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Verstappen verwacht moeilijk weekend voor Red Bull

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Verstappen verwacht moeilijk weekend voor Red Bull

Max Verstappen denkt dat de Britse Grand Prix van aankomend weekend lastig kan worden voor Red Bull. Afgelopen weekend scoorde hij in Oostenrijk zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe, maar de kans op herhaling lijkt klein te zijn. Verstappen heeft in ieder geval wel zin in de race op het circuit van Silverstone.

Verstappens team Red Bull introduceerde afgelopen weekend in Oostenrijk een cruciaal updatepakket. De nieuwe onderdelen leken naar wens te fungeren, en Verstappen kwam als tweede over de streep achter racewinnaar George Russell. Hij kon de Brit uitdagen voor de winst, en dat gaf de burger bij Red Bull moed. In de dagen daarvoor werd Verstappen immers weer in verband gebracht met een vertrek, en Red Bull moet ervoor zorgen dat Verstappen een competitieve auto heeft.

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Heeft Verstappen zin in het weekend?

Verstappen begint positief met zijn verhaal in de preview van Red Bull: "Oostenrijk was een geweldige race voor ons en het voelde goed om eindelijk weer voor de overwinning te strijden. De tweede plaats was een solide prestatie en onze snelheid was goed. Het was ook fijn om op de baan het gevecht aan te kunnen gaan."

Verstappen vloog vanochtend al richting het Verenigd Koninkrijk, waar hij vandaag waarschijnlijk de Red Bull-fabriek bezoekt. Hij heeft zin in de race op het circuit van Silverstone: "Nu gaan we direct door naar de volgende race van de double header. Ik ben dol op het circuit van Silverstone en het heeft veel geschiedenis."

'Dit wordt een moeilijkere race'

Verstappen tempert de verwachtingen, en lijkt niet uit te gaan van een herhaling van Oostenrijk. Een nieuw topresultaat ligt niet in de lijn der verwachtingen: "Ik denk dat het heel anders en uitdagender zal worden, vooral met het managen van de energie op dit circuit. Door de lay-out en de snelle bochten zou het een moeilijkere race kunnen worden, maar het lijkt warmer te worden dan verwacht, dus we zullen het wel zien. Het is fijn voor het team om dichter bij huis te zijn en het is altijd een drukke tijd."

Verstappen heeft een goed resultaat nodig, en staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe 73 WK-punten bij elkaar gereden, en lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel.

Sander

Posts: 1.819

Nico, behalve als je die tekort komt (zoals bij alle teams waarschijnlijk) het geval zal zijn vanaf bocht 6 tot 15 en alleen kracht kan putten uit je ICE. Anyway, mijn opmerking was een soort van sarcastisch bedoeld maar er zit uiteindelijk voor wat betreft dit circuit ook wel iets van waarheid i... [Lees verder]

  • 2
  • 1 jul 2026 - 13:07
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (14)

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  • Sander

    Posts: 1.820

    RBR...allways playing the underdog met hun sterkse ICE.

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 12:29
    • f(1)orum

      Posts: 10.175

      RBR komt liever beslagen ten Ice dan dat ze tijdens het weekend door het Ice zakken; wanneer ze zich te optimistisch opstellen begeven ze zich wellicht al snel op glad ice?

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 12:37
    • NicoS

      Posts: 20.911

      Het terugwinnen en verdelen van de kilowattjes zal een veel grotere rol spelen dan een paar pkaatjes…..

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 12:40
    • Sander

      Posts: 1.820

      Nico, behalve als je die tekort komt (zoals bij alle teams waarschijnlijk) het geval zal zijn vanaf bocht 6 tot 15 en alleen kracht kan putten uit je ICE. Anyway, mijn opmerking was een soort van sarcastisch bedoeld maar er zit uiteindelijk voor wat betreft dit circuit ook wel iets van waarheid in. (Als het klopt dat RBR de beste ICE heeft)

      • + 2
      • 1 jul 2026 - 13:07
    • snailer

      Posts: 33.676

      Maar niet de sterkste powetrain. Ik ga een zeer dominat weekend voor de teams met de mercedes motor voorspellen.

      Ferrari is waarschijnlijk het 4de team op Silverstone. Die motor update lijkt niet veel te hebben gebracht bij Ferrari.

      Mercedes heeft de rechte lijnen gedomineerd bij alle races waar ik de data van heb bekeken. Dus de eerste 2 races. Monaco, Antonelli won de pole op basis van de tractie de bochten uit. En dat is niet wegligging. Verstappen was op 1 bocht na verreweg de beste daat. Canada, waar Mercedes de pole snaaide wederom gebaseer dop de rechte stukken. Spanje. Ditto. En ook weer in Oostenrijk.

      Dat de train van Ferrari achter loopt is ook duidelijk. RBR en Ferrari waren aan het clippen, maar in kwalificatie zag ik bijvoorbeeld super clipping bij Leclerc. Oostenrijk.

      Mercedes heeft de beste auto met een mercedes motor achterin. Die gaan dik winnen. En mogelijk zal Alpine wel in de weg zitten van Ferrari.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 13:52
    • snailer

      Posts: 33.676

      Mercedes heeft meestal de hoogste revs. Maar bij een hybride motor beinvloedt uiteraard deployment de revs. Als de elektromotor uit gaat, dan zakken de revs in.

      Het zegt niets over de ice. De hybride component is sterk bepalend. En dat is constant te zien als je Mercedes vergelijkt met de andere motorleveranciers.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 13:56
    • Mailliw

      Posts: 120

      Ze zijn de underdog aangezien Mercedes de vorige Race(s) heeft (hebben) gewonnen.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 14:02
    • NicoS

      Posts: 20.911

      De FIA zal aan de knoppen draaien waar en wanneer de kilowatt’s gebruikt mogen worden, en de hoeveelheid ervan. Dit gebeurt achter de schermen waar de fans niets van meekrijgen.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 14:13
  • shakedown

    Posts: 1.878

    Gelukkig hebben alle teams een enorm overschot aan energie... Ben heel erg benieuwd hoe het gaat op dit soort circuits. (ook Baku). denk dat we amper beelden uit de cockpit gaan zien.

    Lijkt me bizar om te zien hoe ze dan wegtrekken en halverwege de hoge snelheid bochten (Silverstone) of het rechte stuk (Baku) de snelheid met tientalle kilometers per uur terug zien zakken.Ik verwacht bijzondere beelden...

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 12:30
    • F1jos

      Posts: 5.418

      Die beelden van kunstmatige surrogaat races zal me nooit boeien.

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 12:55
    • hupholland

      Posts: 10.030

      Wat mensen vergeten is dat deze auto's juist extreem snel zijn op de rechte stukken, sneller dan voorheen. Dan snap ik niet zo goed dat men problemen heeft met super clipping, de snelheden zijn nog steeds hoog en met minder downforce zijn de bochten juist lastiger. Alleen het bijladen in de bochten moeten we vanaf.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 13:15
    • snailer

      Posts: 33.676

      Vooral Ferrari had op Oostenrijk weer last van super clipping.
      Ook de RBR had clipping, maar niet overigens niet zo erg als bij Ferrari..

      De enigen die daar geen last van hadden waren de Mercedes teams. Niet allemaal gecontroleerd. Maar het beeld is duidelijk.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 14:04
  • Snork

    Posts: 22.708

    Aangezien het al duidelijk is dat de batterij bij lange na niet kan leveren wat dit circuit vraagt, betekent dit dus dat er veel delen op het circuit zijn waar het vermogen uit alleen de ICE moet komen. Als het waar is dat RBR de beste ICE heeft, zou dit dan niet een voordeeltje moeten opleveren voor de RBR's en Racing Bulls?
    Question?

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 12:56
  • monzaron

    Posts: 1.054

    De Engelsen plaatsen extra microfonen en luidsprekers langs de baan om de geluiden van de wagens te versterken, anders kan het een slaperige vertoning worden voor het publiek 😁😉

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 13:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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