Max Verstappen lijkt een belangrijke beslissing over zijn toekomst bij Red Bull Racing te hebben genomen. De Nederlander beschikt over een contract tot en met 2028, maar kan onder bepaalde voorwaarden eerder vertrekken. Ondanks de aanhoudende geruchten lijkt de Formule 1 zelf alvast een opvallende hint te hebben gegeven over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen zou volgens Motorsport.com kunnen vertrekken als hij niet bij de eerste twee coureurs in het kampioenschap staat. De Nederlander zou Red Bull bovendien tot oktober kunnen laten weten of hij gebruikmaakt van die mogelijkheid. Verstappen staat momenteel slechts zesde in de WK-stand, waardoor een vertrek niet uitgesloten is.

F1 zet Verstappen alvast bij Red Bull voor 2027

Een officiële beslissing van Verstappen of Red Bull is er vooralsnog niet. Toch lijkt de Formule 1 zelf al een voorschot te nemen op de toekomst van de Nederlander. Op sociale media deelde de koningsklasse een overzicht met de coureurs die al bevestigd zijn voor het volgende seizoen.

Daarbij werd ook Verstappen genoemd als Red Bull-coureur. De Nederlander stond in het overzicht naast Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Daarmee lijkt de Formule 1 ervan uit te gaan dat Verstappen ook volgend seizoen voor de Oostenrijkse renstal uitkomt.

Verstappen kan in Zandvoort duidelijkheid geven

Toch blijft er een vraagteken boven de toekomst van Verstappen hangen. De mogelijke clausule in zijn contract zorgt ervoor dat hij zelf een belangrijke rol heeft in de beslissing. Red Bull heeft tot op heden bovendien nog geen officiële bevestiging gegeven dat de Nederlander definitief aanblijft.

De eerstvolgende mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen dient zich donderdag aan. Tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort zal Verstappen ongetwijfeld worden gevraagd naar zijn toekomst. De Nederlander kan daar mogelijk zelf een einde maken aan de geruchten over een vertrek bij Red Bull, al zal vooral zijn reactie op de opvallende hint van de Formule 1 met belangstelling worden gevolgd.