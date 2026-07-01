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Montoya waarschuwt Verstappen: "Hamilton vergeet dat niet"

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Montoya waarschuwt Verstappen: "Hamilton vergeet dat niet"

Het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Oostenrijk heeft de herinneringen aan hun iconische titelstrijd van 2021 weer naar boven gehaald. Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya leeft die rivaliteit nog altijd volop bij Hamilton, die zijn oude rivaal volgens de Colombiaan geen centimeter cadeau zal doen zodra de kans zich voordoet.

Na enkele jaren waarin Verstappen en Hamilton door het verschil in materiaal nauwelijks met elkaar vochten, kwamen de twee wereldkampioenen elkaar op de Red Bull Ring weer rechtstreeks tegen op de baan. Dat leverde direct vuurwerk op, met een stevig duel dat veel stof deed opwaaien.

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'Hamilton geeft Verstappen niets cadeau'

Het meest besproken moment vond plaats toen Verstappen aan de buitenkant een aanval inzette op Hamilton. De Ferrari-coureur liet weinig ruimte over, waardoor de Nederlander door het grind moest. Verstappen vond dat de actie bestraft had moeten worden, maar de wedstrijdleiding zag geen reden om in te grijpen.

Hamilton kon zich na afloop niet vinden in de kritiek van zijn rivaal. "Als je buitenom probeert in te halen bij een wereldkampioen, kun je niet verwachten dat je zomaar de ruimte krijgt. Ik zou zelf ook nooit denken dat ik Max daar buitenom kan passeren en de bocht kan houden. Hij zat achter mij bij de apex en had daar simpelweg rekening mee moeten houden", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

'Lewis vergeet zulke dingen nooit'

Montoya genoot zichtbaar van het gevecht tussen de twee grootheden en denkt dat hun beladen verleden nog altijd een rol speelt. Volgens de Colombiaan zijn de gebeurtenissen uit de titelstrijd van 2021 nooit helemaal uit het geheugen van Hamilton verdwenen. "Ik vond het fantastisch om naar te kijken. Mensen vergeten soms wat er allemaal tussen Max en Lewis is gebeurd, maar Lewis zelf vergeet dat absoluut niet", zo klonk het bij F1TV. 

Volgens de voormalig Grand Prix-winnaar is dat ook niet vreemd. "Als een andere coureur je eerder hard heeft aangepakt op de baan, blijft dat altijd ergens hangen. En zodra je de kans krijgt om iets terug te doen, grijp je die met beide handen aan. Dat was precies wat we in Oostenrijk zagen. Ik heb echt met een grote glimlach naar dat gevecht zitten kijken."

StevenQ

Posts: 10.596

Max vergeet ook niet

  • 12
  • 1 jul 2026 - 07:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (15)

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  • StevenQ

    Posts: 10.596

    Max vergeet ook niet

    • + 12
    • 1 jul 2026 - 07:43
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.595

      Die vergeet dat idd niet....en dat heeft hem verleden jaar het kampioenschap gekost met die beuk op George Russell.
      Was 'n slimme zet.

      • + 5
      • 1 jul 2026 - 11:28
    • Roodkapje

      Posts: 145

      of de beuk van Kimi, of de ... Zo is er altijd wel iets maar onderaan de streep was Norris de terechte kampioen die al veel eerder het WDC had moeten grijpen. In 2021 was Hamilton kampioen geworden als hij die fout met zijn rembalans in Baku niet had gemaakt. Met 'what ifs' kan je de weg naar Rome opnieuw asfalteren.

      • + 3
      • 1 jul 2026 - 11:59
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.231

      Monza 21, daar reed Hamilton met dezelfde instelling. Dat heeft hem ook het kampioenschap gekost. Zo kunnen we nog wel even doorgaan natuurlijk.

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 12:45
  • Snelrondje

    Posts: 9.109

    Pablo is wel erg bang dat hij vergeten wordt.

    • + 7
    • 1 jul 2026 - 07:55
  • snailer

    Posts: 33.677

    Kan me niets herinneren over waar hij het over heeft. Nu geen ik toe dat ik ook niet weet waar hij het over heeft, want ik heb het niet gelezen.

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 08:01
    • racepace1

      Posts: 854

      iets over vergeten en bla vla heel veel, waarschijnlijk dementie reclame

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 08:57
    • The Wolf

      Posts: 1.131

      Ja zit te wachten op iemand hier die alle artikelen voor mij even plat slaat tot een paar hapklare zinnen..

      Dat lezen daar is Wolf veel te lamlendig voor!

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 10:08
    • snailer

      Posts: 33.677

      Deze, the wolf:

      niet relevan. Pure spam.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 14:24
  • mordor

    Posts: 2.173

    Jajs menschen, Copse Corner komt er weer aan. Kijken wie het beste geheugen heeft Juan!

    • + 3
    • 1 jul 2026 - 09:09
  • racepace1

    Posts: 854

    Maar signor Montoya werkt dat niet 2 kanten op?
    1 kanttekening en dat geld voor alle coureurs als je een actie inzet en je weet dat het op het scherpst van de snede gebeurt, ga niet piepen en daarmee voordeel proberen te halen.
    Ga door met de race en probeer opnieuw maar altijd dat "he forced me off the track!" of What is he doing? ze doen het allemaal en als je zoiets zegt is het net of je zelf helemaal clean bent.... not!
    Zoals Senna ooit zei If you dont go for a gap, stop racing

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 09:11
    • The Wolf

      Posts: 1.131

      "als gij niet longer gaat for a gap that exists, dan zijde gij gene reesing driver jonguh" dat is Wat Senna letterlijk zij.

      • + 2
      • 1 jul 2026 - 10:58
    • The Wolf

      Posts: 1.131

      zij? zei!

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 11:00
    • racepace1

      Posts: 854

      Zij zei zij? zij? nee zij zei zij. Ow zei zij zei ik dacht dat zij zei zei, nee dat was zij zij zei zij zei aha en ik maar denken dat zij zei dat zij zei zij zei haha maar eeh wat zei je nou?

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 11:47

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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