Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone heeft zijn waardering voor Max Verstappen weer met de buitenwereld gedeeld. Ecclestone ziet Verstappen nog steeds als één van de beste coureurs van het veld, maar hij vraagt zich af of het een goed idee zou zijn om Red Bull te verlaten.

De toekomst van Verstappen is nog altijd een hot item in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen stond afgelopen weekend in Oostenrijk op het podium, maar heeft het verder lastig bij Red Bull. Hij wordt in verband gebracht met een vertrek, en afgelopen weekend kwamen er geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren naar buiten. Verstappen wilde nog niets zeggen over zijn toekomst, en de vraagtekens blijven dan ook bestaan.

'Ik zou hem altijd vastleggen'

Voormalig Formule 1-eigenaar Ecclestone was aanwezig in de paddock in Oostenrijk. Daar sprak de 95-jarige Brit met onder meer Crash.net waar hij werd gevraagd naar de situatie van Verstappen: "Ik bedoel, als ik nu een team zou hebben, dan zou ik koste wat kost Max aan boord halen. Dat is namelijk goedkoper dan het bouwen van een nieuwe auto."

Moet Verstappen weg?

Ecclestone weet ook dat Verstappen al geruime tijd in verband wordt gebracht met een vertrek bij Red Bull. Als de Brit wordt gevraagd naar waar Verstappen heen moet gaan, reageert hij opvallend: "Ik denk dat je al deze dingen goed moet afwegen. Wat zijn de voordelen hiervan? En wat zijn de nadelen?"

Hij twijfelt dan ook een beetje over dit vraagstuk: "Als hij blijft, is dat dan slecht en hoe slecht is dat dan precies? Als hij weggaat, wordt het dan wel beter? Dat is gewoon niet zo makkelijk. Vorig jaar zou ik hem hebben geadviseerd om over te stappen naar Ferrari."

Vreest Ecclestone voor een pensioen?

Verstappen werd niet alleen in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar ook met een vertrek uit de Formule 1. Als Ecclestone wordt gevraagd of hij denkt dat de sport moet vrezen voor een pensioen van Verstappen, reageert hij eerlijk: "Hij had gelijk met zijn kritiek. Ik denk dat de regels niet deden wat ze zouden moeten doen. En dat was dan ook waar Max over klaagde."