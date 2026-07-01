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Verstappen vliegt vlak voor Britse Grand Prix naar Red Bull-fabriek

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Verstappen vliegt vlak voor Britse Grand Prix naar Red Bull-fabriek

Max Verstappen is opvallend vroeg vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk. Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma, en het lijkt erop dat Verstappen eerst een bezoekje gaat brengen aan de Red Bull-fabriek in Milton Keynes.

Het team van Red Bull Racing heeft een positief weekend in Oostenrijk achter de rug. Op de eigen Red Bull Ring introduceerde het team een groot updatepakket, en dat pakte goed uit voor de renstal. Verstappen crashte op zaterdag in de kwalificatie, maar wist zich in de race op zondag op te werken naar de tweede plaats. Hij kwam echter net te kort om George Russell van de zege te houden.

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Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen is zojuist met zijn privéjet opgestegen vanaf het vliegveld van Nice, wat vlak naast zijn woonplaats Monaco ligt. Verstappen zet koers naar het vliegveld van Cranfield, zo heeft GPToday.net vernomen. Verstappen vliegt wel vaker naar Cranfield, aangezien het op een kwartiertje rijden van de Red Bull-fabriek in Milton Keynes ligt. Of Verstappen vandaag ook een bezoekje brengt aan de fabriek is niet duidelijk, want het circuit van Silverstone ligt ook op een kleine veertig minuten rijden.

De kans is groot dat Verstappen vandaag zijn gezicht laat zien op de fabriek in Milton Keynes. Op het circuit van Silverstone heeft hij vandaag nog geen verplichtingen, en een extra bezoekje aan de fabriek is dan ook geen vreemde gedachte. Voor het team is de Britse Grand Prix een soort tweede thuisrace, en daarnaast pakte Verstappen afgelopen weekend in Oostenrijk het beste resultaat van het seizoen tot nu toe. Op de Red Bull Ring werd hij tweede, en Red Bull viert de successen wel vaker met het hele team. 

Belangrijk weekend voor de deur

Morgen begint het raceweekend in Silverstone met de traditionele mediadag. Het is nog niet duidelijk of Verstappen zich moet melden bij de persconferentie van de FIA, maar de donderdag geldt altijd als een drukke dag.

Het wordt een belangrijk weekend voor Red Bull, want ze hebben de mogelijkheid om veel punten te scoren. Er staat weer een sprintrace op het programma en met de in Oostenrijk geïntroduceerde updates lijken ze een stap te hebben gezet. Verstappen stelde na de race op de Red Bull Ring al dat Silverstone op de simulator als een heel ander circuit aanvoelde met de huidige generatie auto's. Of dit in de realiteit ook zo is, zal aankomend weekend blijken.

Pietje Bell

Posts: 35.545

Ben benieuwd hoe de wagens het stuk tussen bocht 7 en 16 gaan benaderen.
Hoge snelheidsbochten met weinig elektrisch vermogen voor het lange, snelle stuk.
Wie gaat er het meest sparen om hier te kunnen gebruiken?
Dit heeft toch niets meer met racen te maken voor de zoveelste keer!

  • 10
  • 1 jul 2026 - 09:56
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (19)

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  • Rocks

    Posts: 1.110

    Wat zal ie daar gaan doen??? 😎

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 09:46
    • Pietje Bell

      Posts: 35.545

      Hij is gewoon zijn huis uit gevlucht. Deed hij gisteravond laat ook al.
      Al 10 wekenlang je schoonmoeder over de vloer en nu ook nog zijn zwager met vrouw en baby. Hele privacy kwijt. Lekker naar zijn andere familie.

      urlr.me/PQEh2D

      • + 3
      • 1 jul 2026 - 10:01
    • Mick34

      Posts: 1.315

      @Pietje Bell

      Waardeloos natuurlijk! Maar gelukkig is het enkel bij bepaalde circuits. Aan het begin van het jaar dacht ik de F1 vaarwel te zeggen als sport waar ik zo van houd. Maar de afgelopen races waren gelukkig wel ouderwets leuk!

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 11:22
    • Pietje Bell

      Posts: 35.545

      Vanaf nu zijn er dressuur wedstrijden rondom de haven van Port Hercules, dicht bij Mareterra. Nelsons vrouw doet daar aan mee. Max was daar 2 jaar geleden bij aanwezig in St Tropez aangezien de vriendin van Stan Pex ook dressuur rijdster is.

      urlr.me/nsnm54

      • + 2
      • 1 jul 2026 - 11:25
    • Pietje Bell

      Posts: 35.545

      Mee eens @Mick, maar het is voor de coureurs nu constant nadenken WAAR moet ik mijn accu opladen/sparen voor dat en dat gedeelte. Dat is geen racen meer, dat is het WK accu beheren.

      • + 3
      • 1 jul 2026 - 11:45
    • gridiron

      Posts: 3.572

      Ik zou er dan eerder met de boot op uit trekken, het Middellandse zeegebied is nog steeds beter dan de UK om je te verbergen voor de schoonfamilie.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 12:06
    • Pietje Bell

      Posts: 35.545

      En idd. Nelsons vrouw Patsy zit al op haar paard. Rondjes rijden rond de
      grootste haven in Monaco. Ze zijn hier 2 volle maanden zodat ze in België, Frankrijk, Italië en Monaco kan paardrijden en maneges bezoeken.

      ibb.co/LDj663sS

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 12:58
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.047

      @pietje Paardensport = Dierenmishandeling (genoeg voorbeelden van deze zogenaamde paardenliefhebbers die die paarden staan "af te rossen") Ook voldoende schorsingen van de bekende "top ruiters & amazones)

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 13:35
    • Pietje Bell

      Posts: 35.545

      Mee eens @Bertrand. Bijvoorbeeld een niet passend bit of te hardhandig gebruik er van maken doet pijn bij het paard. En dan met zo'n groot zwaar lichaam over hordes laten springen ................ waarom? Leuk voor het dier? Lijkt me niet.

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 14:20
  • Pietje Bell

    Posts: 35.545

    Ben benieuwd hoe de wagens het stuk tussen bocht 7 en 16 gaan benaderen.
    Hoge snelheidsbochten met weinig elektrisch vermogen voor het lange, snelle stuk.
    Wie gaat er het meest sparen om hier te kunnen gebruiken?
    Dit heeft toch niets meer met racen te maken voor de zoveelste keer!

    • + 10
    • 1 jul 2026 - 09:56
    • M@X

      Posts: 1.355

      Ze nemen alle airco's mee uit Oostenrijk, hangen een parachute aan de auto's en blazen zo extra vermogen op dat lange stuk

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 10:09
    • schwantz34

      Posts: 42.275

      Om een complete afgang te voorkomen kan het gewoon niet anders dan dat de FIA de Mariokartrukbatterij en ICE vermogensafgifte dit weekend echt flink op de schop zal moet gooien. Want vanaf bocht 8 (Woodcote) tot bocht 13 (Stowe) is Silverstone bloedsnel met geen enkele serieuze remzone om die batterij ook maar iets op te laden, en dan praat je over een lengte van ongeveer 2,5 km volle gas.

      • + 2
      • 1 jul 2026 - 11:53
    • Snork

      Posts: 22.708

      We gaan een partijtje superclippen zien, kan niet anders. En dus gaan we heel weining tot geen camerabeelden vanuit de cockpit zien tussen bocht 7 en 16, om dit vooral zoveel mogelijk buiten beeld te houden. Niet dat het iets helpt, want bij F1TV kan je in elke cockpit live meekijken.
      Silverstone gaat akelig duidelijk laten zien dat de huidige aandrijflijn een drama is.
      Max had dit al ervaren in de simulator, een lachtertje...

      • + 2
      • 1 jul 2026 - 12:03
  • monzaron

    Posts: 1.054

    Verstappen weet het al, Mercedes heeft het electrisch beter voor elkaar. Deze baan wordt een statement van Mercedes voor het goede EV techniek aan boord van de wagens van Mercedes. In Oostenrijk waren de Mercedes van Russel en Antonelli al schijnbaar sneller dan de Red Bull. Ja Verstappen komt dichterbij, maar het lijkt me dat we wederom ‘gefopt’ worden met datgene wat we daar in Silverstone te zien krijgen. Ik hoop op een strijd van meerdere teams, maar iets houdt me tegen om daar zeker van te zijn.

    • + 3
    • 1 jul 2026 - 11:13
    • beerkuh

      Posts: 3.820

      mercedes heeft het electrisch beter voor elkaar? hmmm leg ff uit! hoe dat zit?

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 12:22
    • monzaron

      Posts: 1.054

      @Beerkuh, het ‘toeval’ wil dat Mercedes die EV kennis met succes heeft opgebouwd in de FE.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 12:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.595

    Voor ik de honden ging uitlaten heb ik nog even geplast....

    Slaat ook nergens op natuurlijk...hetzelfde geldt voor dit bericht.

    Als ze dan toch iets weg willen zetten hier, waarom niet iets over Kelly haar scheerbeurt between the legs....kijk, dan ben je goed bezig.

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 11:35
    • Pietje Bell

      Posts: 35.545

      Heb je dat gemist zondag? Hier, van haar IG. Wel behoorlijk gefotoshopt zoals altijd, maar goed.

      ibb.co/209dmswn

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 11:52
    • F1jos

      Posts: 5.418

      Niet treuren om de treurnis.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 12:41

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Datum
Grand Prix
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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