user icon
icon

Verstappen krijgt transferadvies: "Max moet egoïstisch zijn"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen krijgt transferadvies: "Max moet egoïstisch zijn"

De toekomst van Max Verstappen blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Door de tegenvallende prestaties van Red Bull en de aanhoudende problemen met de auto nemen de geruchten over een vertrek alleen maar toe. Volgens oud-wereldkampioen Jenson Button doet Verstappen er verstandig aan om zijn opties serieus te onderzoeken.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië laaide de speculatie opnieuw op. Verstappen viel uit nadat de achtervleugel opnieuw voor problemen zorgde, terwijl ook zijn verzoek om een motorwissel niet werd ingewilligd. Volgens Button is de frustratie bij de viervoudig wereldkampioen inmiddels overduidelijk zichtbaar.

Meer over Max Verstappen 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul
 'Aandeelhouders liggen dwars bij McLaren-deal Verstappen'

'Aandeelhouders liggen dwars bij McLaren-deal Verstappen'

8 jul

Button ziet Mercedes als beste optie voor Verstappen

"Als het management van Max niet rondkijkt bij andere teams, dan doen ze hun werk niet goed. Ze moeten alle mogelijkheden onderzoeken. Ik denk dat er twee teams zijn die voor hem interessant zijn: McLaren en Mercedes, dat momenteel de maatstaf is in de Formule 1", vertelt Button tegenover Sky Sports.

Volgens de Brit vormen bestaande contracten daarbij geen onoverkomelijk obstakel. "Iedereen ligt wel ergens vast, maar in de Formule 1 is er altijd een oplossing als beide partijen iets echt willen. Max oogt de laatste tijd enorm gefrustreerd. Hij probeert dat vaak te verbergen met een glimlach, maar ik denk dat hij diep vanbinnen allesbehalve tevreden is met de situatie."

'Verstappen moet egoïstisch zijn'

Button wijst daarnaast op de grote veranderingen binnen Red Bull. Volgens hem is de vertrouwde omgeving van Verstappen de afgelopen jaren grotendeels verdwenen. "Veel mensen met wie hij successen heeft geboekt, zijn inmiddels vertrokken. Dat moet vreemd voelen. Iedereen om hem heen is nieuw en dat kan behoorlijk eenzaam zijn."

De wereldkampioen van 2009 denkt daarom dat Verstappen serieus naar een vertrek zal kijken. "Als ik zijn management was, zou ik vol inzetten op Mercedes. Of hij daar nu naast Kimi Antonelli of George Russell rijdt, dat maakt eigenlijk niet uit. Max zit in een fase van zijn carrière waarin hij meedogenloos moet zijn. Hij moet vooral aan zichzelf denken en kiezen voor de plek waar hij de grootste kans heeft om opnieuw wereldkampioen te worden."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jenson Button Mercedes McLaren Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • BoerTeun

    Posts: 1.577

    Ik ben ook benieuwd wat Mika Häkkinen, Eddie Irvine en Takuma Sato er van vinden.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 08:55

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar