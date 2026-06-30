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Ecclestone duidelijk over F1-toekomst van Verstappen

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Ecclestone duidelijk over F1-toekomst van Verstappen

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone heeft zijn waardering voor Max Verstappen weer met de buitenwereld gedeeld. Ecclestone ziet Verstappen nog steeds als één van de beste coureurs van het veld, maar hij vraagt zich af of het een goed idee zou zijn om Red Bull te verlaten.

De toekomst van Verstappen is nog altijd een hot item in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen stond afgelopen weekend in Oostenrijk op het podium, maar heeft het verder lastig bij Red Bull. Hij wordt in verband gebracht met een vertrek, en afgelopen weekend kwamen er geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren naar buiten. Verstappen wilde nog niets zeggen over zijn toekomst, en de vraagtekens blijven dan ook bestaan.

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'Ik zou hem altijd vastleggen'

Voormalig Formule 1-eigenaar Ecclestone was aanwezig in de paddock in Oostenrijk. Daar sprak de 95-jarige Brit met onder meer Crash.net waar hij werd gevraagd naar de situatie van Verstappen: "Ik bedoel, als ik nu een team zou hebben, dan zou ik koste wat kost Max aan boord halen. Dat is namelijk goedkoper dan het bouwen van een nieuwe auto."

Moet Verstappen weg?

Ecclestone weet ook dat Verstappen al geruime tijd in verband wordt gebracht met een vertrek bij Red Bull. Als de Brit wordt gevraagd naar waar Verstappen heen moet gaan, reageert hij opvallend: "Ik denk dat je al deze dingen goed moet afwegen. Wat zijn de voordelen hiervan? En wat zijn de nadelen?"

Hij twijfelt dan ook een beetje over dit vraagstuk: "Als hij blijft, is dat dan slecht en hoe slecht is dat dan precies? Als hij weggaat, wordt het dan wel beter? Dat is gewoon niet zo makkelijk. Vorig jaar zou ik hem hebben geadviseerd om over te stappen naar Ferrari."

Vreest Ecclestone voor een pensioen?

Verstappen werd niet alleen in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar ook met een vertrek uit de Formule 1. Als Ecclestone wordt gevraagd of hij denkt dat de sport moet vrezen voor een pensioen van Verstappen, reageert hij eerlijk: "Hij had gelijk met zijn kritiek. Ik denk dat de regels niet deden wat ze zouden moeten doen. En dat was dan ook waar Max over klaagde."

Larry Perkins

Posts: 66.021

[i] "Lekker rustig..." [/i]

Max zal zich eerder dood hebben geërgerd aan het Nederlands elftal, met een dusdanig slechte tactiek/strategie dat Koeman kan concurreren met de meest waardeloze strateeg die ooit bij Ferrari heeft gewerkt...

  • 3
  • 30 jun 2026 - 10:08
F1 Nieuws Max Verstappen Bernie Ecclestone Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (12)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.535

    Mag hopen dat Max vannacht lekker rustig in z'n uppie in zijn grote appartement
    de uitschakeling van Nederland heeft gezien, voordat hij naar Silverstone vertrekt,
    want sinds zaterdagmiddag zitten Kelly en de kinderen, Nelson jr en zijn gezin en
    moeder op zijn jacht voor de kust van Ventimiglia, Italië.
    Nelson en Patsy berichtten daar steeds over. Zondag was de Simpley Lovely daar ook.

    Patsy op Max zijn jacht. urlr.me/ffjbKb

    de Simply Lovely: ibb.co/jZshPgy6

    Nelson op Max zijn jacht: ibb.co/GGtKb8m

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 09:36
    • Pietje Bell

      Posts: 35.535

      Je ziet hier de Simpley Lovely gezien door een Ray-Ban Meta AI bril
      waar Kelly in het weekend uitgebreid rec.lame voor maakte.
      Hiermee kun je hoogwaardige foto's en video's maken zonder dat
      anderen dat merken/zien.
      Je kunt middels spraakbediening handsfree opnemen en gesprekken
      voeren met Chat GPT/Gimini.
      Het wordt steeds gekker. Leuk speelgoed.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 09:58
    • Larry Perkins

      Posts: 66.024

      "Lekker rustig..."

      Max zal zich eerder dood hebben geërgerd aan het Nederlands elftal, met een dusdanig slechte tactiek/strategie dat Koeman kan concurreren met de meest waardeloze strateeg die ooit bij Ferrari heeft gewerkt...

      • + 3
      • 30 jun 2026 - 10:08
    • Pietje Bell

      Posts: 35.535

      Eens met alles. Het lijkt me echter fijner om op dat moment je frustraties en teleurstelling te uiten in dat gigantische appartement zonder dat iemand erbij is, dan in die kleine ruimte op een jacht waar zijn grote vriend Nelson jr en Kelly's familie bij aanwezig is. Hij heeft zijn schoonmoeder al sinds 22 april over de vloer en die is voor Brazilië en niet voor Nederland.
      Brazilië door en Nederland en Duitsland eruit. Had het fijn gevonden als Japan gewonnen had en Brazilië naar huis.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 10:32
    • De Vogel is Geland

      Posts: 978

      Z’n vorige appartement vond ik veel sfeervoller.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 10:40
    • Pietje Bell

      Posts: 35.535

      10 keer sfeervoller.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 10:58
    • Pietje Bell

      Posts: 35.535

      En Max zijn jacht (achter blauwe vlag) is zojuist weer aangemeerd op zijn vertrouwde plekje in de Port de Cap D 'Ail met de hele familie Piquet aan boord.
      Nelsons vrouw moet naast Port Hercules dressuur rijden morgen en de rest van de week.
      Is op loopafstand van het Mareterra gebouw.

      ibb.co/F455TPZ8

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 12:13
    • Larry Perkins

      Posts: 66.024

      En Nelsons vrouw is zelf het paard...

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 12:57
    • Golf-GTI

      Posts: 1.822

      Hihihihihi

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:09
    • Larry Perkins

      Posts: 66.024

      Dat is inderdaad wat Nelsons vrouw zei @Golf-GTI.

      • + 0
      • 30 jun 2026 - 15:16
  • The Wolf

    Posts: 1.120

    ik vind dat de 95-jarige Brit juist helemaal niet duidelijk is over f1 toekomst van Verstappen...
    Hij geeft alleen (terecht) aan dat als de deur bij Mercedes werkelijk dicht is, dat er dan eigenlijk geen betere alternatieven zijn. Ferrari's line-up is rond. McLaren zie ik eigenlijk niet als reële optie

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 10:48
    • gridiron

      Posts: 3.565

      Bij de NV Verstappen weten ze het zelf nog niet, hoe zou een buitenstaander het dan wel kunnen weten.

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 12:06

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1
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Ferrari
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Red Bull Racing
115
5
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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