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Hadjar haalt uit naar Red Bull: "Zinloos om zo te racen"

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Hadjar haalt uit naar Red Bull: "Zinloos om zo te racen"

Isack Hadjar heeft stevig uitgehaald naar Red Bull Racing na de sprintrace op Silverstone. De Fransman werkte opnieuw een overtuigende kwalificatie af en zat dicht in de buurt van Max Verstappen, maar zag zijn sterke uitgangspositie al na enkele meters volledig verdwijnen. Volgens Hadjar kampt Red Bull met een hardnekkig probleem waar voorlopig niemand een oplossing voor lijkt te hebben.

Hadjar maakte vrijdag indruk door zich als achtste te kwalificeren voor de sprintrace, op slechts een tiende van Verstappen. In de race zelf zakte hij echter al direct terug in het veld. Na afloop sprak de Fransman bij Viaplay openlijk zijn frustratie uit over de terugkerende problemen bij de starts.

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'Iedere start verliezen we meerdere plaatsen'

"Het lukt ons gewoon niet om goede starts te maken en eerlijk gezegd begrijpen we nog altijd niet waarom", verzuchtte Hadjar. "Het voelt bijna zinloos om te racen als je vooraf al weet dat je bij de start meteen vier plaatsen verliest. Bij mij waren het er zelfs nog meer. Het is iedere keer opnieuw hetzelfde en dat is echt schokkend."

Toen hem werd gevraagd waar het probleem precies vandaan komt, moest de Racing Bulls-coureur het antwoord schuldig blijven. "Als ik wist wat er misging, hadden we dit probleem allang opgelost. Vorig seizoen had ik 24 keer op rij een goede start, dus het ligt niet aan de coureurs."

Vergelijking met Racing Bulls zorgt voor extra frustratie

Volgens Hadjar lijkt het probleem vooral sinds de invoering van de nieuwe reglementen en de aangepaste motorconfiguratie te zijn ontstaan. "Sinds die veranderingen krijgen we het gewoon niet meer voor elkaar. Het opvallende is dat Racing Bulls veel betere starts maakt dan wij. Dat maakt het alleen maar vreemder."

Daarmee lijkt Hadjar de vinger op de zere plek te leggen. Omdat Racing Bulls met hetzelfde motorpakket rijdt, lijkt het probleem niet bij de krachtbron zelf te liggen. Eerder wijst alles erop dat Red Bull Racing worstelt met de afstelling of de startprocedure, waardoor de coureurs keer op keer kostbare posities verliezen zodra de lichten uitgaan.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (2)

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  • Flexwing

    Posts: 442

    Zou zeggen even kopieeren dan.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 16:43
  • RonHymer

    Posts: 224

    Doelde hij niet meer op het motor concept?

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 16:50

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Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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