De FIA-stewards zijn na afloop van de sprintrace op het circuit van Silverstone een aantal onderzoeken gestart naar meerdere incidenten. Liam Lawson, Isack Hadjar en Nico Hülkenberg moeten tekst en uitleg komen geven, en hierdoor staat de uitslag van de sprintrace nog niet helemaal vast.

De sprintrace op het circuit van Silverstone werd gekenmerkt door de vele positiewisselingen die werden veroorzaakt door het batterijbeheer. Het zorgde voor veel duels, en dus ook voor de nodige incidentjes. Tijdens de race werd Sergio Pérez bestraft voor een crash met Fernando Alonso, en de stewards kijken ook naar een aantal andere duels. Zo mag Audi-coureur Nico Hülkenberg komen uitleggen waarom hij van de baan is geschoten en daar een voordeel uit heeft gehaald.

Wat onderzoeken de stewards?

Het incident van Hülkenberg bleef buiten beeld, terwijl een ander duel wel veel duidelijker werd laten zien. Lawson en Hadjar vochten in de slotfase van de sprintrace om positie, en dat ging nog maar net goed. Het duel eindigde bijna in tranen, en Hadjar klaagde steen en been over het gedrag van Racing Bulls-coureur Lawson.

De Nieuw-Zeelander stuurde bij het aanremmen voor de bocht richting Hadjar, en daar schrok de Red Bull-coureur van. De stewards hebben dan ook een onderzoek geopend naar moving under braking, en dat kan hem een straf gaan opleveren.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Lawson kwam op de achtste plaats over de streep, en pakte daarmee het laatste puntje van de sprintrace. Als hij een straf ontvangt van de stewards, dan gaat dat puntje waarschijnlijk naar Hadjar. De Fransman kende een tegenvallende sprintrace, en zakte ver door het veld na een mislukte start. Voor de stewards wordt het dan ook nog even doorwerken tot en met de start van de kwalificatie. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen gaat om 17:00 Nederlandse tijd van start, en het is de verwachting dat er voor die tijd een knoop wordt doorgehakt.