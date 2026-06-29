Max Verstappen heeft lage verwachtingen voor de Britse Grand Prix van aankomend weekend. De viervoudig wereldkampioen reed op de simulator op het circuit, en moest lachen toen hij erachter kwam wat er gebeurde. Hij stelt dat het aanvoelde als een heel ander circuit.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Oostenrijk als tweede over de streep, en hij kan dit goede momentum nu gaan vasthouden richting de Britse Grand Prix. Het circuit van Silverstone geldt als een echte klassieker die alle coureurs als hun broekzak kennen. Nu gaan ze voor het eerst op het bekende circuit rijden met de huidige generatie F1-wagens, en dat is voor iedereen een nieuwe ervaring. Er staat ook een sprintrace op het programma, en dat kan voor extra druk zorgen.

Waar schrok Verstappen van?

Na afloop van de race in Oostenrijk werd Verstappen door de internationale media gevraagd naar zijn verwachtingen voor Silverstone. Hij was niet heel positief: "Laten we het gewoon race voor race bekijken. Over Silverstone: ik ben echt dol op dat circuit, maar toen ik er een paar rondjes reed op de simulator, barstte ik gewoon in lachen uit. Het voelde gewoon aan als een ander circuit."

De nieuwe motorregels zullen volgens Verstappen voor chaos gaan zorgen: "Je hebt tijdens een rondje nauwelijks batterijvermogen beschikbaar. Je rijdt gewoon constant vol gas rond. Het zal dus heel erg anders aanvoelen dan we gewend zijn op Silverstone, vanwege de lay-out van het circuit."

Het grote verschil met de Red Bull Ring

Verstappen wijst naar de grote verschillen tussen de Red Bull Ring, waar afgelopen weekend werd geracet, en de heilige grond van Silverstone: "Hier heb je lange rechte stukken en flinke remzones, dus kun je de batterij tussendoor opladen. Op Silverstone heb je wel lange rechte stukken, maar dan kun je, bijvoorbeeld in een heel snelle bocht, de batterij niet echt opladen. Op het volgende rechte stuk heb je dan ook niet veel energie die je kunt gebruiken. Het wordt gewoon een zware klus."

Verstappen heeft al op het circuit van Silverstone gereden met de huidige generatie F1-wagens. In het voorjaar organiseerde Red Bull een filmdag op het Britse circuit, en testte Verstappen voor het eerst de macarena-vleugel uit.