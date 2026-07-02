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'Red Bull-talent Tsolov maakt dit jaar officieel F1-debuut'

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'Red Bull-talent Tsolov maakt dit jaar officieel F1-debuut'

Het lijkt erop dat Nikola Tsolov nog dit jaar zijn debuut zal maken tijdens een officiële Formule 1-sessie. Het Bulgaarse Red Bull-talent werd eerder al in verband gebracht met een Racing Bulls-stoeltje, maar dat lijkt iets te voorbarig te zijn. Bij Racing Bulls willen ze hem echter wel zo snel mogelijk in een F1-wagen zetten.

Tsolov geldt als één van de grootste talenten uit het Red Bull Junior Team, en hij maakt momenteel veel indruk in de Formule 2. De Bulgaarse coureur werd dan ook al in verband gebracht met een zitje bij Racing Bulls, maar opvallend genoeg heeft hij nog geen echte F1-meter gereden. Hij werkte vorig jaar wel een demorun af in de straten van Sofia, maar daar bestuurde hij een RB7 uit 2011.

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Wat is de situatie?

Afgelopen weekend in Oostenrijk koos Racing Bulls ook niet voor Tsolov, toen ze op vrijdag een rookie lieten rijden. Ze lieten de Japanner Ayumu Iwasa meters maken, en dat zorgde voor vraagtekens. Volgens Auto, Motor und Sport is het zo dat Tsolov een speciale licentie voor een vrije training nodig heeft. Hiervoor heeft een coureur 25 superlicentiepunten nodig, terwijl ze voor een volledige superlicentie 40 punten nodig hebben.

Wat zijn de plannen van Racing Bulls?

Tsolov zou door zijn prestaties in de Formule 3 al genoeg punten voor een training hebben, maar dat lijkt niet genoeg te zijn. Racing Bulls-CEO Peter Bayer legde dat uit bij de Duitse tak van Sky: "We overwegen om hem een TPC-test te laten afwerken, omdat hij een licentie nodig heeft om hem te laten deelnemen aan een vrije training op vrijdag. Hij mist nog wat kilometers. We willen dat voor de herfst gaan inplannen."

De verhalen dat Tsolov voor volgend jaar al zeker is van een F1-zitje, kloppen volgens Bayer niet: "Dat zijn slechts geruchten. Hij doet het geweldig en hij is een enorm talent dat we uiteraard in de gaten houden. Maar we hebben tot nu toe pas zeven races gereden en Liam en Arvid doen het goed. Dus dat is op dit moment geen thema."

Toch een debuut?

Volgens Auto, Motor und Sport kan Tsolov de druk er wel op gaan leggen als hij de F2-titel pakt. Als een coureur de titel pakt in de Formule 2, dan moet hij de klasse verlaten. Mocht dit het geval zijn, dan moet de Red Bull-top een plannetje gaan bedenken. Het lijkt er volgens AMuS dan ook op dat Tsolov nog dit jaar een vrije training gaat rijden voor Racing Bulls. In dat opzicht lijkt een debuut in een officiële F1-sessie er dus in te zitten.

F1 Nieuws Nikola Tsolov Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (4)

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  • shakedown

    Posts: 1.887

    Het is aan Tsolov om kampioen te worden. Als hem dat lukt, zal ie een jaartje Super Formula in Japan kunnen doen. En dan idd bij Racing Bulls instappen. Lijkt me de juiste weg

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 13:27
    • TylaHunter

      Posts: 10.789

      Zal hem in Formule E plakken. En dat meen ik echt serieus.

      De nieuwe auto's hebben ongeveer de downforce van Indycar begreep ik maar belangrijker geworden in F1... hij leert energiemanagement.

      Daarbij kan die wat wennen aan het heen en weer gevlieg wereldwijd en de zeer ingewikkelde engineering kant van FE.

      Ook is Superformula maar 6 of 7 weekenden toch? Beetje een droog seizoen.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 15:19
  • Dale U

    Posts: 1.977

    Terecht, heeft het juiste "racegogme". Lindtblad eruit, laat hij zich maar bewijzen tegen Lawson.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 13:53
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.059

    Tsolov is echt wel een klasse beter dan Lindtblad en mogelijk ook beter dan Hadjar. Het hele f2 veld stelt momenteel weinig voor dus het blijft lastig in te schatten. (ik volg f1 wegens mijn interesse in herta (valt tegen), dus ik weet waar ik over praat.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 15:22

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Haas F1
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

BG Nikola Tsolov -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land BG
  • Geb. datum 21 dec 2006 (19)
  • Geb. plaats Sofia, BG
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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