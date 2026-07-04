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'FIA gaat dit weekend in gesprek met Red Bull-top'

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'FIA gaat dit weekend in gesprek met Red Bull-top'

Het lijkt er sterk op dat de Red Bull-top dit weekend in gesprek gaat met de FIA. De Oostenrijkse renstal had een review aangevraagd nadat de FIA ze had aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, en dat is dan ook één van de zaken die ze gaan bespreken.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorreglementen. Om ervoor te zorgen dat er een fabrikant niet tegen een enorme achterstand aanloopt, werd het ADUO-programma in het leven geroepen. Tot verrassing van velen werd Red Bull Powertrains aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, wat dus betekent dat ook Mercedes gebruik mag maken van tokens om de krachtbron te verbeteren. Red Bull was het hier niet mee eens, en ze vroegen de FIA om de data nog een keer te bekijken.

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Volgens De Telegraaf heeft de FIA dit verzoek zeer serieus genomen. Ze zouden tien mensen vrij hebben gemaakt om de data nog een keer te bekijken, en die review nam acht (!) dagen in beslag. De FIA blijft echter achter hun besluit staan, en daar gaan ze dit weekend over in gesprek met de hoge heren van Red Bull.

Wat gaat er dit weekend gebeuren?

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis zou de mensen van Red Bull hebben uitgenodigd om dit weekend met elkaar om tafel te gaan in Silverstone. Red Bulls sportieve baas Oliver Mintzlaff en aandeelhouder Mark Mateschitz zijn dit weekend aanwezig in de paddock, en ze zullen dus aanschuiven bij de FIA. Daar zullen alle data stap voor stap worden doorlopen en zal er tekst en uitleg worden gegeven. Volgens De Telegraaf staat er ook een gesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem op de planning, maar hier zullen ze meer over de betrokkenheid van Red Bull bij de autosport in het algemeen gaan praten.

Het zijn niet de enige gesprekken die worden gevoerd tussen Red Bull en de FIA. Later deze week staat er volgens de krant ook een gesprek op de planning tussen Tombazis en Red Bull, hier zal ook teambaas Laurent Mekies bij aanwezig zijn. Het zou hier gaan om een meer technisch gesprek.

Snorremans

Posts: 309

Heb RB altijd hoog zitten maar hier hebben ze gewoon zitten slapen. Mercedes en Ferrari hebben dit spelletje gewoon slim gespeeld. Technisch gezien kan je dir niemand kwalijk nemen behalve RB zelf. In het ergse geval hebben ze hier nog jaren last van als de rest alleen het electrisch gedeelte bli... [Lees verder]

  • 6
  • 4 jul 2026 - 08:46
F1 Nieuws Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (7)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 989

    Ik zou een paar advocaten meenemen

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 08:07
  • Snorremans

    Posts: 309

    Heb RB altijd hoog zitten maar hier hebben ze gewoon zitten slapen. Mercedes en Ferrari hebben dit spelletje gewoon slim gespeeld. Technisch gezien kan je dir niemand kwalijk nemen behalve RB zelf. In het ergse geval hebben ze hier nog jaren last van als de rest alleen het electrisch gedeelte blijft door ontwikkelen.

    • + 6
    • 4 jul 2026 - 08:46
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.409

    Duidelijk te zien dat Rbr de beste motor hebben. Uhu. Ferrari haalde een topsnelheid dat 8km hoger was dan Rbr. Ik weet een ding zeker: onder Horner was dit nooit gebeurd.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 08:55
    • Pietje Bell

      Posts: 35.584

      Horner is akkoord gegaan met het feit dat alleen de ICE's zouden worden
      vergeleken.

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 09:58
    • Snorremans

      Posts: 309

      Dat zegt toch helemaal niks. Ze kunnen die voordelen wel uit aerodynamisch oogpunt halen.

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 10:46
  • Pietje Bell

    Posts: 35.584

    Kan mij iemand vertellen waarom de FIA met de eigenaren van Red Bull praten over
    de resultaten van het onderzoek, terwijl Mekies van RBR het onderzoek aan heeft
    gevraagd, maar hier niet bij aanwezig zal zijn?

    Als bijvoorbeeld Toto een onderzoek aan heeft gevraagd gaat de FIA toch ook niet
    met de Mercedes-Benz Group AG aandeelhouders en CEO Ola Källenius praten?.

    • + 2
    • 4 jul 2026 - 11:07
    • koppie toe

      Posts: 5.436

      Inderdaad vermoedelijk zal het gaan over de twee teams naar aanleiding van de brief die van McLaren afkomstig is.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 12:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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