Isack Hadjar heeft stevig uitgehaald naar Red Bull Racing na de sprintrace op Silverstone. De Fransman werkte opnieuw een overtuigende kwalificatie af en zat dicht in de buurt van Max Verstappen, maar zag zijn sterke uitgangspositie al na enkele meters volledig verdwijnen. Volgens Hadjar kampt Red Bull met een hardnekkig probleem waar voorlopig niemand een oplossing voor lijkt te hebben.

Hadjar maakte vrijdag indruk door zich als achtste te kwalificeren voor de sprintrace, op slechts een tiende van Verstappen. In de race zelf zakte hij echter al direct terug in het veld. Na afloop sprak de Fransman bij Viaplay openlijk zijn frustratie uit over de terugkerende problemen bij de starts.

'Iedere start verliezen we meerdere plaatsen'

"Het lukt ons gewoon niet om goede starts te maken en eerlijk gezegd begrijpen we nog altijd niet waarom", verzuchtte Hadjar. "Het voelt bijna zinloos om te racen als je vooraf al weet dat je bij de start meteen vier plaatsen verliest. Bij mij waren het er zelfs nog meer. Het is iedere keer opnieuw hetzelfde en dat is echt schokkend."

Toen hem werd gevraagd waar het probleem precies vandaan komt, moest de Racing Bulls-coureur het antwoord schuldig blijven. "Als ik wist wat er misging, hadden we dit probleem allang opgelost. Vorig seizoen had ik 24 keer op rij een goede start, dus het ligt niet aan de coureurs."

Vergelijking met Racing Bulls zorgt voor extra frustratie

Volgens Hadjar lijkt het probleem vooral sinds de invoering van de nieuwe reglementen en de aangepaste motorconfiguratie te zijn ontstaan. "Sinds die veranderingen krijgen we het gewoon niet meer voor elkaar. Het opvallende is dat Racing Bulls veel betere starts maakt dan wij. Dat maakt het alleen maar vreemder."

Daarmee lijkt Hadjar de vinger op de zere plek te leggen. Omdat Racing Bulls met hetzelfde motorpakket rijdt, lijkt het probleem niet bij de krachtbron zelf te liggen. Eerder wijst alles erop dat Red Bull Racing worstelt met de afstelling of de startprocedure, waardoor de coureurs keer op keer kostbare posities verliezen zodra de lichten uitgaan.