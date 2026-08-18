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Hadjar presenteert nieuwe helm voor GP van Nederland

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Hadjar presenteert nieuwe helm voor GP van Nederland

Isack Hadjar gaat met een bijzondere helm rijden op het circuit van Zandvoort. Dat heeft Red Bull Racing bekendgemaakt. Tijdens de vorige editie van de Grand Prix van Nederland behaalde Hadjar zijn eerste en tot nu toe enige podiumplek. Zijn nieuwe helm is hierop gebaseerd. 

Hadjar maakte in 2025 zijn debuut in de Formule 1 namens Racing Bulls. De huidige teamgenoot van Max Verstappen behaalde in Zandvoort zijn allereerste podium. Nadat hij zijn trofee in ontvangst had genome, ging hij kapot tijdens het vieren. De makers boden hem een nieuwe aan, maar Hadjar wilde graag zijn kapotte beker houden. Zijn helm is gebaseerd op de beschadigde trofee. 

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Hadjar presenteert nieuwe helm

Red Bull rijdt tijdens de laatste editie van de Grand Prix van Nederland met een speciaal racepak en Verstappen presenteerde al eerder zijn speciale helm voor de Nederlandse GP van dit jaar. De helm van Hadjar is gebaseerd op de Delfts blauwe kleuren, maar heeft een Red Bull-tintje gekregen. De bekende rode stier staat nog altijd op de zijkant en de voorkant van zijn nieuwe helm. 

Op Instagram postte Red Bull een filmpje waarin Hadjar zijn nieuwe helm voor het eerst ziet. "Wow!", zo klinkt de eerste reactie van de Franse teamgenoot van Verstappen. "Het zijn gewoon de kleuren van de trofee van vorig jaar. Mijn derde plek en allereerste podium ooit. Omdat we terugkomen naar Zandvoort wil ik een eer brengen", aldus de Fransman. "Het ziet er zo perfect uit. Het is een banger", is het laatste oordeel van de Fransman terwijl hij een kusje op zijn helm geeft. 

Kapotte beker

Na afloop van zijn allereerste podium was Hadjar in alle euforie zijn kapotte beker kwijt. "Eerlijk gezegd, man, ik weet niet eens waar mijn trofee is, mijn kapotte trofee," zei hij destijds. "Ik denk dat het team er wel voor zorgt. Ik heb hem in goede handen achtergelaten", aldus de coureur die toen nog voor Racing Bulls reed. Hadjar mag zich komend weekend opnieuw opmaken voor de Grote Prijs van Nederland.

The Wolf

Posts: 1.293

Prachtige helm, heel mooi. Mijn complimenten. Op dat Red Bull logo na dan, dat is spuuglelijk.
Dat blauwe vizier trekt ook op niks. Verder vind ik de vorm van de helm ook niet zo mooi. En dan die kleuren, wit en blauw, saai, had ik iets anders mee gedaan. Maar verder......

  • 2
  • 18 aug 2026 - 10:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (8)

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  • The Wolf

    Posts: 1.285

    Prachtige helm, heel mooi. Mijn complimenten. Op dat Red Bull logo na dan, dat is spuuglelijk.
    Dat blauwe vizier trekt ook op niks. Verder vind ik de vorm van de helm ook niet zo mooi. En dan die kleuren, wit en blauw, saai, had ik iets anders mee gedaan. Maar verder......

    • + 2
    • 18 aug 2026 - 10:56
  • Ernie5335

    Posts: 5.972

    Je moet wat schrijven (denk ik dan maar), maar die informatie over een helm? Tijdens een race zie je daar niets van, maar men heeft toch weer een onderwerp gevonden in deze nare 🥒tijd 🥱

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 11:03
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.411

    Om Nederland en de GP te eren heeft hij speciaal de Franse kleuren "blauw, wit rood", vervangen voor de Nederlandse kleuren; "rood, wit, blauw"

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 11:05
  • Starscreamer

    Posts: 1.491

    Zijn helm is nu wel moeilijk te onderscheiden met die van Max.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 11:14
    • f(1)orum

      Posts: 10.321

      Gelukkig is er een ezelsbruggetje: de coureur met dezelfde helm die voor de ander rijdt is Max







      Tenzij Max Hadjar lapt, natuurlijk....

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 11:40
    • snailer

      Posts: 34.466

      Dat is zeer verwarrend, f(1)orum, want dan rijdt Verstappen tegelijk er voor en achter.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 12:37
    • Larry Perkins

      Posts: 67.196

      Zoals ik gisteren al schreef, toen ik als eerste hier de presentatie van Hadjar's helm presenteerde:
      "Hadjar aapt Verstappen na met een Delftsblauwe helm op Zandvoort!"

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 12:46
    • Larry Perkins

      Posts: 67.196

      En:

      "In de race zal de helm van de RBR-kabouter waarschijnlijk ruim een halve minuut langer te bewonderen zijn dan die van Verstappen…"

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 12:48

NL Grand Prix van Nederland

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    Race / Startgrid

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1
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Ferrari
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Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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