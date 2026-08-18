Robert Doornbos verwacht dat Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Nederland meer duidelijkheid gaat geven over zijn toekomst in de Formule 1. De voormalig F1-coureur denkt dat de Nederlander bij Red Bull Racing blijft en mogelijk zelfs zijn intentie uitspreekt om tot en met 2028 bij het team te blijven.

De toekomst van Verstappen houdt de Formule 1 al maanden bezig. Hoewel de Nederlander nog een contract heeft bij Red Bull Racing tot en met 2028, zijn er de afgelopen tijd volop geruchten geweest over een mogelijke overstap. Mercedes werd daarbij lange tijd genoemd als belangrijkste alternatief, maar volgens Doornbos is die optie inmiddels verdwenen.

Doornbos verwacht duidelijkheid in Zandvoort

In de podcast The Pit Talk stelt Doornbos dat Zandvoort het ideale moment is voor Verstappen om duidelijkheid te scheppen. "Ik verwacht dat Max zijn toekomst tijdens de Grand Prix van Nederland bespreekt. Dit is de thuisrace van Max en bovendien een belangrijk moment voor Red Bull. Het zou logisch zijn als hij hier bevestigt dat hij tot en met 2028 bij het team blijft", vertelt de analist.

Volgens Doornbos zou een dergelijke uitspraak ook belangrijk zijn voor Red Bull. "Het contract ligt er al en tegenover het team zou het netjes zijn om nu duidelijk uit te spreken dat je blijft. Dan kan Red Bull de blik volledig op 2027 richten. Dat wordt een belangrijk gespreksonderwerp tijdens dit raceweekend."

'De alternatieven voor Verstappen zijn weggevallen'

Doornbos verwacht zelf dat Verstappen uiteindelijk trouw blijft aan Red Bull Racing. Volgens de voormalig Formule 1-coureur zijn de alternatieven voor de viervoudig wereldkampioen inmiddels beperkt. "Max moet bij Red Bull blijven. De andere opties zijn eigenlijk weggevallen. Ik zie Mercedes niet opnieuw achter hem aangaan zoals in het verleden. Ze hebben met Kimi Antonelli inmiddels hun eigen toekomstige superster in huis."

Daarmee lijkt Doornbos weinig te geloven van een nieuwe transferpoging van Mercedes. Verstappen wordt al langere tijd in verband gebracht met de Duitse renstal, maar Antonelli heeft zich dit seizoen sterk ontwikkeld. Tijdens zijn thuisrace in Zandvoort kan Verstappen volgens Doornbos dan ook een einde maken aan de speculaties door zijn toekomst bij Red Bull Racing te bevestigen.