Het lijkt er sterk op dat de Red Bull-top dit weekend in gesprek gaat met de FIA. De Oostenrijkse renstal had een review aangevraagd nadat de FIA ze had aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, en dat is dan ook één van de zaken die ze gaan bespreken.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorreglementen. Om ervoor te zorgen dat er een fabrikant niet tegen een enorme achterstand aanloopt, werd het ADUO-programma in het leven geroepen. Tot verrassing van velen werd Red Bull Powertrains aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, wat dus betekent dat ook Mercedes gebruik mag maken van tokens om de krachtbron te verbeteren. Red Bull was het hier niet mee eens, en ze vroegen de FIA om de data nog een keer te bekijken.

Wat heeft de FIA besloten?

Volgens De Telegraaf heeft de FIA dit verzoek zeer serieus genomen. Ze zouden tien mensen vrij hebben gemaakt om de data nog een keer te bekijken, en die review nam acht (!) dagen in beslag. De FIA blijft echter achter hun besluit staan, en daar gaan ze dit weekend over in gesprek met de hoge heren van Red Bull.

Wat gaat er dit weekend gebeuren?

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis zou de mensen van Red Bull hebben uitgenodigd om dit weekend met elkaar om tafel te gaan in Silverstone. Red Bulls sportieve baas Oliver Mintzlaff en aandeelhouder Mark Mateschitz zijn dit weekend aanwezig in de paddock, en ze zullen dus aanschuiven bij de FIA. Daar zullen alle data stap voor stap worden doorlopen en zal er tekst en uitleg worden gegeven. Volgens De Telegraaf staat er ook een gesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem op de planning, maar hier zullen ze meer over de betrokkenheid van Red Bull bij de autosport in het algemeen gaan praten.

Het zijn niet de enige gesprekken die worden gevoerd tussen Red Bull en de FIA. Later deze week staat er volgens de krant ook een gesprek op de planning tussen Tombazis en Red Bull, hier zal ook teambaas Laurent Mekies bij aanwezig zijn. Het zou hier gaan om een meer technisch gesprek.