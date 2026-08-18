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Viaplay verspreidt bericht: Formule 1 in Nederland wordt duurder

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Viaplay verspreidt bericht: Formule 1 in Nederland wordt duurder

Videoland lijkt alvast te anticiperen op de mogelijke overname van Viaplay door DPG Media. Het streamingplatform, dat onderdeel is van het mediabedrijf, heeft abonnees geïnformeerd over aangepaste abonnementsvoorwaarden. Vooral de passages over bundels en toekomstige prijswijzigingen vallen op met het oog op de mogelijke deal.

Videoland stuurde een mail naar alle abonnees waarin drie belangrijke wijzigingen worden uitgelicht. Zo wordt verduidelijkt dat er verschillende abonnementen zijn en wat het verschil is tussen varianten met en zonder reclame. Ook is toegevoegd dat abonnementen via derden of als onderdeel van een bundel kunnen worden aangeboden. Daarnaast legt Videoland uitgebreider uit wanneer en waarom de dienst, voorwaarden of prijs in de toekomst kunnen veranderen.

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Videoland kan prijs makkelijker aanpassen

Dat laatste punt is opvallend vanwege de mogelijke komst van Viaplay. Viaplay werkt momenteel al met verschillende abonnementsvormen, waarbij klanten afhankelijk van hun keuze wel of geen reclame te zien krijgen. Ook Videoland kent verschillende opties: TV Gemist, Basis, Plus en Premium. Alleen bij Plus en Premium worden programma's volledig zonder reclame aangeboden.

Vooral de aangepaste voorwaarden rond prijswijzigingen lijken relevant voor de mogelijke overname. Als Viaplay onderdeel wordt van DPG Media, krijgt Videoland er niet alleen films en series bij, maar ook een uitgebreid pakket aan live sportrechten. Denk daarbij aan darts, de Premier League en de Bundesliga. Het ligt dan voor de hand dat de kosten voor het streamingaanbod zullen stijgen.

Nieuwe voorwaarden bieden ruimte voor prijsstijging

In de nieuwe voorwaarden staat bij punt 5.4 dat Videoland de abonnementsprijs tijdens de looptijd mag aanpassen wanneer daar een objectieve reden voor bestaat. Daarbij worden onder meer hogere kosten voor content, techniek of dienstverlening, inflatie, belastingwijzigingen en investeringen in de dienst genoemd. Ook extra content of nieuwe functionaliteiten kunnen volgens de voorwaarden aanleiding zijn voor een prijswijziging. Die verhoging moet wel redelijk zijn in verhouding tot de aanleiding.

Daarmee lijkt Videoland zichzelf alvast ruimte te geven om de prijzen te verhogen wanneer Viaplay officieel wordt toegevoegd aan DPG Media. Abonnees hoeven daarbij niet direct voor een verrassende prijsverhoging te vrezen. Videoland stelt dat klanten uiterlijk één maand voor een wijziging worden geïnformeerd. Wie het niet eens is met de nieuwe prijs, kan de overeenkomst vervolgens kosteloos opzeggen vóór de ingangsdatum van de prijswijziging.

The Wolf

Posts: 1.282

Hoewel afgelopen jaren flink duurder geworden, is anno nu F1TV de beste en voordeligste optie als het je puur om F1 te doen is, Videoland / Viaplay is flink meer betalen en meer irrelevante rommel waar je niet naar kijkt (althans ik niet)

  • 7
  • 18 aug 2026 - 09:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Viaplay

Reacties (9)

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  • The Wolf

    Posts: 1.282

    Is Albers daar Toto's gebit aan het checken?

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 08:49
    • f(1)orum

      Posts: 10.320

      Hij onderzoekt of er ook aan deze kant een gat is waar hij in kan duiken....

      • + 1
      • 18 aug 2026 - 08:56
  • Kampsie

    Posts: 1.720

    Waarom viaplay in de titel?

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 09:20
    • Pietje Bell

      Posts: 36.243

      Geen flauw idee, want Videoland heeft een bericht/mail verstuurd
      en niet Viaplay.

      "Viaplay verspreidt bericht: Formule 1 in Nederland wordt duurder

      Videoland stuurde een mail naar alle abonnees waarin drie belangrijke wijzigingen worden uitgelicht."

      • + 2
      • 18 aug 2026 - 09:31
  • StevenQ

    Posts: 10.686

    Ik kijk nog steeds via F1TV, niet via videoland of Viaplay, dat kan ook gewoon in Nederland

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 09:26
    • The Wolf

      Posts: 1.282

      Hoewel afgelopen jaren flink duurder geworden, is anno nu F1TV de beste en voordeligste optie als het je puur om F1 te doen is, Videoland / Viaplay is flink meer betalen en meer irrelevante rommel waar je niet naar kijkt (althans ik niet)

      • + 7
      • 18 aug 2026 - 09:38
  • powered by bye

    Posts: 545

    Ohh ik hoorde dat het hele weekend gratis is viavia bij viaplay op 13 bij ziggo

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 09:43
    • JV fan

      Posts: 3.007

      Volgens mij ook wettelijk verplicht thuisland van de “host” vrij te kijken

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 09:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.928

    "Viaplay verspreidt bericht: Formule 1 in Nederland wordt duurder".

    Ik hoop het van harte.
    Ik ben bereid om 50 a 60€ of nog meer te betalen per maand...... ben je gelijk van 'n flinke dot tokkies en paupers af.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 10:21

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
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Ferrari
307
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McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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6
Racing Bulls
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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