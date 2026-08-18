user icon
icon

'Verstappen maakt in Zandvoort zijn Formule 1-toekomst bekend'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen maakt in Zandvoort zijn Formule 1-toekomst bekend'

Robert Doornbos verwacht dat Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Nederland meer duidelijkheid gaat geven over zijn toekomst in de Formule 1. De voormalig F1-coureur denkt dat de Nederlander bij Red Bull Racing blijft en mogelijk zelfs zijn intentie uitspreekt om tot en met 2028 bij het team te blijven.

De toekomst van Verstappen houdt de Formule 1 al maanden bezig. Hoewel de Nederlander nog een contract heeft bij Red Bull Racing tot en met 2028, zijn er de afgelopen tijd volop geruchten geweest over een mogelijke overstap. Mercedes werd daarbij lange tijd genoemd als belangrijkste alternatief, maar volgens Doornbos is die optie inmiddels verdwenen.

Meer over Formule 1 Jos Verstappen voorspelt: "Max rijdt dan niet meer in de Formule 1"

Jos Verstappen voorspelt: "Max rijdt dan niet meer in de Formule 1"

8 aug
 Red Bull-oorlog gaat verder: 'Marko eruit gewerkt met zak geld'

Red Bull-oorlog gaat verder: 'Marko eruit gewerkt met zak geld'

5 aug

Doornbos verwacht duidelijkheid in Zandvoort

In de podcast The Pit Talk stelt Doornbos dat Zandvoort het ideale moment is voor Verstappen om duidelijkheid te scheppen. "Ik verwacht dat Max zijn toekomst tijdens de Grand Prix van Nederland bespreekt. Dit is de thuisrace van Max en bovendien een belangrijk moment voor Red Bull. Het zou logisch zijn als hij hier bevestigt dat hij tot en met 2028 bij het team blijft", vertelt de analist.

Volgens Doornbos zou een dergelijke uitspraak ook belangrijk zijn voor Red Bull. "Het contract ligt er al en tegenover het team zou het netjes zijn om nu duidelijk uit te spreken dat je blijft. Dan kan Red Bull de blik volledig op 2027 richten. Dat wordt een belangrijk gespreksonderwerp tijdens dit raceweekend."

'De alternatieven voor Verstappen zijn weggevallen'

Doornbos verwacht zelf dat Verstappen uiteindelijk trouw blijft aan Red Bull Racing. Volgens de voormalig Formule 1-coureur zijn de alternatieven voor de viervoudig wereldkampioen inmiddels beperkt. "Max moet bij Red Bull blijven. De andere opties zijn eigenlijk weggevallen. Ik zie Mercedes niet opnieuw achter hem aangaan zoals in het verleden. Ze hebben met Kimi Antonelli inmiddels hun eigen toekomstige superster in huis."

Daarmee lijkt Doornbos weinig te geloven van een nieuwe transferpoging van Mercedes. Verstappen wordt al langere tijd in verband gebracht met de Duitse renstal, maar Antonelli heeft zich dit seizoen sterk ontwikkeld. Tijdens zijn thuisrace in Zandvoort kan Verstappen volgens Doornbos dan ook een einde maken aan de speculaties door zijn toekomst bij Red Bull Racing te bevestigen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Robert Doornbos Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.929

    "Tarzan" Doornbos heeft gesproken....en die heeft er verstand van.

    Het is in ieder geval niet te hopen dat Max nu al beslist waar en hoelang hij blijft rijden....en bij wie.

    Hoe moeten dan al die analisten, kenners, ex coureurs, F1 saits, forumleden....de rest van de zomer doorkomen.
    Nee, Max moet voorlopig niets bekend maken en z'n bakkes houwe!

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 10:28

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar