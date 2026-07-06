Max Verstappen lijkt morgen te vertrekken naar de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Verstappen heeft een zeer frustrerend raceweekend in Silverstone achter de rug, en dat heeft voor veel extra geruchten over zijn toekomst gezorgd. Die verhalen lijken dan ook niet te verdwijnen, en de vraag is wat hij morgen in Engeland gaat doen.

De stoom kwam afgelopen weekend uit de oren van Verstappen. Na een teleurstellende zevende plaats in de kwalificatie, stelde hij voor om de motor te wisselen en de set-up aan te passen. Verstappen had geen goed gevoel in de auto, en de bijbehorende pitlanestart wilde hij voor lief nemen. Red Bull besloot dat echter niet te doen, wat voor frustratie bij Verstappen zorgde. In de race lag hij op podiumkoers, maar viel hij vlak voor de finish uit na een crash die werd veroorzaakt door een probleem met de actieve aerodynamica van zijn achtervleugel.

Opvallend reisje

Verstappen was na afloop witheet, en hij suggereerde dat hij voorlopig niets met Red Bull te maken wil hebben. Dat lijkt nu toch iets anders te liggen, want GPToday.net heeft begrepen dat Verstappens vliegveld morgen naar Cranfield vliegt. Het is de verwachting dat Verstappens privéjet rond 08:00 vertrekt vanaf het vliegveld van Nice, en dan koers zet richting Cranfield. Dit Britse vliegveld ligt vlak naast Milton Keynes, waar de Red Bull-fabriek gevestigd is.

Wat gaat er gebeuren in Milton Keynes?

Of Verstappen zelf ook aan boord zit, of dat zijn management met het vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk vliegt, is niet duidelijk. Het lijkt er nu op dat Verstappen rond 18:00 Britse tijd weer vertrekt vanuit Cranfield, maar dat soort tijden kunnen veranderen. Het komt vaker voor dat er later wordt vertrokken, wat kan komen door bijvoorbeeld files, uitgelopen meetings of andere zaken.

Wat er gaat gebeuren op de Red Bull-fabriek, is niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat Verstappen plaatsneemt in de simulator, iets wat hij regelmatig doet in de week voor een Grand Prix. Met het oog op de Belgische Grand Prix van over twee weken, kan hij bijvoorbeeld vroeg beginnen met de voorbereidingen. Opvallend genoeg vliegt Verstappen vaak pas aan het einde van de week naar Milton Keynes voor een simdag.

De veelbesproken exitclausule

Voor Verstappen is het nu in ieder geval een onrustige periode. De frustratie is al het hele seizoen groot, en Red Bull kijkt tegen een grote achterstand aan. Verstappen staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en kan nu gebruikmaken van zijn exitclausules. In Silverstone wilde hij in ieder geval nog niets kwijt over zijn toekomst.