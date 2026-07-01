Max Verstappen denkt dat de Britse Grand Prix van aankomend weekend lastig kan worden voor Red Bull. Afgelopen weekend scoorde hij in Oostenrijk zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe, maar de kans op herhaling lijkt klein te zijn. Verstappen heeft in ieder geval wel zin in de race op het circuit van Silverstone.

Verstappens team Red Bull introduceerde afgelopen weekend in Oostenrijk een cruciaal updatepakket. De nieuwe onderdelen leken naar wens te fungeren, en Verstappen kwam als tweede over de streep achter racewinnaar George Russell. Hij kon de Brit uitdagen voor de winst, en dat gaf de burger bij Red Bull moed. In de dagen daarvoor werd Verstappen immers weer in verband gebracht met een vertrek, en Red Bull moet ervoor zorgen dat Verstappen een competitieve auto heeft.

Heeft Verstappen zin in het weekend?

Verstappen begint positief met zijn verhaal in de preview van Red Bull: "Oostenrijk was een geweldige race voor ons en het voelde goed om eindelijk weer voor de overwinning te strijden. De tweede plaats was een solide prestatie en onze snelheid was goed. Het was ook fijn om op de baan het gevecht aan te kunnen gaan."

Verstappen vloog vanochtend al richting het Verenigd Koninkrijk, waar hij vandaag waarschijnlijk de Red Bull-fabriek bezoekt. Hij heeft zin in de race op het circuit van Silverstone: "Nu gaan we direct door naar de volgende race van de double header. Ik ben dol op het circuit van Silverstone en het heeft veel geschiedenis."

'Dit wordt een moeilijkere race'

Verstappen tempert de verwachtingen, en lijkt niet uit te gaan van een herhaling van Oostenrijk. Een nieuw topresultaat ligt niet in de lijn der verwachtingen: "Ik denk dat het heel anders en uitdagender zal worden, vooral met het managen van de energie op dit circuit. Door de lay-out en de snelle bochten zou het een moeilijkere race kunnen worden, maar het lijkt warmer te worden dan verwacht, dus we zullen het wel zien. Het is fijn voor het team om dichter bij huis te zijn en het is altijd een drukke tijd."

Verstappen heeft een goed resultaat nodig, en staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe 73 WK-punten bij elkaar gereden, en lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel.