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Verstappen kan in Zandvoort met duidelijkheid over F1-toekomst komen

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Verstappen kan in Zandvoort met duidelijkheid over F1-toekomst komen

Max Verstappen lijkt een belangrijke beslissing over zijn toekomst bij Red Bull Racing te hebben genomen. De Nederlander beschikt over een contract tot en met 2028, maar kan onder bepaalde voorwaarden eerder vertrekken. Ondanks de aanhoudende geruchten lijkt de Formule 1 zelf alvast een opvallende hint te hebben gegeven over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen zou volgens Motorsport.com kunnen vertrekken als hij niet bij de eerste twee coureurs in het kampioenschap staat. De Nederlander zou Red Bull bovendien tot oktober kunnen laten weten of hij gebruikmaakt van die mogelijkheid. Verstappen staat momenteel slechts zesde in de WK-stand, waardoor een vertrek niet uitgesloten is.

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Een officiële beslissing van Verstappen of Red Bull is er vooralsnog niet. Toch lijkt de Formule 1 zelf al een voorschot te nemen op de toekomst van de Nederlander. Op sociale media deelde de koningsklasse een overzicht met de coureurs die al bevestigd zijn voor het volgende seizoen.

Daarbij werd ook Verstappen genoemd als Red Bull-coureur. De Nederlander stond in het overzicht naast Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Daarmee lijkt de Formule 1 ervan uit te gaan dat Verstappen ook volgend seizoen voor de Oostenrijkse renstal uitkomt.

Verstappen kan in Zandvoort duidelijkheid geven

Toch blijft er een vraagteken boven de toekomst van Verstappen hangen. De mogelijke clausule in zijn contract zorgt ervoor dat hij zelf een belangrijke rol heeft in de beslissing. Red Bull heeft tot op heden bovendien nog geen officiële bevestiging gegeven dat de Nederlander definitief aanblijft.

De eerstvolgende mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen dient zich donderdag aan. Tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort zal Verstappen ongetwijfeld worden gevraagd naar zijn toekomst. De Nederlander kan daar mogelijk zelf een einde maken aan de geruchten over een vertrek bij Red Bull, al zal vooral zijn reactie op de opvallende hint van de Formule 1 met belangstelling worden gevolgd.

The Wolf

Posts: 1.282

Ik kan me zo voorstellen dat Red Bull onderhand wel van Verstappen af wil. Kosten nog moeite worden gespaard om die knaap een dominante wagen te geven. Maar door een chronisch gebrek aan inzet en motivatie speelt hij geen rol van betekenis in het kampioenschap. Het is bijna knap te noemen om met ... [Lees verder]

  • 5
  • 18 aug 2026 - 08:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (4)

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  • The Wolf

    Posts: 1.281

    Ik kan me zo voorstellen dat Red Bull onderhand wel van Verstappen af wil. Kosten nog moeite worden gespaard om die knaap een dominante wagen te geven. Maar door een chronisch gebrek aan inzet en motivatie speelt hij geen rol van betekenis in het kampioenschap. Het is bijna knap te noemen om met zo'n wagen op P6 in de stand te staan, iedere andere rijder lag fier aan de leiding.

    • + 5
    • 18 aug 2026 - 08:28
    • snailer

      Posts: 34.460

      SennaS heeft er een vriendje bij.

      • + 1
      • 18 aug 2026 - 09:28
    • Pietje Bell

      Posts: 36.243

      Sommige mensen hebben een smiley nodig om sarcasme te herkennen.

      • + 2
      • 18 aug 2026 - 09:36
  • shakedown

    Posts: 1.945

    Tja, hij kan wel duidelijkheid geven over zijn toekomst, of hij kan het niet doen! Het is nagelbijten!! Alles is mogelijk!

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 09:11

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WK standen 2026

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1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
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-
Bahrein
6 - 8 maa
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Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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