Het lijkt erop dat Nikola Tsolov nog dit jaar zijn debuut zal maken tijdens een officiële Formule 1-sessie. Het Bulgaarse Red Bull-talent werd eerder al in verband gebracht met een Racing Bulls-stoeltje, maar dat lijkt iets te voorbarig te zijn. Bij Racing Bulls willen ze hem echter wel zo snel mogelijk in een F1-wagen zetten.

Tsolov geldt als één van de grootste talenten uit het Red Bull Junior Team, en hij maakt momenteel veel indruk in de Formule 2. De Bulgaarse coureur werd dan ook al in verband gebracht met een zitje bij Racing Bulls, maar opvallend genoeg heeft hij nog geen echte F1-meter gereden. Hij werkte vorig jaar wel een demorun af in de straten van Sofia, maar daar bestuurde hij een RB7 uit 2011.

Wat is de situatie?

Afgelopen weekend in Oostenrijk koos Racing Bulls ook niet voor Tsolov, toen ze op vrijdag een rookie lieten rijden. Ze lieten de Japanner Ayumu Iwasa meters maken, en dat zorgde voor vraagtekens. Volgens Auto, Motor und Sport is het zo dat Tsolov een speciale licentie voor een vrije training nodig heeft. Hiervoor heeft een coureur 25 superlicentiepunten nodig, terwijl ze voor een volledige superlicentie 40 punten nodig hebben.

Wat zijn de plannen van Racing Bulls?

Tsolov zou door zijn prestaties in de Formule 3 al genoeg punten voor een training hebben, maar dat lijkt niet genoeg te zijn. Racing Bulls-CEO Peter Bayer legde dat uit bij de Duitse tak van Sky: "We overwegen om hem een TPC-test te laten afwerken, omdat hij een licentie nodig heeft om hem te laten deelnemen aan een vrije training op vrijdag. Hij mist nog wat kilometers. We willen dat voor de herfst gaan inplannen."

De verhalen dat Tsolov voor volgend jaar al zeker is van een F1-zitje, kloppen volgens Bayer niet: "Dat zijn slechts geruchten. Hij doet het geweldig en hij is een enorm talent dat we uiteraard in de gaten houden. Maar we hebben tot nu toe pas zeven races gereden en Liam en Arvid doen het goed. Dus dat is op dit moment geen thema."

Toch een debuut?

Volgens Auto, Motor und Sport kan Tsolov de druk er wel op gaan leggen als hij de F2-titel pakt. Als een coureur de titel pakt in de Formule 2, dan moet hij de klasse verlaten. Mocht dit het geval zijn, dan moet de Red Bull-top een plannetje gaan bedenken. Het lijkt er volgens AMuS dan ook op dat Tsolov nog dit jaar een vrije training gaat rijden voor Racing Bulls. In dat opzicht lijkt een debuut in een officiële F1-sessie er dus in te zitten.