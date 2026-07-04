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FIA-stewards openen onderzoek naar incident met Hadjar

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FIA-stewards openen onderzoek naar incident met Hadjar

De FIA-stewards zijn na afloop van de sprintrace op het circuit van Silverstone een aantal onderzoeken gestart naar meerdere incidenten. Liam Lawson, Isack Hadjar en Nico Hülkenberg moeten tekst en uitleg komen geven, en hierdoor staat de uitslag van de sprintrace nog niet helemaal vast.

De sprintrace op het circuit van Silverstone werd gekenmerkt door de vele positiewisselingen die werden veroorzaakt door het batterijbeheer. Het zorgde voor veel duels, en dus ook voor de nodige incidentjes. Tijdens de race werd Sergio Pérez bestraft voor een crash met Fernando Alonso, en de stewards kijken ook naar een aantal andere duels. Zo mag Audi-coureur Nico Hülkenberg komen uitleggen waarom hij van de baan is geschoten en daar een voordeel uit heeft gehaald.

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Wat onderzoeken de stewards?

Het incident van Hülkenberg bleef buiten beeld, terwijl een ander duel wel veel duidelijker werd laten zien. Lawson en Hadjar vochten in de slotfase van de sprintrace om positie, en dat ging nog maar net goed. Het duel eindigde bijna in tranen, en Hadjar klaagde steen en been over het gedrag van Racing Bulls-coureur Lawson. 

De Nieuw-Zeelander stuurde bij het aanremmen voor de bocht richting Hadjar, en daar schrok de Red Bull-coureur van. De stewards hebben dan ook een onderzoek geopend naar moving under braking, en dat kan hem een straf gaan opleveren. 

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Lawson kwam op de achtste plaats over de streep, en pakte daarmee het laatste puntje van de sprintrace. Als hij een straf ontvangt van de stewards, dan gaat dat puntje waarschijnlijk naar Hadjar. De Fransman kende een tegenvallende sprintrace, en zakte ver door het veld na een mislukte start. Voor de stewards wordt het dan ook nog even doorwerken tot en met de start van de kwalificatie. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen gaat om 17:00 Nederlandse tijd van start, en het is de verwachting dat er voor die tijd een knoop wordt doorgehakt.

skibeest

Posts: 2.116

Ik dacht toch echt dat Gadjar stout was geweest, gezien de titel

  • 1
  • 4 jul 2026 - 14:56
F1 Nieuws Liam Lawson Isack Hadjar Racing Bulls Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (3)

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  • skibeest

    Posts: 2.116

    Ik dacht toch echt dat Gadjar stout was geweest, gezien de titel

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 14:56
    • koppie toe

      Posts: 5.438

      Met Lawson in de titel zou niemand het lezen.

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 15:34
  • Larry Perkins

    Posts: 66.051

    Dat krijg je met twee teams van dezelfde eigenaar. Oh wacht...

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 16:27

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Datum
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-
Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 72
  • Podiums 0
  • Grand Prix 43
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Racing Bulls
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