Max Verstappen is opvallend vroeg vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk. Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma, en het lijkt erop dat Verstappen eerst een bezoekje gaat brengen aan de Red Bull-fabriek in Milton Keynes.

Het team van Red Bull Racing heeft een positief weekend in Oostenrijk achter de rug. Op de eigen Red Bull Ring introduceerde het team een groot updatepakket, en dat pakte goed uit voor de renstal. Verstappen crashte op zaterdag in de kwalificatie, maar wist zich in de race op zondag op te werken naar de tweede plaats. Hij kwam echter net te kort om George Russell van de zege te houden.

Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen is zojuist met zijn privéjet opgestegen vanaf het vliegveld van Nice, wat vlak naast zijn woonplaats Monaco ligt. Verstappen zet koers naar het vliegveld van Cranfield, zo heeft GPToday.net vernomen. Verstappen vliegt wel vaker naar Cranfield, aangezien het op een kwartiertje rijden van de Red Bull-fabriek in Milton Keynes ligt. Of Verstappen vandaag ook een bezoekje brengt aan de fabriek is niet duidelijk, want het circuit van Silverstone ligt ook op een kleine veertig minuten rijden.

De kans is groot dat Verstappen vandaag zijn gezicht laat zien op de fabriek in Milton Keynes. Op het circuit van Silverstone heeft hij vandaag nog geen verplichtingen, en een extra bezoekje aan de fabriek is dan ook geen vreemde gedachte. Voor het team is de Britse Grand Prix een soort tweede thuisrace, en daarnaast pakte Verstappen afgelopen weekend in Oostenrijk het beste resultaat van het seizoen tot nu toe. Op de Red Bull Ring werd hij tweede, en Red Bull viert de successen wel vaker met het hele team.

Belangrijk weekend voor de deur

Morgen begint het raceweekend in Silverstone met de traditionele mediadag. Het is nog niet duidelijk of Verstappen zich moet melden bij de persconferentie van de FIA, maar de donderdag geldt altijd als een drukke dag.

Het wordt een belangrijk weekend voor Red Bull, want ze hebben de mogelijkheid om veel punten te scoren. Er staat weer een sprintrace op het programma en met de in Oostenrijk geïntroduceerde updates lijken ze een stap te hebben gezet. Verstappen stelde na de race op de Red Bull Ring al dat Silverstone op de simulator als een heel ander circuit aanvoelde met de huidige generatie auto's. Of dit in de realiteit ook zo is, zal aankomend weekend blijken.