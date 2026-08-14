Cadillac heeft met Marcin Budkowski een nieuwe teambaas aangesteld die de nodige ervaring meebrengt uit de absolute top van de Formule 1. De Pool werkte in het verleden bij Ferrari en maakte daar van dichtbij mee hoe Michael Schumacher en het team van Jean Todt jarenlang de sport domineerden. Die periode leverde Budkowski naar eigen zeggen belangrijke lessen op over wat er nodig is om succesvol te zijn.

Budkowski werd woensdag aangesteld als opvolger van Graeme Lowdon, die vertrok als teambaas van Cadillac. De Amerikaanse renstal spreekt zelf van een geplande leiderschapswissel. De 49-jarige ingenieur begon zijn Formule 1-loopbaan in 2001 bij Prost en werkte later ook bij Ferrari, McLaren en Alpine.

Budkowski leerde bij Ferrari dat winnen nooit genoeg is

De periode bij Ferrari maakte de meeste indruk op Budkowski. Hij werkte tussen 2002 en 2007 in Maranello en maakte onder meer de wereldtitels van Schumacher in 2002, 2003 en 2004 van dichtbij mee. In een interview met AUTOHebdo vertelde hij hoe groot het verschil was met zijn eerdere ervaringen bij Prost.

"Een week nadat ik bij Ferrari was begonnen, stond er al een Grand Prix op het programma en won het team. Toen ik maandag op kantoor kwam, ging iedereen direct achter zijn computer zitten om verder te werken. Bij Prost vierden we een paar punten nog in een café in Versailles. Bij Ferrari werd er vooral meteen gekeken naar wat er beter moest", vertelt Budkowski.

Ook Jean Todt en Ross Brawn droegen volgens de nieuwe Cadillac-teambaas bij aan die mentaliteit. "Na een overwinning was er een korte nabespreking. Jean Todt en Ross Brawn bedankten ons en feliciteerden het team, maar benadrukten vooral dat het nog altijd niet genoeg was. Het voelde soms eerder als een stevige terechtwijzing dan als een feestje. Todt heeft me daardoor geleerd hoeveel toewijding en inzet er nodig zijn om in de Formule 1 te winnen."

Nieuwe Cadillac-teambaas werkte mee aan titelauto Räikkönen

Budkowski groeide tijdens zijn jaren bij Ferrari bovendien steeds verder door binnen het technische team. In 2004 werkte hij aan de achterkant van de auto, waaronder de diffuser, ophanging en remkanalen. Twee jaar later maakte hij de overstap naar de conceptgroep, die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de auto voor het volgende seizoen.

Die kennis nam Budkowski vervolgens mee naar McLaren, waar hij vanaf 2007 aan de slag ging. Ferrari wist dat jaar met Kimi Räikkönen de wereldtitel te pakken, terwijl Budkowski inmiddels bij de concurrent werkte. "Ik kreeg eerst de leiding over een groep die verantwoordelijk was voor de achterkant van de auto. Later maakte ik de overstap naar de conceptgroep, waar we aan de auto voor 2007 werkten. Het was bijzonder om die auto uiteindelijk met Kimi Räikkönen de wereldtitel te zien winnen, ook al had ik Ferrari toen al laten weten dat ik naar McLaren zou vertrekken."

Met zijn nieuwe functie bij Cadillac krijgt Budkowski nu de opdracht om zijn ervaring uit de top van de Formule 1 te gebruiken bij de nieuwste renstal op de grid. De Amerikaan debuteerde dit seizoen in de Formule 1 en is nog volop bezig om zich te ontwikkelen tot een gevestigde waarde binnen de sport. Budkowski weet in ieder geval uit eigen ervaring wat er volgens hem nodig is om uiteindelijk de stap naar de absolute top te zetten.