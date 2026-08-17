Terwijl de Formule 1-wereld geniet van de zomerstop, draait het silly season op volle toeren. Veel jonge coureurs kloppen op de deur en dromen van een kans in de koningsklasse. GPToday.net zet een aantal aanstormende talenten op een rijtje, met vandaag Ugo Ugochukwu.

De Formule 1 lijkt eindelijk voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Na jaren van zoeken naar een ingang, zijn ze nu echt binnen. Met Miami, Austin en Las Vegas staan er drie Grands Prix op Amerikaans grondgebied op het programma, maar een eigen superster ontbreekt nog. Waar alle ogen zijn gericht op voormalig IndyCar-coureur Colton Herta, staat er iemand anders op doorbreken.

De nieuwe ster van Amerika

Ugo Ugochukwu Orlandi werd op 23 april 2007 geboren in New York. Als zoon van een beroemd Nigeriaans fotomodel en een Italiaanse vader, leek zijn toekomst niet in de autosport te liggen. Toch was dit de plek waar hij zich het meest thuis voelde.

Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat hij talent had, en in de karts maakte hij een geweldige indruk. Hij won titel na titel, en reed zichzelf in de schijnwerpers. Het zorgde ervoor dat hij in 2021 onderdeel werd van het McLaren Drive Development Programme.

Ugochukwu’s overstap naar McLaren, zorgde voor headlines. Hij werd al vergeleken met Lewis Hamilton, maar toen hij eenmaal de overstap maakte naar de single seaters, werd het ook wat lastiger.

Hoe ging het bij McLaren?

In zijn eerste jaar eindigde hij als derde in de Britse Formule 4, maar de groei moest nog in gang worden gezet. In 2023 liet hij meer goede dingen zien, en won hij ook zijn eerste titels. Langzaam maar zeker reed hij zichzelf in de picture, en won hij in 2024 de prestigieuze race in de straten van Macau.

In 2025 kon hij voor het eerst de schijnwerpers pakken, en ging hij voor Prema rijden in het Formule 3-kampioenschap. Het werd een lastig jaar, waarin hij slechts als zestiende eindigde in het kampioenschap. Daarnaast ging hij ook weg bij McLaren, en dat zorgde voor twijfel. Is hij wel goed genoeg om door te groeien naar de koningsklasse?

Sportieve coupe

Ugochukwu liet echter zijn tanden zien, en nam in de wintermaanden deel aan de Formula Regional Oceania Trophy. Hij was met afstand de beste coureur, en greep de titel. Daarnaast stapte hij in de Formule 3 over naar Campos, waar hij zijn tweede race wist te winnen. Bij het ingaan van de zomerstop staat hij ook op de tweede plaats in het kampioenschap, met een kleine achterstand op Audi-junior Freddie Slater.

F1-droom blijft in leven

Inmiddels lijkt Ugochukwu ook weer in beeld te zijn bij de Formule 1-teams, en hij werd al gelinkt aan Red Bull, Alpine en Cadillac.

Anderhalve maand geleden maakte hij voor het eerst meters in een F1-wagen tijdens een test op het circuit van Monza met Alpine. Er kwam weinig over deze test naar buiten, behalve dat hij in de Variante Ascari van de baan was geschoten.

Lengte zorgt voor problemen

Wat ook opviel, was dat hij hoog in de auto zat. Ugochukwu is ongeveer 1,92 meter, en is daarmee al langer dan alle coureurs in het huidige F1-veld. Elke keer als de Amerikaan het podium bereikt, valt ook op dat hij uittorent boven zijn mede F3-coureurs.

Zijn lengte kan hem in de toekomst in de problemen brengen, want F1-teams zullen hun auto moeten aanpassen aan een lange coureur. Aan Ugochukwu de taak om te presteren, want dan kunnen ze letterlijk niet meer om hem heen. Hij kan de American Dream in de praktijk brengen, en daar zal de F1-top stiekem ook wel van dromen.