Videoland lijkt alvast te anticiperen op de mogelijke overname van Viaplay door DPG Media. Het streamingplatform, dat onderdeel is van het mediabedrijf, heeft abonnees geïnformeerd over aangepaste abonnementsvoorwaarden. Vooral de passages over bundels en toekomstige prijswijzigingen vallen op met het oog op de mogelijke deal.

Videoland stuurde een mail naar alle abonnees waarin drie belangrijke wijzigingen worden uitgelicht. Zo wordt verduidelijkt dat er verschillende abonnementen zijn en wat het verschil is tussen varianten met en zonder reclame. Ook is toegevoegd dat abonnementen via derden of als onderdeel van een bundel kunnen worden aangeboden. Daarnaast legt Videoland uitgebreider uit wanneer en waarom de dienst, voorwaarden of prijs in de toekomst kunnen veranderen.

Videoland kan prijs makkelijker aanpassen

Dat laatste punt is opvallend vanwege de mogelijke komst van Viaplay. Viaplay werkt momenteel al met verschillende abonnementsvormen, waarbij klanten afhankelijk van hun keuze wel of geen reclame te zien krijgen. Ook Videoland kent verschillende opties: TV Gemist, Basis, Plus en Premium. Alleen bij Plus en Premium worden programma's volledig zonder reclame aangeboden.

Vooral de aangepaste voorwaarden rond prijswijzigingen lijken relevant voor de mogelijke overname. Als Viaplay onderdeel wordt van DPG Media, krijgt Videoland er niet alleen films en series bij, maar ook een uitgebreid pakket aan live sportrechten. Denk daarbij aan darts, de Premier League en de Bundesliga. Het ligt dan voor de hand dat de kosten voor het streamingaanbod zullen stijgen.

Nieuwe voorwaarden bieden ruimte voor prijsstijging

In de nieuwe voorwaarden staat bij punt 5.4 dat Videoland de abonnementsprijs tijdens de looptijd mag aanpassen wanneer daar een objectieve reden voor bestaat. Daarbij worden onder meer hogere kosten voor content, techniek of dienstverlening, inflatie, belastingwijzigingen en investeringen in de dienst genoemd. Ook extra content of nieuwe functionaliteiten kunnen volgens de voorwaarden aanleiding zijn voor een prijswijziging. Die verhoging moet wel redelijk zijn in verhouding tot de aanleiding.

Daarmee lijkt Videoland zichzelf alvast ruimte te geven om de prijzen te verhogen wanneer Viaplay officieel wordt toegevoegd aan DPG Media. Abonnees hoeven daarbij niet direct voor een verrassende prijsverhoging te vrezen. Videoland stelt dat klanten uiterlijk één maand voor een wijziging worden geïnformeerd. Wie het niet eens is met de nieuwe prijs, kan de overeenkomst vervolgens kosteloos opzeggen vóór de ingangsdatum van de prijswijziging.