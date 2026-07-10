De toekomst van Max Verstappen blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Door de tegenvallende prestaties van Red Bull en de aanhoudende problemen met de auto nemen de geruchten over een vertrek alleen maar toe. Volgens oud-wereldkampioen Jenson Button doet Verstappen er verstandig aan om zijn opties serieus te onderzoeken.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië laaide de speculatie opnieuw op. Verstappen viel uit nadat de achtervleugel opnieuw voor problemen zorgde, terwijl ook zijn verzoek om een motorwissel niet werd ingewilligd. Volgens Button is de frustratie bij de viervoudig wereldkampioen inmiddels overduidelijk zichtbaar.

Button ziet Mercedes als beste optie voor Verstappen

"Als het management van Max niet rondkijkt bij andere teams, dan doen ze hun werk niet goed. Ze moeten alle mogelijkheden onderzoeken. Ik denk dat er twee teams zijn die voor hem interessant zijn: McLaren en Mercedes, dat momenteel de maatstaf is in de Formule 1", vertelt Button tegenover Sky Sports.

Volgens de Brit vormen bestaande contracten daarbij geen onoverkomelijk obstakel. "Iedereen ligt wel ergens vast, maar in de Formule 1 is er altijd een oplossing als beide partijen iets echt willen. Max oogt de laatste tijd enorm gefrustreerd. Hij probeert dat vaak te verbergen met een glimlach, maar ik denk dat hij diep vanbinnen allesbehalve tevreden is met de situatie."

'Verstappen moet egoïstisch zijn'

Button wijst daarnaast op de grote veranderingen binnen Red Bull. Volgens hem is de vertrouwde omgeving van Verstappen de afgelopen jaren grotendeels verdwenen. "Veel mensen met wie hij successen heeft geboekt, zijn inmiddels vertrokken. Dat moet vreemd voelen. Iedereen om hem heen is nieuw en dat kan behoorlijk eenzaam zijn."

De wereldkampioen van 2009 denkt daarom dat Verstappen serieus naar een vertrek zal kijken. "Als ik zijn management was, zou ik vol inzetten op Mercedes. Of hij daar nu naast Kimi Antonelli of George Russell rijdt, dat maakt eigenlijk niet uit. Max zit in een fase van zijn carrière waarin hij meedogenloos moet zijn. Hij moet vooral aan zichzelf denken en kiezen voor de plek waar hij de grootste kans heeft om opnieuw wereldkampioen te worden."