 13:04
    • ADN

      Posts: 407

      Ferrari pakte het heel anders aan. Bij Red Bull zat het er ineens op en werd er direct mee gereden. Ferrari testte er diverse malen mee (wintertests, maar ook vrije trainingen tijdens grand prix weekenden) alvorens er daadwerkelijk mee te gaan racen. Bij Ferrari zijn alle kinderziekten voortijdig opgelost. Max ondervindt de problemen van denk ik te snelle lancering.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:31
  • Aajd Flupke

    Posts: 243

    De FIA zou Red Bull moeten verbieden om nog met deze vleugel te rijden ivm de veiligheid. CHANGE YOUR F*CKING CAR

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 13:08
  • RH

    Posts: 801

    Gelukkig hebben ze wel de beste performance

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 13:28
  • Hagueian

    Posts: 8.881

    De vleugel zelf is goed en daar plukt men ook de vruchten van. Er zit ergens gewoon een zwak punt en dat zal echt wel snel gevonden worden. Ik weet niet of ze een andere vleugel hebben maar op SPA wil je sowieso met deze vleugel rijden natuurlijk. Daar heb je er een enorm voordeel van. Mits hij sluit natuurlijk.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 13:52
  • Tifoso-01

    Posts: 3.876

    OT: Vanaf 2027 weer een sprintrace erbij in Monza (voor 3 jaar)

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 14:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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