Het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Oostenrijk heeft de herinneringen aan hun iconische titelstrijd van 2021 weer naar boven gehaald. Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya leeft die rivaliteit nog altijd volop bij Hamilton, die zijn oude rivaal volgens de Colombiaan geen centimeter cadeau zal doen zodra de kans zich voordoet.

Na enkele jaren waarin Verstappen en Hamilton door het verschil in materiaal nauwelijks met elkaar vochten, kwamen de twee wereldkampioenen elkaar op de Red Bull Ring weer rechtstreeks tegen op de baan. Dat leverde direct vuurwerk op, met een stevig duel dat veel stof deed opwaaien.

'Hamilton geeft Verstappen niets cadeau'

Het meest besproken moment vond plaats toen Verstappen aan de buitenkant een aanval inzette op Hamilton. De Ferrari-coureur liet weinig ruimte over, waardoor de Nederlander door het grind moest. Verstappen vond dat de actie bestraft had moeten worden, maar de wedstrijdleiding zag geen reden om in te grijpen.

Hamilton kon zich na afloop niet vinden in de kritiek van zijn rivaal. "Als je buitenom probeert in te halen bij een wereldkampioen, kun je niet verwachten dat je zomaar de ruimte krijgt. Ik zou zelf ook nooit denken dat ik Max daar buitenom kan passeren en de bocht kan houden. Hij zat achter mij bij de apex en had daar simpelweg rekening mee moeten houden", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

'Lewis vergeet zulke dingen nooit'

Montoya genoot zichtbaar van het gevecht tussen de twee grootheden en denkt dat hun beladen verleden nog altijd een rol speelt. Volgens de Colombiaan zijn de gebeurtenissen uit de titelstrijd van 2021 nooit helemaal uit het geheugen van Hamilton verdwenen. "Ik vond het fantastisch om naar te kijken. Mensen vergeten soms wat er allemaal tussen Max en Lewis is gebeurd, maar Lewis zelf vergeet dat absoluut niet", zo klonk het bij F1TV.

Volgens de voormalig Grand Prix-winnaar is dat ook niet vreemd. "Als een andere coureur je eerder hard heeft aangepakt op de baan, blijft dat altijd ergens hangen. En zodra je de kans krijgt om iets terug te doen, grijp je die met beide handen aan. Dat was precies wat we in Oostenrijk zagen. Ik heb echt met een grote glimlach naar dat gevecht zitten kijken."