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Verstappen deelt donker vooruitzicht voor Silverstone: "Moest lachen"

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Verstappen deelt donker vooruitzicht voor Silverstone: "Moest lachen"

Max Verstappen heeft lage verwachtingen voor de Britse Grand Prix van aankomend weekend. De viervoudig wereldkampioen reed op de simulator op het circuit, en moest lachen toen hij erachter kwam wat er gebeurde. Hij stelt dat het aanvoelde als een heel ander circuit.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Oostenrijk als tweede over de streep, en hij kan dit goede momentum nu gaan vasthouden richting de Britse Grand Prix. Het circuit van Silverstone geldt als een echte klassieker die alle coureurs als hun broekzak kennen. Nu gaan ze voor het eerst op het bekende circuit rijden met de huidige generatie F1-wagens, en dat is voor iedereen een nieuwe ervaring. Er staat ook een sprintrace op het programma, en dat kan voor extra druk zorgen.

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Waar schrok Verstappen van?

Na afloop van de race in Oostenrijk werd Verstappen door de internationale media gevraagd naar zijn verwachtingen voor Silverstone. Hij was niet heel positief: "Laten we het gewoon race voor race bekijken. Over Silverstone: ik ben echt dol op dat circuit, maar toen ik er een paar rondjes reed op de simulator, barstte ik gewoon in lachen uit. Het voelde gewoon aan als een ander circuit."

De nieuwe motorregels zullen volgens Verstappen voor chaos gaan zorgen: "Je hebt tijdens een rondje nauwelijks batterijvermogen beschikbaar. Je rijdt gewoon constant vol gas rond. Het zal dus heel erg anders aanvoelen dan we gewend zijn op Silverstone, vanwege de lay-out van het circuit."

Het grote verschil met de Red Bull Ring

Verstappen wijst naar de grote verschillen tussen de Red Bull Ring, waar afgelopen weekend werd geracet, en de heilige grond van Silverstone: "Hier heb je lange rechte stukken en flinke remzones, dus kun je de batterij tussendoor opladen. Op Silverstone heb je wel lange rechte stukken, maar dan kun je, bijvoorbeeld in een heel snelle bocht, de batterij niet echt opladen. Op het volgende rechte stuk heb je dan ook niet veel energie die je kunt gebruiken. Het wordt gewoon een zware klus."

Verstappen heeft al op het circuit van Silverstone gereden met de huidige generatie F1-wagens. In het voorjaar organiseerde Red Bull een filmdag op het Britse circuit, en testte Verstappen voor het eerst de macarena-vleugel uit.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.581

Voor sommige is het te hopen dat copse nog langzamer dan anders genomen kan worden.....je weet maar nooit hè.

  • 2
  • 29 jun 2026 - 15:55
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (2)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.031

    Misschien valt het mee, en hebben de andere teams er net zoveel last (of nog meer) van, hij heeft in ieder geval zijn huiswerk gedaan in de SIM (benieuwd of Sr Lewis dat ook gaat doen, denk het niet) Jammer is er een direct aan het racen gerelateerd topic, staat iedereen elkaar nog naar het leven bij alle geruchten /overstap/ pensioen berichten.

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 15:10
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.581

    Voor sommige is het te hopen dat copse nog langzamer dan anders genomen kan worden.....je weet maar nooit hè.

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 15:55

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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