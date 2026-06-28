Isack Hadjar is tevreden met zijn resultaat tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, maar denkt dat er nog wel het een en ander moet gebeuren om nog competitiever te worden. De Fransman is blij met zijn zesde positie in de thuisrace van Red Bull Racing.

Hadjar startte als achtste en na een mindere start moest hij vanaf de negende positie naar boven zien te klimmen. Hadjar was daardoor meermaals in gevecht met de McLarens en Ferrari's. Hij eindigde uiteindelijk boven Lando Norris en Charles Leclerc.

Agressief racen

Hadjar is erg blij met de progressie die Red Bull heeft geboekt in Oostenrijk. "Dat was zonder twijfel het beste racetempo dat ik dit jaar heb gehad", aldus de Fransman tegenover Viaplay na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. De RB22 is flink sterker vergeleken met de eerste paar races, maar ze zijn er nog niet helemaal. "Het is jammer, weet je, vanaf de achtste startplaats wist ik dat ik niet alle McLarens en Ferrari’s voor me kon inhalen. Ik wist wel dat ik de strijd kon aangaan. Maar ja, vanaf de achtste startplaats moet je gewoon agressief racen."

Er is nog echter nog een probleem met de Red Bull, maar dat past bij het agressieve rijden waar Hadjar het over heeft. "Aan het einde van elke stint raakten mijn banden steeds op, maar uiteindelijk was het de meest efficiënte race. Dus ja, niet slecht." De banden slijten sneller onder je vandaan als je meer het randje opzoekt, dus de Fransman zegt niets baanbrekends.

Goede updates

Hadjar heeft veel vertrouwen in de toekomst bij Red Bull, want de updates werken goed. "Ja, zeker. Ik bedoel, ik denk dat we de auto dit weekend niet in de juiste afstelling hebben gekregen, en toch is hij zo al erg snel. Ik denk dat hij meer potentieel heeft dan we dit weekend hebben laten zien." Hadjar staat na de GP van Oostenrijk op de achtste plek in het wereldkampioenschap met 42 punten.