Isack Hadjar gaat met een bijzondere helm rijden op het circuit van Zandvoort. Dat heeft Red Bull Racing bekendgemaakt. Tijdens de vorige editie van de Grand Prix van Nederland behaalde Hadjar zijn eerste en tot nu toe enige podiumplek. Zijn nieuwe helm is hierop gebaseerd.

Hadjar maakte in 2025 zijn debuut in de Formule 1 namens Racing Bulls. De huidige teamgenoot van Max Verstappen behaalde in Zandvoort zijn allereerste podium. Nadat hij zijn trofee in ontvangst had genome, ging hij kapot tijdens het vieren. De makers boden hem een nieuwe aan, maar Hadjar wilde graag zijn kapotte beker houden. Zijn helm is gebaseerd op de beschadigde trofee.

Hadjar presenteert nieuwe helm

Red Bull rijdt tijdens de laatste editie van de Grand Prix van Nederland met een speciaal racepak en Verstappen presenteerde al eerder zijn speciale helm voor de Nederlandse GP van dit jaar. De helm van Hadjar is gebaseerd op de Delfts blauwe kleuren, maar heeft een Red Bull-tintje gekregen. De bekende rode stier staat nog altijd op de zijkant en de voorkant van zijn nieuwe helm.

Op Instagram postte Red Bull een filmpje waarin Hadjar zijn nieuwe helm voor het eerst ziet. "Wow!", zo klinkt de eerste reactie van de Franse teamgenoot van Verstappen. "Het zijn gewoon de kleuren van de trofee van vorig jaar. Mijn derde plek en allereerste podium ooit. Omdat we terugkomen naar Zandvoort wil ik een eer brengen", aldus de Fransman. "Het ziet er zo perfect uit. Het is een banger", is het laatste oordeel van de Fransman terwijl hij een kusje op zijn helm geeft.

Kapotte beker

Na afloop van zijn allereerste podium was Hadjar in alle euforie zijn kapotte beker kwijt. "Eerlijk gezegd, man, ik weet niet eens waar mijn trofee is, mijn kapotte trofee," zei hij destijds. "Ik denk dat het team er wel voor zorgt. Ik heb hem in goede handen achtergelaten", aldus de coureur die toen nog voor Racing Bulls reed. Hadjar mag zich komend weekend opnieuw opmaken voor de Grote Prijs van Nederland.