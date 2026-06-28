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Hadjar tevreden met zesde plek in Oostenrijk: “Beste racetempo van het seizoen”

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Hadjar tevreden met zesde plek in Oostenrijk: “Beste racetempo van het seizoen”

Isack Hadjar is tevreden met zijn resultaat tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, maar denkt dat er nog wel het een en ander moet gebeuren om nog competitiever te worden. De Fransman is blij met zijn zesde positie in de thuisrace van Red Bull Racing

Hadjar startte als achtste en na een mindere start moest hij vanaf de negende positie naar boven zien te klimmen. Hadjar was daardoor meermaals in gevecht met de McLarens en Ferrari's. Hij eindigde uiteindelijk boven Lando Norris en Charles Leclerc

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Agressief racen

Hadjar is erg blij met de progressie die Red Bull heeft geboekt in Oostenrijk. "Dat was zonder twijfel het beste racetempo dat ik dit jaar heb gehad", aldus de Fransman tegenover Viaplay na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. De RB22 is flink sterker vergeleken met de eerste paar races, maar ze zijn er nog niet helemaal. "Het is jammer, weet je, vanaf de achtste startplaats wist ik dat ik niet alle McLarens en Ferrari’s voor me kon inhalen. Ik wist wel dat ik de strijd kon aangaan. Maar ja, vanaf de achtste startplaats moet je gewoon agressief racen."

Er is nog echter nog een probleem met de Red Bull, maar dat past bij het agressieve rijden waar Hadjar het over heeft. "Aan het einde van elke stint raakten mijn banden steeds op, maar uiteindelijk was het de meest efficiënte race. Dus ja, niet slecht." De banden slijten sneller onder je vandaan als je meer het randje opzoekt, dus de Fransman zegt niets baanbrekends. 

Goede updates

Hadjar heeft veel vertrouwen in de toekomst bij Red Bull, want de updates werken goed. "Ja, zeker. Ik bedoel, ik denk dat we de auto dit weekend niet in de juiste afstelling hebben gekregen, en toch is hij zo al erg snel. Ik denk dat hij meer potentieel heeft dan we dit weekend hebben laten zien." Hadjar staat na de GP van Oostenrijk op de achtste plek in het wereldkampioenschap met 42 punten.

snailer

Posts: 33.629

Gewoon een seconde per ronde langzamer dan zijn teamgenoot. Is gewoon niet goed genoeg.

  • 2
  • 28 jun 2026 - 20:03
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • snailer

    Posts: 33.629

    Gewoon een seconde per ronde langzamer dan zijn teamgenoot. Is gewoon niet goed genoeg.

    • + 2
    • 28 jun 2026 - 20:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 85
  • Podiums 1
  • Grand Prix 31
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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